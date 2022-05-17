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Безос поругался с Белым домом из-за инфляции в США
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Один из богатейших людей планеты, основатель Amazon Джефф Безос раскритиковал власти США за то, что Белый дом захотел бороться с инфляцией повышением налогов для «самых богатых».
Безос заявил, что в Белом доме «хотят замылить тему, и это понятно», поскольку власти «знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию». Он напомнил, как Белый дом «пытался всеми силами добавить в федеральный бюджет еще 3,5 трлн долларов». «У них не получилось, но если бы получилось, инфляция была бы еще выше, чем сегодня, когда она уже достигла рекорда за последние 40 лет», – заявил Безос. Так он прокомментировал заявление Белого дома, ставшее, в свою очередь, ответом на серию его сообщений в соцсетях, передает РИА «Новости».
Представитель администрации США Эндрю Бейтса заявлял, что «нетрудно догадаться, почему один из самых богатых жителей Земли выступает против экономической политики для среднего класса». По словам Бейтса, «неудивительно, что сообщения в Twitter появились после встречи президента с профсоюзами, в том числе сотрудниками компании Amazon». Президент США Джо Байден заявлял в Twitter: «Хотите снизить инфляцию? Давайте обеспечим, чтобы самые богатые платили свою честную долю (налогов)».
Безос призвал «новообразованное Управление по дезинформации расследовать этот твит, или они лучше должны создать Управление чепухи». По словам Безоса, «повышение налогов обсудить можно, борьбу с инфляцией обсуждать крайне важно, но смешивать их вместе – это просто попытка ввести в заблуждение». Также он раскритиковал Белый дом за попытки «влить еще больше денег в уже перегретую экономику». Он подчеркнул, что «инфляция – это регрессивный налог, который больше всего бьет по самым необеспеченным», и что «введение в заблуждение не помогает стране».
Напомним, как заявил американский миллиардер Илон Маск, «ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали, чтобы преобразовать страну». По словам Маска, «на самом деле» за Байдена голосовали, поскольку «все просто хотели меньше драмы».
Проблемы в экономике стали слишком чувствительны для жителей США, причем главный источник их недовольства – ценники на заправках, которые за минувшую неделю четыре раза обновили исторический рекорд. Соцопросы свидетельствуют: большинство американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении России и Украины, количество скептиков впервые превысило количество «ястребов». Граждан США вполне устраивает военное поражение ВСУ в случае, если цены перестанут расти.
Минобороны: Начат вывоз раненых боевиков с «Азовстали» в ДНР
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С военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
На данный момент в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики «для оказания им всей необходимой помощи», отметили в Минобороны России.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Партия Шольца проиграла выборы в Северном Рейне – Вестфалии
На выборах в Северном Рейне – Вестфалии победили христианские демократы с 35,7% голосов. «Зеленые» с 18,2 % уступают партии канцлера ФРГ Олафа Шольца – социал-демократам, заручившимся поддержкой 26,7% избирателей.
По предварительным данным, партия действующего премьера земли Хендрика Вюста набрала 35,7% голосов. Это на 2,7 процентных пункта больше по сравнению с выборами ландтага (земельного парламента) 2017 года, передает Deutsche Welle (признана иноагентом в России).
Между тем Социал-демократическая партия (СДПГ), членом которой является Шольц, показала худший в истории результат на выборах ландтага в федеральной земле, являвшейся ранее их оплотом.
Самый значительный прирост показали «зеленые» – 18,2% избирателей. Это плюс в 11,8 процентных пункта.
Ожидается, что в ландтаге нового созыва партия ХДС получит 76 мест, СДПГ – 56, «зеленые» – 39, АдГ и СвДП – по 12 мест.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что популярность канцлера Германии Олафа Шольца, на которого возлагали столько надежд, резко упала. Это тесно связано с украинским кризисом, политику Шольца в отношении которого не одобряет более половины страны.
Немецкий генерал предостерег Украину от недооценки ВС России
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Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи вооруженных сил России, сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», – приводит РИА «Новости» слова генерала, которого цитирует немецкое издание.
Он также выразил уверенность, что официальный Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия, отметил Вад, определяет развитие событий на востоке Украины.
