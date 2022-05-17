Минэкономразвития допустило сохранение антироссийских санкций до 2025 года

Базовый прогноз Минэкономразвития предусматривает сохранение санкций до 2025 года и не исключает их ужесточения, сообщил представитель министерства.

«Мы исходим из того, что есть сейчас. Из того, что мы в целом ожидаем некое ужесточение (санкций). Из того, как это все будет имплементироваться. Потому что очень большой вопрос по имплементации этих решений», – приводит слова представителя министерства ТАСС.

Также он сообщил, что «ВВП в базовом варианте (прогноза) начинает медленно восстанавливаться с IV квартала 2022 года. Но в целом в 2023 году рост остается отрицательным, потому что в базе у нас сильный I квартал 2022 года. Там у нас рост, по нашим оценкам, 3,7%. По 2023 году (прогнозируем) сокращение ВВП на 0,7%. В предыдущем прогнозе у нас был рост на 1,3%. Траекторию кризиса растянули вправо».

По его словам, основной вклад в динамику ВВП в 2022 году внесет сокращение потребления за счет снижения реальных располагаемых доходов на 6,8%, реальных заработных плат в организациях на 3,8% и роста безработицы до 6,7%.

Ранее стало известно, что Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.

Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.