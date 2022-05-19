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В Раде раскрыли план Турции обменять членство в ЕС на расширение НАТО
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Блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Турция пытается добиться присоединения к Евросоюзу, заявил депутат Рады Максим Бужанский.
«Финляндия и Швеция подарили Турции уникальный шанс обменять их вступление в НАТО на вступление Турции в Евросоюз», – передает РИА «Новости» слова Бужанского.
Политик также вспомнил русскую поговорку «не было бы счастья, да несчастье помогло» и предположил, что она крайне точно характеризует сложившуюся ситуацию.
Ранее на Украине обвинили президента Турции Тайипа Эрдогана в шантаже НАТО. Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Кулеба вышел из себя во время разговора о поставках вооружений с главой Минобороны ФРГ
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потерял самообладание во время беседы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, сообщила Die Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах в Киеве. По данным издания, разговор был «резким».
Беседа состоялась в рамках визита Кулебы на встречу глав МИД G7. Die Welt пишет, что Кулеба попросил у Ламбрехт «честного» ответа на вопрос, когда Киеву будут поставлены обещанные зенитные самоходные установки Gepard.
Глава украинского ведомства потребовал организовать скорейшую доставку боеприпасов для Gepard либо подтвердить, что «тема закрыта» и речь идет о концентрации на «новых проектах». Разговор был «сложным», передает РИА «Новости».
Газета пишет, что Кулеба был «действительно в ярости».
Министр сказал Ламбрехт, что это «нехорошо», когда «нечто анонсируется, зная, что боеприпасов нет». Данные заявления в Минобороны ФРГ комментировать отказались, сославшись на конфиденциальность встречи.
Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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Эксперт прокомментировал вывоз резервов украинской пшеницы в Европу
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«Украинской власти плевать на судьбу своего народа. Для них приоритетнее требования европейских чиновников», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан, комментируя вывоз Украиной резервов пшеницы из хранилищ в порту Одессы.
«Важно понимать, что Евросоюз – это один из ключевых кредиторов для Украины, один из важнейших поставщиков оружия и в целом – это та сила, на которую «украинская демократия» привыкла опираться», – отметил эксперт. «Учитывая, что Евросоюз продолжает оказывать финансовую помощь Украине, он может это зерно и бесплатно вывозить, в счет платежей по выплате долгов. В этом и заключается их расчет», – пояснил он.
«Что касается самих граждан, так о них в правительстве никто не думает. Единственное, территории, которые Россия освободит – она и будет сама снабжать, обеспечивать, кормить. Там будет порядок, людям беспокоиться не о чем. То есть Москва возьмет на себя все обязательства, перезапустит экономику и введет рублевую зону», – отметил собеседник.
«А остальные граждане, оказавшиеся на подконтрольных правительству Зеленского территориях, столкнутся с рядом проблем, в том числе продовольственного характера. Более того, у Украины ведь проблемы не только с зерном, но и со многими другими ресурсами: топливом, газом, лекарствами, выплатой зарплат», – добавил он.
«На этом фоне окружение Зеленского беспокоит только одно: сдавшиеся боевики «Азова», их «героическая борьба», «эвакуация», и как освоить помощь, которая поступает по линии стран Запада. То, что люди могут остаться без средств существования и столкнуться с голодом – это никого не волнует», – возмутился собеседник.
«Впрочем, на фоне того, что Украина во многом лишена доступа к портам и правительство не располагает достаточным запасом топлива, вывезти в Европу тот объем зерна, о котором мечтает руководство Евросоюза, не позволит низкая пропускная способность железных дорог. Тем не менее, вывоз зерна все равно останется болезненным вопросом для местных жителей», – резюмировал Лизан.
Ранее стало известно, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране. Об этом сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
СМИ также сообщили о рекордном подорожании пшеницы на 60% за последние месяцы, в связи с чем все больше стран находятся под угрозой продовольственной безопасности. Также на Западе все чаще говорят о грядущих «пшеничных войнах».
При этом немецкие СМИ не считают Россию виновной в росте цен на пшеницу. По мнению Die Welt, проблема заключается решении Индии запретить экспорт зерна. Власти этой страны заявили, что после рекордной жары должны обеспечить запас пшеницы для населения страны. По мнению автора публикации, эти объяснения «противоречивы». Индия занимает второе место в мире по производству пшеницы, а прошлогодний урожай в 110 млн тонн значительно превысил внутренний спрос.
Напомним, 14 мая министерство торговли и промышленности Индии объявило о немедленном запрете экспорта пшеницы.
17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. Представитель Кремля заявил, что тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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Захарова: Украина обстреляла СИЗО со сдавшимися в плен боевиками с «Азовстали»
Часть сдавшихся в плен на «Азовстали» украинских военных находятся в СИЗО, этот изолятор был обстрелян из реактивных систем залпового огня со стороны Украины, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом она заявила в среду на брифинге в министерстве.