С таким заявлением эксперт выступил в свете специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Напомним, 12 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Сатановский оценил желание поляков «демилитаризировать» Калининград
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«Варшава ностальгирует по тем временам, когда в составе Польши были Смоленск и Вильнюс. Это называется фантомными болями. Россия же намерена сохранить страну единой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее в Польше захотели «демилитаризировать» Калининград.
«Подобные заявления являются угрозой не только для Калининградской области, но и для всей России в целом. Однако в этом мире реализуемо все. И развитие событий будет зависеть от желания российских властей сохранить государство и расширить зону нашего влияния», – сказал политолог Евгений Сатановский.
По словам собеседника, потенциальное нападение со стороны стран НАТО может обернуться для России потерей выхода к Балтийскому морю, а также к усилению политики «удушения России».
«Неслучайно в свое время Иосиф Сталин разделил Пруссию. Тогда за РСФСР остались наиболее укрепленные районы. Остальное же отошло Польше. И сегодня Варшава ностальгирует по тем временам, когда в составе страны были Смоленск и Вильнюс. Это можно назвать фантомными болями», – утверждает эксперт.
Собеседник также не исключил, что текущий конфликт потенциально может перейти в острую фазу. «Польша на сегодняшний день находится на передовой линии атаки против России. И вполне возможно, что в ближайшее время мы еще увидим новую русско-польскую войну», – заключил Сатановский.
Ранее бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl заявил о необходимости «демилитаризации» Калининградской области. «Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», – сказал он, сообщает РИА «Новости».
По мнению экс-чиновника, после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс организация серьезно укрепит позиции на восточном фланге, но Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.
Западные СМИ называют Калининградскую область «кошмаром НАТО», а представители альянса неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в регион – это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.
Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна, так как самолеты «летают по нейтральным водам», а водный транспорт всегда свяжет регион с остальной частью России.
В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить».
«Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое», – ответили на это в Кремле.
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Стали известны подробности возвращения McDonald's в Россию
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McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню, сообщил источник в компании.
«Более 90% поставщиков – российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», – приводит ТАСС сообщение источника.
Также в компании сообщили, что McDonald's принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса.
«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», – приводит РИА « Новости» сообщение компании.
Компания также уточняет, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню, хотя компания продолжит сохранять право на свои товарные знаки в России.
Ранее McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
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Автоэксперт оценил перспективы возрождения «Москвича»
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«Я допускаю, что на территорию завода зайдет какой-то китайский бренд и под маркой «Москвич» будет выпускать свои автомобили», – заявил газете ВЗГЛЯД автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении производства автомобиля «Москвич».
«Я допускаю, что на территорию завода зайдет какой-то китайский бренд и под маркой «Москвич» будет выпускать свои автомобили. Специалисты из «КамАЗа» могут помочь с оборудованием и компетенциями, а легковую модель нужно будет найти на китайском рынке», – рассказал основатель гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт», автоэксперт Вячеслав Субботин.
Обсуждая перспективы «Москвича», эксперт заявил, что в первую очередь это должен быть современный электромобиль. «Возрождать его в прежнем виде невозможно и не нужно. Машина с такими параметрами в условиях сегодняшнего дня – это просто телега», – подчеркнул он.
Субботин также оценил роль «КамАЗа» в судьбе нового «Москвича». «На первом этапе «КамАЗ» может помочь техническими специалистами и подходящим оборудованием», – разъяснил эксперт. «Но у «КамАЗа» нет легковой линейки, поэтому нельзя говорить о какой-то масштабной помощи в данном проекте», – добавил он.
«Сам «КамАЗ» никогда не делал хороших легковых автомобилей. Качество оставляло желать лучшего, поэтому продавались они исключительно на внутреннем рынке. «КамАЗ» начинал сотрудничать с Mercedes-Benz, но, к сожалению, начинание не увенчалось успехом», – продолжил собеседник.
Эксперт также рассказал о том, как сделать «Москвич» мечты силами отечественного автопрома. «Начинать, конечно, нужно с людей, которые будут разрабатывать проект автомобиля. Самые лучшие в России специалисты сейчас работают на «ГАЗе», – заметил Субботин.
«Группа «ГАЗ» – единственная, кто в данной ситуации может помочь и специалистами, и оборудованием. Они выпускают очень конкурентную линейку на платформе next, а также легковой автомобиль – фургон «Соболь» в двух вариациях: «4х2» и «4х4», – рассказал он.
«Вместе с тем «ГАЗ» уже давно и успешно выпускает электромобили и продает их в Австрии. Мало того, они делают и автомобили-беспилотники. У предприятия есть всё необходимое для отечественного автомобилестроения, хоть оно и разработано на лучших образцах мирового автопрома», – добавил эксперт.
Субботин обратил внимание и на тот факт, что предприятие давно находится под санкционным давлением, поэтому они успели перестроиться и наладить производство внутри России. «Теоретически и практически создать что-то новое в России сегодня может только «ГАЗ». Но, тем не менее, это мгновенно сделать нельзя. Потребуются годы», – резюмировал собеседник.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».
Сообщается, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет «КамАЗ». На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.
Ходаковский: С «Азовстали» эвакуируют только тяжелораненных украинских боевиков
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Процесс вывоза раненых украинских солдат с завода «Азовсталь» продолжается, тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках, заявил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Процесс эвакуации продолжается. Это тяжелораненые, которых выносят на носилках. Ни легкораненых, ни живых, дееспособных азовцев никто сейчас не выпускает», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, речь идет только о тяжелораненых. «Я так понимаю, было принято решение на самом высоком уровне, чтобы все-таки обменять тяжелораненых на российских военнопленных», – добавил Ходаковский
Он отметил, что этот процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идет о лежачих раненых военнослужащих ВСУ или «Азова». Он также сообщил, что украинская сторона попросила разминировать проходы для эвакуации своих раненых.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Обещавший мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамия осужден в Тбилиси на 3,5 года
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Николоз Гварамия, один из адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, осужден в Тбилиси по решению суда на три с половиной года за использование служебного положения в корыстных целях в бытность главой телекомпании «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Гварамия заявил, что «не признает себя виновным».
Генпрокуратура Грузии в сентябре 2020 года предъявила обвинения Гварамия, а также еще двум бывшим высокопоставленным сотрудникам «Рустави-2», обвинив их в растрате средств телекомпании, подкупах и подготовке фальсифицированных финансовых документов, также легализации незаконных доходов.
Один из них признан невиновным, второй выплатит штраф в 50 тыс. лари – примерно 18 тыс. долларов.
Потеряв контроль над «Рустави-2», Гварамия учредил оппозиционный канал «Мтавари» – «Главный».
В 2019 году Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.
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В ДНР заявили о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»
С завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами, заявил командир одного из подразделений внутренних войск ДНР Александр Ходаковский.
«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами», – написал он в Telegram.
Ранее Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
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Собянин объявил о возобновлении производства автомобиля «Москвич»
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На московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин после объявления компании Renault о передаче активов в России в собственность государства.
«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», – написал Собянин в своем блоге. Мэр добавил, что большая часть коллектива завода будет сохранена.
Напомним, французская автомобильная группа Renault передала свои российские активы в государственную собственность: долю в «АвтоВАЗе» – НАМИ, завод «Рено Россия» – Москве.
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».
Пушков ответил на угрозы евродепутата из-за НАТО
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Ранее Вебер заявил, что «разумных причин» для блокирования вступления этих двух стран в альянс нет и пригрозил изоляцией тем, кто ставит сплоченность НАТО под вопрос.
«Россию – изолировать, Иран изолировать, Сирию – изолировать, Венесуэлу – изолировать, Китай – изолировать, а теперь и Турцию – изолировать?», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор задался вопросом о том, «не слишком ли много» звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая ключевые державы.
«И не изолируют ли в итоге себя сами «изоляторы» от остального мира?», – добавил он.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
Посол ЛНР рассказал о формировании «Северодонецкого котла»
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«Ситуация в Северодонецке сложная. Идут внутригородские бои, а также военные действия на подступах к городу с северной, восточной и южной сторон», – рассказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике предсказали окружение ВСУ в Северодонецке и Лисичанске.
«По нашим данным, в городе сейчас остались только батальоны территориальной обороны и некоторые националистические батальоны. И у них есть свои разночтения по вопросу, что делать дальше: оставлять город или нет», – отметил дипломат.
