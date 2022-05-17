Захарова призвала членов НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто демократ

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» предложила государствам-участникам НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто представитель демократии.

«Это же втягивание, это никакая не инициатива стран, это втягивание стран в этот альянс. Второй момент – это единство так называемое в рядах, которое нам сейчас и демонстрируют. Как интересно получается: оказывается, один член НАТО обвиняет других членов НАТО в наличии террористических элементов во властных структурах этих государств. Пусть они сначала внутри себя разберутся, кто у них террорист, а кто у них демократия», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова добавила, что участникам НАТО нужно «дать возможность насладиться друг другом в этот исторический момент». «Давайте потянем эту паузу», – сыронизировала она.

Ранее Захарова заявила, что отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки.

Тем временем глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что министры обороны ЕС полностью поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит альянс и европейское единство.

Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.

Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД