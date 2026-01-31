Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.6 комментариев
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что Европе следует стать самостоятельной и сильной державой, способной защищать собственные интересы, и избавиться от комплекса неполноценности.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости для Европы стремиться к стратегической автономии и избавиться от комплекса неполноценности, передает РИА «Новости».
В интервью газете Foglio она подчеркнула, что Европа должна быть сильной и автономной державой, способной высказывать свое мнение на международной арене и взаимодействовать со всеми без чувства неполноценности ради собственных интересов.
Мелони отметила, что долгое время европейские страны, по ее мнению, уделяли недостаточно внимания вопросам собственной безопасности. Она также подвергла критике позицию части левых политических сил в Италии и Европе по поводу расходов на оборону и безопасность.
В ходе интервью Мелони заявила: «Когда мы жалуемся на то, что американцы хотят уменьшить свое присутствие, а, следовательно, и влияние в Европе, что именно мы имеем в виду? Что мы хотим и дальше делегировать им наши обязанности как суверенных государств?»
По ее словам, Европе необходимо самостоятельно решать ключевые вопросы безопасности и не рассчитывать на другие государства.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони готовятся подписать ряд соглашений, включая оборонное сотрудничество и поддержку промышленности ЕС.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы Италии и другим странам было проще присоединиться к нему.
США отметили, что считают свои гарантии безопасности важнее европейских инициатив.