«Бои идут жесткие, за каждую улицу. При этом все прекрасно понимают, что в ближайшее время Северодонецк и Лисичанск могут быть отрезаны от основной группировки ВСУ, которая расположена в районе Славянска и Краматорска», – подчеркнул собеседник.
«Была прорвана линия обороны противника в районе Попасной, есть движение союзнических сил со стороны Изюма. Как только будут перерезаны основные артерии, Северодонецк и Лисичанск будут закупорены», – рассказал Мирошник. «Складывающаяся ситуация оказывает и серьезное морально-психологическое давление на вооруженные формирования противника, находящиеся внутри котла», – добавил он.
«Подразделения ВСУ и нацбатов видят ситуацию в Мариуполе. Они также видят, что и здесь котел готов закрыться. Поэтому есть попытки сложить оружие, что категорически не устраивает официальный Киев», – заметил посол.
«Нам также известно о закрытых распоряжениях, наделяющих особыми полномочиями командиров ВСУ. Они могут наказывать и расстреливать всех, кто намерен сдаться», – заключил он.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что последние контролируемые Украиной города Луганской народной республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены.
В то же время в районе Рубежного (ЛНР) нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши. Как рассказал представитель народной милиции республики Иван Филипоненко, «при обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне Рубежного и завода».
Филипоненко также отметил, что показания пленных солдат территориальной обороны ВСУ свидетельствуют о беспринципности и трусости инструкторов из стран НАТО, которые не считают за людей ни своих подопечных из числа украинских военных, ни мирных жителей Донбасса. «Они первыми покидают позиции, оставляя неподготовленных солдат на неминуемую гибель ради сохранения собственных жизней», – передает ТАСС слова официального представителя народной милиции ЛНР.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после стремительного наступления российской армии оборона завода «Заря» в Рубежном потерпела поражение, он перешел под контроль бойцов спецподразделений «Ахмат» и военнослужащих ЛНР.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ЕС намерены помочь Украине опустошить ее хранилища зерна
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Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель подчеркнул, что для этого рассматриваются все пути, включая морской, но проблема в том, что там все заминировано.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали»
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали» в Мариуполе.
Зеленский заявил, что «герои нужны Украине живыми». «Благодаря действиям украинских военных – вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», – приводит его слова «Московский комсомолец».
Новое видеообращение Зеленский записал на час с лишним позже обычного. Его комментарий по ситуации вокруг «Азовстали» уложился в минуту, после чего украинский президент перешел к другим темам.
Как пишет издание, с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. По данным Первого канала, на «Азовстали» заблокированы еще 2227 человек. Во вторник сдача в плен продолжится.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
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Эксперты: Судьба сдавшегося гарнизона Мариуполя будет перед глазами каждого солдата ВСУ
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Авторы проекта «Ватфор» сравнили «судьбу гарнизона Мариуполя» с «армией Паулюса» в Сталинградском котле.
«Как говорил Штирлиц, запоминается последнее слово. Поэтому неважно, сколько они там героично тримали оборону, а важно, что в итоге они сдались. В Сталинграде Шестая армия Паулюса тоже продержалась два с половиной месяца, но помнят ее не за это», – говорится в сообщении в Telegram.
Авторы проекта «Ватфор» указывают, что «о судьбе 6А, которую обещали спасти и которую в итоге бросили умирать, помнил каждый немецкий солдат». Отмечается, что «до Сталинграда немцы спокойно оставались в окружении», так как были уверены, что их «будут снабжать» и «деблокируют». Однако «после Сталинграда отступали целыми фронтами, а порой и бежали либо, будучи окруженными, быстро сдавались».
«Будут ли новые котлы на донецком фронте, мы еще увидим – но если будут, судьба гарнизона Мариуполя будет стоять перед глазами каждого украинского солдата», – сказано в сообщении. Подчеркивается, что «важно показать, что в плену украинским солдатам будет лучше, чем в обороне». Как заявляют автора проекта, «в окопах новости разлетаются моментально, и если российских турбопатриотов будут бесить кадры азовцев в госпитале, на лечении, живых и даже накормленных – то просто помните, все это показывают не для вас».
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
-
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