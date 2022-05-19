СК возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским солдатам в Риге

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19 мая, четверг | Последнее обновление — 17:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Европарламент призвал Евросоюз к введению санкций против экс-канцлера ФРГ Шредера
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса.
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Когда власть – это актеры и продюсеры, то и боевые действия планируются, как сериал. В данном случае – о героях нации, которые даже в подвалах завода воюют с москальскою ордою.
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В ситуации обострения вокруг Приднестровья неизбежно встает вопрос: что представляет этот анклав для России – осколок былого влияния или форпост национальной внешней политики?
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СК возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским солдатам в Риге
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В Риге повторно осквернили памятник советским воинам-освободителям, на него нанесли краску желтого и синего цветов, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК России.
По данным следствия, 17 мая в Риге на обелиск советским воинам-освободителям, посвященный форсированию Красной армией озера Кишэзерс осенью 1944 года и увековечивающий память солдат, погибших при освобождении Латвии от немецко-фашистских захватчиков, была нанесена краска желтого и синего цветов.
«Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом. По указанному факту в ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователи принимают меры для установления причастных к преступлению. Ранее этот обелиск уже оскверняли 15 мая.
До этого рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы для демонтажа памятника Освободителям Риги. Доступ к памятнику закроют до 31 августа, сообщает МВД Латвии.
МИД России выразил послу Латвии решительный протест в связи с решением сейма по советским воинским захоронениям, Россия оставляет за собой право на ответные меры.
Кулеба вышел из себя во время разговора о поставках вооружений с главой Минобороны ФРГ
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потерял самообладание во время беседы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, сообщила Die Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах в Киеве. По данным издания, разговор был «резким».
Беседа состоялась в рамках визита Кулебы на встречу глав МИД G7. Die Welt пишет, что Кулеба попросил у Ламбрехт «честного» ответа на вопрос, когда Киеву будут поставлены обещанные зенитные самоходные установки Gepard.
Глава украинского ведомства потребовал организовать скорейшую доставку боеприпасов для Gepard либо подтвердить, что «тема закрыта» и речь идет о концентрации на «новых проектах». Разговор был «сложным», передает РИА «Новости».
Газета пишет, что Кулеба был «действительно в ярости».
Министр сказал Ламбрехт, что это «нехорошо», когда «нечто анонсируется, зная, что боеприпасов нет». Данные заявления в Минобороны ФРГ комментировать отказались, сославшись на конфиденциальность встречи.
Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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В Бундестаге согласовали наказание экс-канцлера ФРГ Шредера за дружбу с Россией
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Правящая коалиция в Бундестаге договорилась о мерах в отношении экс-канцлера Германии Шредера, отказавшегося оставить должности в российских госконцернах после начала спецоперации на Украине.
В качестве наказания за «близость к российскому руководству» экс-канцлера ФРГ лишат офиса и сотрудников в Бундестаге, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на газеты Bild и Der Spiegel.
Как сообщили члены бюджетного комитета Бундестага Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрикке, Шредер более не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера, тем самым не имеется оснований для предоставления ему сотрудников и офиса. Бюро бывшего главы правительства в Бундестаге будет закрыто. При этом Шредер будет по-прежнему получать пенсию и охрану.
Данное положение должно быть официально принято на заседании бюджетного комитета, а изменения в федеральный бюджет будут внесены на корректировочной сессии, которая начнется 19 мая.
Обеспечение бывших глав федеральных правительств «в будущем больше не будет полагаться по статусу», а ориентироваться на продолжающееся выполнение обязательств, заявили в Бундестаге.
Отмечается, что Шредер в настоящее время не использует полагающиеся ему шесть кабинетов в Бундестаге и не занимает семь сотрудников, предоставленных ему в качестве бывшего главы федерального правительства. Сотрудники Шредера после принятия решения будут выполнять «другие задачи» за пределами офиса экс-канцлера.
Bild указывает, что договоренность достигнута правящей коалицией после долгих дискуссий.
Таким образом, Шредер будет лишен значительной части полагающегося ему обеспечения из бюджетных средств. В последнее время его расходы на персонал составляли около 400 тыс. евро в год. По данным делового издания Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шредера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал примерно 10 тыс. 400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шредера было выплачено около 561 тыс. евро.
Напомним, в конце 2005 года Шредер занял пост председателя наблюдательного совета компании по строительству газопровода «Северный поток», связывающего Россию и страны Центральной Европы по дну Балтийского моря. Этот проект Газпрома (газопровод введен в эксплуатацию в 2011 году) Шредер активно поддерживал еще будучи канцлером. В марте 2006 года он стал руководителем комитета акционеров компании по возведению трубопровода.
В октябре 2016 года он возглавил совет директоров компании по строительству газопровода «Северный поток – 2».
29 сентября 2017 года Шредер был избран председателем совета директоров Роснефти (первый случай, когда бывший лидер иностранного государства стал председателем совета директоров крупной российской компании).
