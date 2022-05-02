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Лавров указал на направленность ПРО США против России
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Москве пришлось разрабатывать гиперзвуковое оружие, поскольку ПРО США направлена против России и Китая, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Министр заявил, что Россия «была вынуждена заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знала, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mediaset.
В связи с этим России потребовались вооружения, которые гарантированно могут преодолевать ПРО, иначе «у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар». При этом Россия не скрывает наличие такого типа вооружений.
Москва «была готова с США вести разговор о том, чтобы договор о стратегической стабильности включал бы и дискуссию о тех новых системах, которые появились, еще появятся и могут стать предметом обсуждения», сказал Лавров, отметив, что «сейчас американцы прекратили все эти переговоры».
Как пояснил министр, глава российского государства Владимир Путин, говоря недавно о наличии у России оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения.
Лавров подчеркнул, что «Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны». В частности, Москва предлагала Вашингтону принять заявление и подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей. По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России и США было принято заявление о недопустимости ядерной войны.
Напомним, Путин, выступая на встрече с членами Совета законодателей, заявил, что Москва готова ответить на действия тех стран, которые попытаются вмешаться в нынешнюю ситуацию на Украине, Россия обладает такими инструментами для ответа на угрозы, которых нет у ее оппонентов.
Захарова объяснила нервный срыв представителя Пентагона Джона Кирби
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По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о президенте России можно объяснить «нервами».
«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про президента России», – отметила Захарова.
«Среди прочей ереси он заявил, что ему «трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине». Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть?!» – сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.
Далее представитель российского МИД рассказала о карьере Кирби.
«У Кирби солидный послужной список. 28 лет во флоте, с 1986 по 2015 год, включая работы в качестве главы информационной службы Военно-морских сил США. То есть он был среди тех высших офицеров США, в чье распоряжение стекалась вся информация Пентагона, он был осведомлен буквально обо всем. Он знал про обедненный уран в Югославии, знал про «иракское досье», как сейчас называют значительный массив документов, свидетельствующих о военных преступлениях военнослужащих США в Ираке. Мы обо всем этом узнали благодаря «Викиликс» и его авторам, которых изничтожают коллеги Кирби, а сам Джон каждый день читал эти отчеты: о тысячах и тысячах гражданских, погибших в деревнях Ирака и Сирии от зверств американского контингента. С учетом уровня оснащенности американских военных, нет сомнений, что он видел фотографии, видел видеоматериалы. Интересно, не трудно ему было на эти бесчеловечные зрелища смотреть?» – поинтересовалась представитель МИД.
Причиной его нервозности Захарова назвала раскрытые сведения о работе американских биолабораторий на Украине, а также отток высокопоставленных чиновников из Белого дома.
«Второе. Всё это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, это упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену», – написала Захарова, отметив, что Кирби тяжело смотреть не на украинские события, а на свое будущее.
«Если контроль над Конгрессом перейдет к республиканцам, мало вообще никому не покажется. И Кирби затаскают по публичным слушаниям первым. Нет, сначала Нуланд. Потом Кирби.
Уже писала про внезапное желание отдохнуть от содеянного, возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха. И, как оказалось, устали там за год многие.
По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью С. Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Дж. Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома П. Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Д. Фельдман.
Джон Керри в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена.
Что творится в рядах вице-президента США К. Харрис, и писать не хочется. Там просто массовый исход. Руководители аппарата, пресс-служба последуют примеру десятков ключевых сотрудников, которые уже ушли», – прогнозирует Захарова.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине, и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать».
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В США оценили опасность ракет «Калибр» для НАТО
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Российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы, выразил уверенность обозреватель The National Interest Крис Осборн.
«Россия модернизирует свою крылатую ракету «Калибр» корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить характеристики [изделия] для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет», – приводит мнение автора материала РИА «Новости».
При этом Осборн в своей статье высказал утверждение, что неизвестно, будет ли модернизация «Калибра» соответствовать последним разработкам ракеты «Томагавк». Как отмечает автор статьи, ракеты «Томагавк» Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.
По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный «Калибр» будет похож на новые модификации «Томагавка». «Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что «Калибры» будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы», – резюмирует автор.
Напомним, в среду Минобороны России опубликовало видео удара крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря по объектам инфраструктуры ВС Украины. В понедельник гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил о старте работ по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр», которая будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками и повышенной боевой эффективностью.
Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок «Калибр-ПЛ» заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
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В Госдуме оценили вероятность ядерной войны
Вероятность начала ядерной войны – нулевая, к нулю стремится и возможность локальных событий подобного рода, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.
Делягин стал гостем выпуска на YouTube-канале «Дайте сказать!». Касаясь вопроса ядерной угрозы, он выразил мнение, что вероятность обмена ударами межконтинентальными баллистическими ракетами равна нулю. Близится к нулю и «возможность разного рода локальных событий», так как это «крайне неэффективно с сугубо военной точки зрения».
