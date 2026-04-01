Соскин назвал визит Каллас в Киев бессмысленным жестом

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Возникает вопрос: а ты зачем приехала?» – сказал он в эфире своего YouTube-канала, комментируя недавний визит политика, передает РИА «Новости».

Поводом для такой оценки стало заявление Каллас о том, что Евросоюз не может продвинуться в вопросе выделения Киеву кредита на 90 млрд евро. По словам Соскина, эта ситуация показывает, что Европа фактически предала Украину и в финансовом, и в военном плане.

Он отметил, что подобное происходит на фоне общего упадка мировой экономики и превращается, по его выражению, в «настоящий капкан».

Соскин подчеркнул, что ключевая проблема заключается не в позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а в том, что у Европы просто нет денег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас и европейские министры иностранных дел прибыли в Киев. Сама руководитель европейской дипломатии заявила об отсутствии подвижек и хороших новостей по кредиту для Украины на 90 млрд евро.