После начала российской спецоперации на Украине Шредер заявлял, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России, констатировал он. По его словам, после спецоперации на Украине придется вновь взаимодействовать с Россией, поскольку «так всегда происходит».
Напомним также, президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале заявил, что потребители в Германии должны сказать спасибо Шредеру за то, что сейчас они получают газ в пять раз дешевле.
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ЕС запретил Западным Балканам нейтральную позицию в отношении России
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Страны Западных Балкан не должны сохранять нейтральную позицию в отношении России, это несовместимо с созданием их общего будущего с ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что Западным Балканам «сохранять нейтральность в отношении конфликта на Украине невозможно». По его словам, государства, желающие вступить в ЕС, должны синхронизировать свою внешнюю политику с Брюсселем. Как отметил Боррель, в той или иной мере к санкциям ЕС присоединяются все страны региона, за исключением Сербии, передает ТАСС.
Он призвал ЕС в кратчайшие сроки начать переговоры о вступлении в состав сообщества Албании и Северной Македонии. Отказ от такого решения «будет подарком для России», укрепит позиции Москвы и навредит ЕС, сказал Боррель, добавив, что нельзя более заставлять ждать страны, которые полностью выполнили все условия для вступления. При этом, по его словам, задержка в полтора года в приеме Албании и Северной Македонии не повлияет на предоставление статуса кандидата в ЕС Украине, так как это «совершенно разные процессы».
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии. ЕС обещал не признавать присоединения к России территории Украины.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада. Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.
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Европа захотела создать для Украины, Грузии и Молдавии «отдельный ЕС»
Для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз, выразил мнение глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы, передает SputnikArmenia в своем Telegram-канале.
В прошлую пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС. Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле отношение России к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
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Еврокомиссия: Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован
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Обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован, сказал в эфире канала «РАИ-ньюс-24» еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выразив надежду, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут.
«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», – цитирует его ТАСС.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
В понедельник министры иностранных дел 27 стран Евросоюза также не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций.
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Захарова: Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки
Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».
«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
В ЕС намерены помочь Украине опустошить ее хранилища зерна
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Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель подчеркнул, что для этого рассматриваются все пути, включая морской, но проблема в том, что там все заминировано.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Эксперт прокомментировал вывоз резервов украинской пшеницы в Европу
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«Украинской власти плевать на судьбу своего народа. Для них приоритетнее требования европейских чиновников», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан, комментируя вывоз Украиной резервов пшеницы из хранилищ в порту Одессы.
«Важно понимать, что Евросоюз – это один из ключевых кредиторов для Украины, один из важнейших поставщиков оружия и в целом – это та сила, на которую «украинская демократия» привыкла опираться», – отметил эксперт. «Учитывая, что Евросоюз продолжает оказывать финансовую помощь Украине, он может это зерно и бесплатно вывозить, в счет платежей по выплате долгов. В этом и заключается их расчет», – пояснил он.
«Что касается самих граждан, так о них в правительстве никто не думает. Единственное, территории, которые Россия освободит – она и будет сама снабжать, обеспечивать, кормить. Там будет порядок, людям беспокоиться не о чем. То есть Москва возьмет на себя все обязательства, перезапустит экономику и введет рублевую зону», – отметил собеседник.
«А остальные граждане, оказавшиеся на подконтрольных правительству Зеленского территориях, столкнутся с рядом проблем, в том числе продовольственного характера. Более того, у Украины ведь проблемы не только с зерном, но и со многими другими ресурсами: топливом, газом, лекарствами, выплатой зарплат», – добавил он.
«На этом фоне окружение Зеленского беспокоит только одно: сдавшиеся боевики «Азова», их «героическая борьба», «эвакуация», и как освоить помощь, которая поступает по линии стран Запада. То, что люди могут остаться без средств существования и столкнуться с голодом – это никого не волнует», – возмутился собеседник.
«Впрочем, на фоне того, что Украина во многом лишена доступа к портам и правительство не располагает достаточным запасом топлива, вывезти в Европу тот объем зерна, о котором мечтает руководство Евросоюза, не позволит низкая пропускная способность железных дорог. Тем не менее, вывоз зерна все равно останется болезненным вопросом для местных жителей», – резюмировал Лизан.
Ранее стало известно, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране. Об этом сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
СМИ также сообщили о рекордном подорожании пшеницы на 60% за последние месяцы, в связи с чем все больше стран находятся под угрозой продовольственной безопасности. Также на Западе все чаще говорят о грядущих «пшеничных войнах».
При этом немецкие СМИ не считают Россию виновной в росте цен на пшеницу. По мнению Die Welt, проблема заключается решении Индии запретить экспорт зерна. Власти этой страны заявили, что после рекордной жары должны обеспечить запас пшеницы для населения страны. По мнению автора публикации, эти объяснения «противоречивы». Индия занимает второе место в мире по производству пшеницы, а прошлогодний урожай в 110 млн тонн значительно превысил внутренний спрос.
Напомним, 14 мая министерство торговли и промышленности Индии объявило о немедленном запрете экспорта пшеницы.