Ранее Министерство обороны России опубликовало новое видео массовой сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Европа захотела создать для Украины, Грузии и Молдавии «отдельный ЕС»
Для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз, выразил мнение глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы, передает SputnikArmenia в своем Telegram-канале.
В прошлую пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС. Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле отношение России к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
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Стало известно о разработке в России боевых лазеров большой мощности
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Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тыс. километров. Однако в России разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые имеют на порядок большие мощности, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
«Поделюсь с вами: комплекс «Пересвет», о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения», – передает РИА «Новости» заявление Борисова в ходе выступления на форуме «Знание».
По его словам, в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на «новых физических принципах» – лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.
«Разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые на порядок имеют мощности большие, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств», – сказал Борисов.
«Было продемонстрировано на дальности пять километров, в течение пяти секунд беспилотное средство было просто напросто сожжено и прекратило свое существование», – добавил вице-премьер.
Оружием на новых физических принципах называют оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).
Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.
По словам Борисова, комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать в российские войска.
«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещают функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500», – сказал Борисов.
В декабре 2019 года «Пересвет» начал боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов.
Об этом комплексе в марте 2019 года рассказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что лазерный комплекс «Пересвет» разработан усилиями ученых из Сарова (Нижегородская область), работавшими под «постоянным вниманием» Минобороны.
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Минобороны: На «Азовстали» сдались в плен 959 украинских боевиков
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В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен, сообщили в Минобороны.
«За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой народной республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Также в военном ведомстве опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. «За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой народной республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке», – говорится в сообщении.
«Кроме того, уничтожены: на военном аэродроме в районе Днепропетровска два украинских самолета Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой народной республики», – сообщили в военном ведомстве.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. В результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники», – говорится в сообщении.
По данным МО РФ, ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-мм гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное.
«В районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена наведенная подразделениями ВСУ для форсирования реки Северский Донец понтонная переправа», – сообщили в военном ведомстве.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой народной республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Семеновка, Великие Проходы, Балаклея, Малые Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Рудничный, Грабское, Старомихайловка, Вольное Донецкой народной республики, Беляевка, Чернобаевка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах населенных пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», – отметили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотных летательных аппаратов, 311 зенитных ракетных комплексов, 3139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Пленные с «Азовстали» рассказали об отношении к ним в больнице Новоазовска
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Минобороны России показало видео из больницы Новоазовска, куда были отправлены пленные украинские военные, вышедшие 16 и 17 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
«Отношение нормальное. Меры физического и психологического воздействия на меня не оказывают. Отношение отличное. Осмотрели ногу, сказали, что все нормально», – рассказал военнопленный ВСУ Виктор Шапошников, который находится в больнице Новоазовска, сообщает РИА «Новости».
В видео демонстрируются палаты с размещенными там по несколько человек ранеными украинскими военными.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Захарова пообещала военный сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Россия примет ответные меры на решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс, они станут сюрпризом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, меры будут носить военный характер.
«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», – передает ее слова РИА «Новости».
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что президент Турции Тайип Эрдоган не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности, членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.
Другой причиной отказа Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Финляндия и Швеция запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.
Также газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
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Борисов: Россия применяет на Украине лазерное оружие
Россия применяет в спецоперации на Украине лазерное оружие, в частности лазерный комплекс «Задира», способный поражать цель на расстоянии до пяти километров, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире Первого канала.
«Они [комплексы лазерного оружия] уже начинают поступать [в армию]. Первые образцы уже используются [в ходе специальной военной операции]», – сказал вице-премьер, уточнив, что комплекс носит название «Задира», сообщает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Первые строители из РФ приступили к восстановлению Донецка и Луганска
Первые строители из России приступили к восстановлению Донецка и Луганска, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Крым-24».
«Сейчас работают в Донецке и Луганске не просто специалисты по оценке, а уже строители заехали. В Луганск зашло 283 единицы техники, зашло буквально позавчера, уже заехала первая тысяча строителей», – передает его слова ТАСС.
Вице-премьер добавил, что также мобилизуются все ресурсы, которые возможно задействовать внутри республик.
Ранее он заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить.
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Хуснуллин: Украина сможет покупать у России электричество с Запорожской АЭС
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Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе визита в Мелитополь.
«Энергоэлектричество – это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать – (АЭС) будет работать на Россию», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам политика, атомная энергия – одна из самых дешевых, поэтому она абсолютно конкурентноспособная, поэтому с продажей электроэнергии проблем не будет.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле состоялась встреча главы Росатома Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Особое внимание уделили Запорожской АЭС. Гросси попросил «об организации технической миссии специалистов МАГАТЭ на эту атомную станцию».
Запорожская АЭС, которая является крупнейшей АЭС в Европе, расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Все энергоблоки однотипны – реактор ВВЭР-1000 производства «Ижорских заводов», турбина К-1000-60/1500-2 «Турбоатом» и генератор ТВВ-1000-4 объединения «Электросила».
