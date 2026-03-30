В ЕС допустили пересмотр мандатов миссии в Красном море в случае атак хуситов

Tекст: Ольга Иванова

Евросоюз может пересмотреть мандат своей военно-морской миссии в Красном море, если хуситы вновь начнут атаковать коммерческие суда, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Euractiv.

По словам неназванного дипломата, «если это изменится (если атаки возобновятся), всегда может быть проведено обсуждение о мандате».

Дипломат отметил, что пока преждевременно говорить о конкретных изменениях в миссии. Тем не менее, ситуация остается напряженной из-за риска новых атак со стороны хуситов, контролирующих север Йемена.

Euractiv сообщает, что Европе становится все сложнее сдерживаться от расширения миссии на Персидский залив на фоне политического давления, связанного с повышением цен на нефть и газ. Однако лидеры ЕС опасаются, что возможное военное вмешательство может втянуть Европу в более широкий региональный конфликт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о второй серии ударов по Израилю в рамках «Священной битвы джихада».

Напомним, в начале марта лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности хуситов встать на защиту Ирана. WSJ писала, что США, Израиль и Саудовская Аравия опасаются вступления хуситов в войну с Ираном.