При этом он отметил, что в Европе «довольно много американского тактического ядерного оружия, и (кто угодно может) долбануть этим оружием по пригороду Берлина, а потом сказать, что это (якобы приказал сделать президент России Владимир) Путин, учитывая уровень сегодняшних американских управленцев».
Реальную угрозу, по его мнению, представляет ситуация с украинскими атомными электростанциями, потому что если на одной или нескольких из них произойдет взрыв, то, «что называется, на кого бог пошлет это (радиоактивное) облако».
Кроме того, в ходе интервью был затронут вопрос импортозамещения на фоне западных санкций. Делягин выразил мнение, что в стране будет расти число производств, даже при невыгодных кредитах.
«У нас у среднего бизнеса дикое количество высококлассного оборудования, вместе с рабочими, которое загружено на 5-15%. Потому что большие корпорации предпочитали импортировать. Это производство, эти станки сейчас будут загружаться (...) Это будет реальное импортозамещение, даже без новых заводов (...) У нас много пустующих производственных площадей, не все застроены, они будут восстанавливаться быстро», – добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие, что Москва на данной стадии спецоперации рассматривает только опцию использования обычных вооружений.
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Минобороны заявило об уничтожении завода по производству ракет в Киеве
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ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве, сообщает Минобороны.
В сообщении Минобороны в Telegram говорится также, что ракетами «Калибр» «уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное».
Кроме того, «нанесено поражение десяти военным объектам Украины, среди них: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское», – говорится в сообщении.
Также в течение ночи «поражены 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У»», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
Кроме того, «нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи ВСУ и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ».
Также «артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач», поражены «21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии, в результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей».
Вместе с тем «российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе «Байрактар-ТБ2» на российско-украинской границе в районе Нововодянное». Также в районе Каменки «сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».
Всего с начала спецоперации уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппарата, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Эксперт объяснил потерю интереса простых американцев к Украине
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«Украинская повестка перестала быть актуальной для американского общества еще в начале апреля», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее телеканал Fox News зафиксировал резкую потерю интереса к Украине со стороны американцев на фоне растущих проблем в экономике.
«На первом месте для американцев стоят вопросы экономики, потом борьба с преступностью, миграция и так далее. Украина даже в пятерку проблем периодически не попадает», – отметил эксперт. «Для американского общества проблемы за 10 тыс. километров от границ США довольно абстрактны», – добавил он.
«Совсем другое отношение к этому вопросу у вашингтонского политического класса. Они инвестировали очень много политического капитала в Украину», – рассказал собеседник. «С большой долей вероятности можно говорить, что истеблишмент будет повышать ставки до того момента, пока они не убедятся в своем тотальном поражении», – продолжил политолог.
Дудаков подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса довольно значительную сумму для помощи Украине – порядка 33 млрд долларов. «Такую большую сумму он запросил специально для того, чтобы хватило на весь год. И, скорее всего, он эти деньги получит», – заметил он.
«Скоро выборы в Конгресс США. Уже летом законодатели разъедутся по своим штатам, чтобы участвовать в праймериз, им будет совсем не до Украины. Поэтому Байден пытается этот вопрос закрыть до конца года», – добавил собеседник.
Политолог рассказал, что у Вашингтона есть достаточно серьезные просчеты в оценке взаимоотношения российской власти и олигархов. «В американском истеблишменте придерживаются точки зрения, что если надавить на русских олигархов, то они устроят «дворцовый переворот» в России и изменят внешнюю политику нашей страны», – отметил он.
«Я думаю, что заявления об аресте имущества российских олигархов связанны именно с желанием оказать давление на систему, а не жажды наживы. Суммы там приличные, но не критические для американского бюджета», – резюмировал эксперт.
В среду телеканал Fox News опубликовал результаты опроса, согласно которому проблемы миграции беспокоят американцев больше, чем проблемы Украины. Кроме того, опрос, проведенный университетом Квиннипиак, показал, что инфляция на сегодняшний день является самой актуальным вопросом для американцев – 31% опрошенных заявили, что это их самая насущная проблема. На втором месте миграция (10%), затем избирательные законы (8%), и лишь затем Украина (7%).
В аналогичном опросе месяц назад инфляция была главной проблемой для 30% американцев, за ней следовали Украина (14%), а затем иммиграция с 9%.
Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос о выделении дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине. Из этих средств порядка 20,4 млрд долларов пойдут на военную помощь, 8,5 млрд – на экономическую и 3 млрд – на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.
В США также заявили о намерении изъять активы российских олигархов и направить вырученные средства на помощь Украине. Соответствующие законодательные предложения направил в Конгресс американский президент.
