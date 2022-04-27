Путин: Для ответа на угрозы у России есть инструменты, которых нет у ее оппонентов

Россия обладает такими инструментами для ответа на угрозы, которых нет у ее оппонентов, заявил президент Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета законодателей.

Москва готова ответить на действия тех стран, которые попытаются вмешаться в нынешнюю ситуацию на Украине, заявил глава государства.

«У нас есть для этого все инструменты – такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Также в ходе встречи президент призвал доносить сторонникам России за рубежом правдивую информацию.