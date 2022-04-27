Путин призвал доносить правдивую информацию до сторонников России за рубежом

Необходимо доносить сторонникам России за рубежом правдивую информацию, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с Советом законодателей.

«Сейчас нужно максимально задействовать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии <...>: в Европе, в Азии, в Африке, в Америке, те, которые остались, прямые контакты – они никогда не помешают, потому что у нас там много сторонников, я уверяю вас, да вы и сами это знаете», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что для этого нужно работать со сторонниками России, аргументировать позицию, отстаивать правду и доносить информацию до тех, кто хочет это знать.

Также глава государства заявил, что ЕС и США испытывают проблемы в сфере неравенства прав человека, им следует заниматься этим вопросом.