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В ДНР показали «размотку» позиций ВСУ и «Правого сектора»
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Военные журналисты продемонстрировали кадры уничтожения позиций запрещенного в России «Правого сектора*» в районе поселка Пески (ДНР), а также видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.
«В районе Песок наши САУ «Акация» калибр 152 мм разматывают позиции нацистов из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – написал автор Telegram-канала «Репортер Руденко V», опубликовав соответствующее видео.
Также Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.
«Парни ежедневно несут боевое дежурство по периметру Авдеевки, выслеживают и уничтожают беспилотные цели в небе, колеся по фронтовым дорогам и меняя огневую позицию», – указывается в посте.
Ранее в ДНР рассказывали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески: депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «противник по сути уже загнан в котел, когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее».
Между тем в ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ.
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Американских читателей разозлили заявления Кирби о спецоперации на Украине
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Американские читатели Daily Mail возмутились эмоциональными высказываниями пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о российской спецоперации на Украине.
Кирби заявил, что на кадры с поля боя «трудно смотреть», а потом допустил несколько нелестных высказываний в адрес Москвы. Также Кирби едва не разрыдался, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Многие пользователи не поверили в искренность пресс-секретаря Пентагона и напомнили ему о преступлениях, совершенных США по всему миру.
«А по поводу тех мест, куда мы вторглись, слез по-прежнему нет. Интересно», – отметил Mosey1966.
«Уроки актерского мастерства Кирби брал у Зеленского?» – задался вопросом Kelly_S.
«О Господи! Хватит уже! Тактика новых демократов – «давай плакать»! Покажем, какие мы настоящие! Кроме того, для Джо это будет легко, потому что его глаза все равно всегда блестят и слезятся!» – возмутился SoCalGal21.
«Хорошая актерская игра. Любой человек, у которого есть хоть одна клеточка мозга, понимает, что наши политики участвуют в этой опосредованной войне не для того, чтобы помогать невинным людям. На самом деле затягивание войны приводит к тому, что людей гибнет все больше, а военная машина зарабатывает миллиарды на производстве оружия», – написал Stephbenz.
«Как насчет тысяч погибших в Ираке и на Ближнем Востоке?» – уточнил Morris Oxford.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила нервозность Кирби во время пресс-конференции.
Антонов счел оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона о России
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России «оскорбительными и неприемлемыми».
«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», – сообщается в Telegram-канале посольства.
По словам Антонова, в США стало нормой, что «чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей», при этом не хотят «замечать бесчисленных преступлений киевского режима и толкают его на новые злодеяния, продолжая накачивать Украину вооружениями».
Посол допустил, что, по всей видимости, власти США не заинтересованы в прекращении огня. «Главное для Дж. Кирби и ему подобных – чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира», – заключил Антонов.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», пишет РИА «Новости».
Далее после десятисекундной паузы он добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».
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Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
ВС России уничтожили запасы оружия из США и ЕС под Одессой
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Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и стран Европы вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса, сообщает Минобороны России.
Министерство опубликовало кадры запуска «Ониксов».
Также в сообщении Минобороны в Telegram говорится, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение семи военным объектам Украины, среди них: четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Березовое (ДНР), Слатино и Барвенково Харьковской области».
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС «уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск, поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также 15 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники».
«В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ. Ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники», – говорится в пресс-релизе.
Также российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровское Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24м воздушных сил Украины, в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межевая, Новобогдановка, Мироград, Широкая Балка, Приютное, Торское, Старомихайловская, Балаклея и Харцизск.
Вместе с тем «над населенным пунктом Токмак Запорожской области сбиты две украинские баллистические ракеты «Точка-У», а над населенным пунктом Семеновка Харьковской области «уничтожены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2 тыс. 703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 тыс. 514 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показало работу комплекса «Искандер» на Украине.
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США обвинили Россию в «ядерном шантаже»
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Посол США в России Джон Салливан назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны «ядерным шантажом».
«Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но также не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерного [конфликта]», – утверждал Салливан в интервью телекомпании CNN, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы российского МИД, передает ТАСС.
По словам Салливана, Вашингтон не планирует «ввязываться в безответственную полемику по отношению к ядерному оружию». США «готовы отразить ядерную агрессию против Соединенных Штатов», добавил посол.
Напомним, во вторник Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России. В минувшую субботу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы.
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ВСУ обстреляли из минометов пограничный пункт пропуска в Курской области
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Пункт пропуска в приграничном Рыльском районе Курской области обстрелян в пятницу утром, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что «утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным, около 08.00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец, жертв и разрушений нет».
Ранее склад боеприпасов загорелся в Белгородской области. До этого ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, повреждения получили четыре дома.
Кроме того, при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Также пострадал поселок Нехотеевка, село Отрадное тоже было обстреляно со стороны Украины.
В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде.
На фоне этого Минобороны заявляло, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.