17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. Представитель Кремля заявил, что тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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В ЕС почувствовали санкционный предел в отношении России
Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций, сообщил дипломатический источник в ЕС.
«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <...>. Мы очень близки к достижению наших пределов», – сообщил после встречи министров иностранных дел ЕС источник портала Euractiv, слова которого передает РИА «Новости».
«Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», – добавил он.
По его словам, государства-члены ЕС «даже отступили на шаг назад», несмотря на некоторый прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение о введении эмбарго на импорт нефти из России.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Польша потребовала от ЕС денег
Польша добивается от ЕС дополнительного финансирования поддержки украинских беженцев, сообщил замглавы МИД страны Марчин Пшидач.
Пшидач сказал, что его страна добивается финансовой помощи от «европейских партнеров», прежде всего – от Брюсселя и Еврокомиссии. «У нас более двух миллионов украинских беженцев, среди которых подавляющее большинство – это женщины с детьми, требующие поддержки», – сказал замминистра. Он подчеркнул, что «в поддержке также нуждаются предоставляющие убежище украинским беженцам поляки, часто открывающие свои дома и квартиры для своих украинских соседей».
По последним данным, с конца февраля в Польшу прибыли свыше 3 млн беженцев с Украины. Часть из них направилась в другие страны или вернулась на Украину, но большинство пока остаются в Польше, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Польши Матеу Моравецкий заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить». В Кремле в ответ заявили, что ненависть к русским, как метастазы, поразила всю польскую политику, все польское руководство и во многом польское общество.
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Польша подала новый иск против Газпрома
Польская PGNiG потребовала от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» выплаты процентов из-за переплаты суммой в 1,5 млрд долларов за поставки в 2014–2020 годах.
«31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила Газпрому запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа Газпрома на обращение в арбитраж», – цитирует «Интерфакс» отчет польской госкомпании.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища по той причине, что, когда Европа «начнет замерзать», российский газ «просто конфискуют».
До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
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Минфин Германии допустил конфискацию иностранных активов Банка России
Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью газете Handelsblatt заявил, что не видит препятствий для обсуждения предложения о конфискации иностранных активов Центробанка России.
«С политической точки зрения я готов рассмотреть идею с конфискацией зарубежных активов ЦБ России. Мы уже ведем дискуссии в ЕС и G7, и такие предложения находятся на рассмотрении», – передает «Интерфакс» его слова.
При этом Линднер отметил, что иная ситуация складывается с частными активами, связанными с Россией, и что «необходимо уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами».
По его словам, остается намерение Запада изолировать Россию политически, финансово и экономически, но при этом министр признал серьезные экономические последствия таких мер, особенно для стран с низким уровнем доходов. Он также выразил уверенность, что экономика России сильнее будет страдать от западных санкций.
Кроме того, Линднер назвал «серьезной ошибкой» зависимость Германии от российских энергоресурсов, наблюдавшуюся при предыдущих правительствах Германии. По его словам, Германия уже может замещать российский уголь из других источников и готова отказаться от российской нефти, однако отказ от газа займет больше времени.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.
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ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России на 210 млрд евро
В среду Еврокомиссия представит план из трех этапов по отказу от энергоносителей из России к 2027 году на 210 млрд евро, следует из проектов документов.
План включает импорт газа из других стран, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии и экономию энергии. В качестве поставщиков СПГ рассматриваются Египет, Израиль и Нигерия. ЕК собирается указать цель по производству 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году и по ввозу еще 10 млн тонн такого водорода. Также предлагается увеличить долю возобновляемых источников энергии до 45% к 2030 году. От стран ЕС потребуют устанавливать солнечные электростанции во всех общественных зданиях с 2025 года. К 2030 году ЕС хочет сократить потребление энергии на 13%. Сообщается, что из России ЕС получает 40% газа, 27% нефти и 46% угля, передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
Французская Engie заявила о готовности платить Газпрому в рублях
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Французская энергетическая компания Engie ведет переговоры с Газпромом по изменению схемы оплаты российского газа, говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что Engie будет платить за российский газ рублями при отсутствии рисков.
В сообщении компании также упомянуто, что Engie предприняла необходимые шаги для подготовки к выполнению своих платежных обязательств, если это будет соответствовать европейским санкциям и не изменит баланс рисков для энергетического гиганта, передает Прайм.
На долгосрочные контракты французской и российской компаний в 2021 году приходилось примерно 20% от общего объема продаж и потребления газа Engie по всему миру.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее источники Bloomberg сообщили, что итальянская энергетическая компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях после смягчения Европейским союзом своей позиции относительно поставок российского газа.
В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза. Несмотря на это, по информации Bloomberg, рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.
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ЕС обещал не признавать присоединения к России территории Украины
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ЕС не признает присоединения к России «ни одного квадратного километра» территории Украины, как не признал воссоединение России и Крыма, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель заверил, что ЕС «полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и продолжит оказывать санкционное давление на Россию, передает ТАСС.
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи, заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран G7.
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