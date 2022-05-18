В Самаре проведут бесплатные лекции и мастер-классы «Россия – страна возможностей»

Участники и гости Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет с 18 по 23 мая в Самаре, смогут посетить выставочный стенд АНО «Россия – страна возможностей», на котором будут мастер-классы и лекции, фотозона, а также встречи с участниками конкурсов платформы.

Участниками 30-го юбилейного фестиваля станут свыше 5000 человек, которые представят 85 регионов Российской Федерации и страны ближнего зарубежья, что станет рекордом за всю историю фестиваля. В конкурсной программе будет представлено 200 номеров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Весь период проведения фестиваля будет работать «Фестивальный городок», где разместятся культурно-спортивные объекты и каждый день будут проходить концерты с участием известных артистов, а также выступления самих участников фестиваля.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» откроет выставочный стенд на набережной Волги, где можно бесплатно послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах от победителей проектов платформы.

Все дни проведения фестиваля на стенде будет доступна тематическая интеллектуальная игра, в которой участники смогут ответить на вопросы о творчестве, искусстве, кино, проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», истории фестиваля «Российская студенческая весна», особенностях регионов России.

Также в шатре платформы «Россия – страна возможностей» будет работать уникальная зона «Отправь открытку другу», организованная в партнерстве с Почтой России. Только здесь желающие смогут получить эксклюзивную открытку, специально созданную для юбилейного Фестиваля Студвесны, подписать ее и здесь же опустить в почтовый ящик. Коллекционные открытки напечатаны ограниченным тиражом. 3000 приветов из гостеприимной Самары разлетятся по всей России. Организаторы бесплатно отправят открытки прямо с площадки мероприятия.

Фестиваль реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».