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Законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Конгресс США за месяц до начала спецоперации России
В Сети обратили внимание на то, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года, что, возможно, вынудило начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Данный факт косвенно подтверждает тезис о заинтересованности США в активной милитаризации Украины для получения сверхприбыли за счет возросшего количества оборонных заказов. Если программа ленд-лиза продлится достаточно долго, Украина будет расплачиваться за вооружение несколько десятков лет, пишет Ruposters.
Внесенный еще в январе законопроект об оружейном ленд-лизе в пользу Украины уместно расценить как один из многих агрессивных шагов стран НАТО, вынудивших Россию начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации.
«Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. Только США, начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучения специалистов. В последние месяцы западное оружие идет на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира», – предупреждал президент России Владимир Путин.
Ленд-лиз – особая программа, по которой США передавали в долгосрочный кредит или сдавали в аренду союзникам военное оборудование, технику и даже продовольствие во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали Антигитлеровской коалиции помощь по ленд-лизу на общую сумму более 50 млрд долларов.
Ранее Палата представителей США одобрила продажу оружия Украине по ленд-лизу.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
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Эксперт: США в Ираке создали кадровый резерв для ИГИЛ
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«Такой страны, как Ирак, – суверенной, светской, что редкость для стран Залива, достаточно благополучной с точки зрения достатка и безопасности, больше нет. Ее больше нет в результате вторжения США, начатого весной 2003 года», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ровно 19 лет назад президент США Джордж Буш объявил о «победе» в войне против Ирака.
«Дело не только в том, что американцы поймали и повесили Саддама Хусейна – одного из ярчайших арабских лидеров за последние 100 лет. Свергнув Хусейна, американцы взамен создали в Ираке хаос. Они практически разрушили систему управления страны, выгнали на улицу офицеров и управленцев, – и тем самым создали огромный кадровый резерв для террористических структур, – таких, как движение ИГИЛ. По их вине в короткий срок сомнительная карликовая организация религиозных фанатиков сумела приобрести отчетливые черты квази-государства», – рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Начиная вторжение в Ирак, американцы приписали Саддаму Хусейну обладание химическим оружием, но в итоге его там не оказалось. Это был лишь фальшивый повод для нападения. Но никто из американских политиков или генералов не был наказан – ни за обман, ни за гибель мирных иракцев. Вся иракская кампания Джорджа Буша по сути превратилась в одно сплошное военное преступление, в массовую убийство мирных иракцев. Число погибших измеряется сотнями тысяч. Эксперты спорят между собой лишь о том, как считать потери – то ли полмиллиона человек, то ли ближе к миллиону, если считать тех, кто не родился в результате войны», – отметил Мартынов.
Кроме того, в условиях анархии, вызванной вторжением США, были разграблены иракские музеи, бесценные с точки зрения культуры сокровища исчезли, добавил он. «Разгромлены ценнейшие музеи, которые были посвящены древним цивилизациям: истории Месопотамия, Вавилона. Зато многие артефакты потом через американские военных или околовоенные структуры попали на черные рынки западных стран. Но для нас – для остального человечества эти артефакты утрачены», – объясняет эксперт.
О таких же плачевных итогах военной деятельности США, можно говорить и применительно к Афганистану и Ливии, добавил эксперт. «К примеру, такого государства, как Ливия на сегодня по сути тоже нет. Есть лишь территория, на которой продолжается хаос и гражданская война», – заявил глава института.
Напомним, 19 лет назад – 1 мая 2003 года – президент США Джорд Буш-младший, выступая на борту авианосца «Авраам Линкольн» в Персидском заливе, произнес свою знаменитую речь о «победе» над Ираком. Буш тогда поздравил американцев с победоносным завершением операции. Однако война продлилась еще как минимум 8 лет и закончилась почти полным выводом американских войск из страны, а по ряду признаков – война там продолжается до сих пор.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Музей современной истории России решил продлить до 10 мая работу выставки «НАТО. Хроника жестокости». Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.
Военные следователи сообщили о затоплении украинской стороной гражданских судов в Мариуполе
Военные следователи Следственного комитета России (СКР) зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и близлежащей береговой линии, также выявлены факты минирования территории.
Все это выяснилось в ходе осмотра акватории и территории морского порта Мариуполя. В частности, следователи осмотрели военный катер ВМС Украины «Кременчуг», брошенный у причала отступавшими войсками, и остов военного корабля «Донбасс», уничтоженного пожаром. После следователи обнаружили гражданское судно, которое было затоплено боевиками в акватории недалеко от порта, передает РИА «Новости».
Ранее украинское министерство инфраструктуры приказало временно «закрыть» морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон до «восстановления украинской стороной контроля».
Напомним, 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя. В конце апреля в Мариупольском морском порту стартовали работы по приведению причала в порядок, а также проверке территории порта на наличие взрывоопасных предметов.
Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. В субботу сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.
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