С энергосистемой Украины ЗАЭС связана тремя линиями электропередач 750 кВ и одной 330 кВ. Ежегодно станция генерирует около 40 млрд кВт·ч электроэнергии.
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Немецкие СМИ объяснили, почему Россия не виновата в росте цен на пшеницу
Цены на пшеницу в мире достигли рекордного уровня, однако дефицит на рынке образовался вовсе не из-за действий России, пишет немецкая газета Die Welt.
«Оказывается, утверждение о том, будто Россия создает дефицит пшеницы и поднимает цены, – это миф», – передает RT текст статьи немецкого издания.
Очевидно, обвинения в том, что Россия намеренно удерживает пшеницу, необоснованны, по крайней мере, в отношении ее собственного экспорта, пишет немецкая газета. Наоборот: в марте страна экспортировала около 1,7 млн тонн – это на 0,6 млн тонн больше, чем в том же месяце прошлого года. В апреле экспорт даже вырос до 2,1 млн тонн. Таким образом, рассуждает автор статьи, Россия получит большую выгоду от повышения цен на пшеницу – точно так же она как страна-экспортер до сих пор получала выгоду от повышения цен на нефть и газ.
Мировые рынки были поражены падением экспорта в начале российской спецоперации в конце февраля, однако это, пишет Die Welt, ссылаясь на выводы Bloomberg, можно объяснить «проблемами финансирования и логистики». При этом как российские трейдеры, так и иностранные компании экспортировали из страны больше, чем раньше, отмечает издание.
Наконец, сельское хозяйство не затронуто санкциями. Кроме того, государство все больше вовлекается в ключевую отрасль, и это с лихвой компенсирует скептическое отношение иностранных инвесторов, констатирует автор публикации.
Как отмечает Die Welt, на ситуацию на рынке повлияли экспортные потери с Украины, «поскольку Россия блокирует порты, через которые до сих пор проходила большая часть экспорта». Напомним, Москва неоднократно отвергала обвинения в блокировке украинских портов, подчеркивая, что перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. «Однако растущий экспорт из России позволяет предположить, что воздействие на мировую торговлю пшеницей является скорее сопутствующим ущербом, чем целью этой [якобы имеющей место] блокады», – добавляет Die Welt.
Кроме того, военные действия неизбежно сказывается на посевной на востоке Украины. Тем не менее, там удалось обработать больше полей, чем опасались в начале марта, признает автор статьи.
По мнению Die Welt, рекордный рост цен на пшеницу связан с запретом на экспорт этого товара из Индии. Власти этой страны заявили, что после рекордной жары должны обеспечить запас пшеницы для населения страны. По мнению автора публикации, эти объяснения «противоречивы». Индия занимает второе место в мире по производству пшеницы, а прошлогодний урожай в 110 млн тонн значительно превысил внутренний спрос, сообщается в статье.
«Это оправдано только в том случае, если индийское правительство хочет предотвратить голод в своей собственной стране путем прекращения экспорта», – отметил ответственный по вопросам мирового продовольствия протестантского агентства помощи «Хлеб для мира» Франсиско Мари.
Напомним, 14 мая министерство торговли и промышленности Индии объявило о немедленном запрете экспорта пшеницы.
17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. Представитель Кремля заявил, что тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства.
Между тем, под давлением ЕС, Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями.
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Минобороны показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777
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Российскими беспилотниками были установлены координаты огневой позиции 155-мм гаубиц М777 производства США, видео уничтожения гаубиц показали в Минобороны.
«В районе населенного пункта Подгорное российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов и средств артиллерийской разведки были установлены координаты огневой позиции 155-мм гаубиц М777 производства США, которые используют боевики ВСУ», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Минобороны также сообщили, что «операторами беспилотных летательных аппаратов по огневой позиции батареи американских гаубиц был нанесен ракетный удар, в результате которого получили повреждения несколько орудий».
«После нанесения ударов беспилотниками, украинские боевики предприняли попытку скрыться в лесном массиве и укрыть там буксируемые гаубицы М777. Как только украинские боевики сосредоточили тягачи и орудия в лесном массиве, туда был нанесен удар артиллерии. Вся техника и американские гаубицы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались», – рассказали в ведомстве.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались перейти в контратаку.
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Минобороны показало новые кадры массовой сдачи в плен боевиков «Азова»
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Министерство обороны России опубликовало новое видео массовой сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
«За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой народной республики», – сообщает Telegram-канал военного ведомства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Власти ДНР: Командиры боевиков пока не вышли с «Азовстали»
Командиры украинских подразделений самого высокого звена пока не вышли с завода «Азовсталь», сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«На данный момент командиров самого высокого звена нет, они не вышли [с завода «Азовсталь»]. Но это пока», – передает его слова ТАСС.
Ранее Министерство обороны России опубликовало новое видео массовой сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД