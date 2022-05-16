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Минобороны: Боевики разместили артиллерию на территории кожвендиспансера в ЛНР
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На территории кожвендиспансера в Северодонецке подразделения ВСУ разместили артиллерию, а также реактивную систему залпового огня, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Северодонецке Луганской народной республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение», – сказал Мизинцев, возглавляющий межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Накануне украинские войска обстреляли Докучаевск из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».
В воскресенье боевики украинских вооруженных формирований разместили тяжелое вооружение в школах Донецкой народной республики. В тот же день вооруженные формирования Украины атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка.
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Делегация Румынии обвинила организаторов «Евровидения» в подлоге
Организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам песенного конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии, сообщила глава румынской делегации Юлиана Марчук.
«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», – передает РИА «Новости» слова Марчук, сказанные главой румынской делегации в комментарии телеканалу TVR.
В результате внесенных организаторами изменений Молдавия от Румынии не получила ни одного балла. Как уточняет телеканал, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса на основании «неправильной схемы голосования», но не уточнил, какие именно страны. Когда пришло время объявления итогов голосования румынского жюри, представительница страны Эда Маркус не появилась на экране, а объявление сделал представитель Евровидения в Турине.
Накануне организаторы «Евровидения-2022» объявили Украину победителем музыкального конкурса. В ходе выступления в финале «Евровидения-2022» коллектив с Украины в нарушение правил музыкального конкурса призвал помочь Украине. Однако представитель организатора назвал поступок украинской группы «гуманитарным жестом».
Напомним, 25 февраля организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в связи с событиями на Украине. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как Россия в мероприятии не участвует.
Минобороны: Начат вывоз раненых боевиков с «Азовстали» в ДНР
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С военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
На данный момент в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики «для оказания им всей необходимой помощи», отметили в Минобороны России.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Немецкий генерал предостерег Украину от недооценки ВС России
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Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи вооруженных сил России, сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», – приводит РИА «Новости» слова генерала, которого цитирует немецкое издание.
Он также выразил уверенность, что официальный Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия, отметил Вад, определяет развитие событий на востоке Украины.
С таким заявлением эксперт выступил в свете специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Напомним, 12 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ДНР заявили о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»
С завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами, заявил командир одного из подразделений внутренних войск ДНР Александр Ходаковский.
«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами», – написал он в Telegram.
Ранее Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
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Посол ЛНР рассказал о формировании «Северодонецкого котла»
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«Ситуация в Северодонецке сложная. Идут внутригородские бои, а также военные действия на подступах к городу с северной, восточной и южной сторон», – рассказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике предсказали окружение ВСУ в Северодонецке и Лисичанске.
«По нашим данным, в городе сейчас остались только батальоны территориальной обороны и некоторые националистические батальоны. И у них есть свои разночтения по вопросу, что делать дальше: оставлять город или нет», – отметил дипломат.
«Бои идут жесткие, за каждую улицу. При этом все прекрасно понимают, что в ближайшее время Северодонецк и Лисичанск могут быть отрезаны от основной группировки ВСУ, которая расположена в районе Славянска и Краматорска», – подчеркнул собеседник.
«Была прорвана линия обороны противника в районе Попасной, есть движение союзнических сил со стороны Изюма. Как только будут перерезаны основные артерии, Северодонецк и Лисичанск будут закупорены», – рассказал Мирошник. «Складывающаяся ситуация оказывает и серьезное морально-психологическое давление на вооруженные формирования противника, находящиеся внутри котла», – добавил он.
«Подразделения ВСУ и нацбатов видят ситуацию в Мариуполе. Они также видят, что и здесь котел готов закрыться. Поэтому есть попытки сложить оружие, что категорически не устраивает официальный Киев», – заметил посол.
«Нам также известно о закрытых распоряжениях, наделяющих особыми полномочиями командиров ВСУ. Они могут наказывать и расстреливать всех, кто намерен сдаться», – заключил он.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что последние контролируемые Украиной города Луганской народной республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены.
В то же время в районе Рубежного (ЛНР) нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши. Как рассказал представитель народной милиции республики Иван Филипоненко, «при обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне Рубежного и завода».
Филипоненко также отметил, что показания пленных солдат территориальной обороны ВСУ свидетельствуют о беспринципности и трусости инструкторов из стран НАТО, которые не считают за людей ни своих подопечных из числа украинских военных, ни мирных жителей Донбасса. «Они первыми покидают позиции, оставляя неподготовленных солдат на неминуемую гибель ради сохранения собственных жизней», – передает ТАСС слова официального представителя народной милиции ЛНР.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после стремительного наступления российской армии оборона завода «Заря» в Рубежном потерпела поражение, он перешел под контроль бойцов спецподразделений «Ахмат» и военнослужащих ЛНР.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Ходаковский: С «Азовстали» эвакуируют только тяжелораненных украинских боевиков
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Процесс вывоза раненых украинских солдат с завода «Азовсталь» продолжается, тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках, заявил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Процесс эвакуации продолжается. Это тяжелораненые, которых выносят на носилках. Ни легкораненых, ни живых, дееспособных азовцев никто сейчас не выпускает», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, речь идет только о тяжелораненых. «Я так понимаю, было принято решение на самом высоком уровне, чтобы все-таки обменять тяжелораненых на российских военнопленных», – добавил Ходаковский
Он отметил, что этот процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идет о лежачих раненых военнослужащих ВСУ или «Азова». Он также сообщил, что украинская сторона попросила разминировать проходы для эвакуации своих раненых.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Российские средства ПВО сбили два Су-25, один Су-24 и десять беспилотников ВСУ
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Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины. А в районе острова Змеиный российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-24, сообщило Минобороны.
«Над населенными пунктами Новосветловка Луганской народной республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой народной республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Также ПВО ВС России сбили в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха.
Кроме того, «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповки Харьковской области».
ВС России поразили 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики, а также Берестовое Луганской народной республики. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего. Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях», – добавили в Минобороны.
Также были перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
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Песков объяснил приказ Путина по «Азовстали» гуманитарными соображениями
Президент Владимир Путин исходя из гуманитарных соображений отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе и блокировании промзоны с разрешением выйти оттуда гражданским, а также сложившим оружие военным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин», – ответил Песков на вопрос, является ли это результатом гуманного отношения со стороны Москвы и приказа президента России прекратить штурм, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что российский лидер ранее «приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти с этого завода, из подземелья и затем проследовать в любую сторону – или в сторону запада Украины, или в сторону других регионов, на их выбор».
Внимание Пескова также обратили на публикации в СМИ, согласно которым в заблокированной промзоне могут находиться иностранные военные инструкторы и представители разведок. У него спросили, располагал ли Путин такими данными, когда отдавал приказ, и располагает ли сейчас.
«Я не могу как-то судить, насколько соответствуют действительности эти сообщения СМИ. Думаю, что это целиком и полностью все-таки прерогатива наших военных, которые занимаются этим вопросом», – ответил Песков.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши
Доказательства присутствия в городе Рубежное иностранных инструкторов из США и Польши обнаружены при обследовании позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
«При обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне Рубежного и завода», – сообщил он.
Филипоненко также отметил, что показания пленных солдат территориальной обороны ВСУ свидетельствуют о беспринципности и трусости инструкторов из стран НАТО, которые не считают за людей ни своих подопечных из числа украинских военных, ни мирных жителей Донбасса. «Они первыми покидают позиции, оставляя неподготовленных солдат на неминуемую гибель ради сохранения собственных жизней», – передает ТАСС слова официального представителяя народной милиции ЛНР.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после стремительного наступления российской армии оборона завода «Заря» в Рубежном потерпела поражение, он перешел под контроль бойцов спецподразделений «Ахмат» и военнослужащих ЛНР.
В Народной милиции республики сообщили, что украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки.
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В Чехии предупредили Запад об огромных финансовых жертвах ради Украины
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Восстановление Украины после продолжающегося кризиса потребует от Запада огромных финансовых жертв, заявил обозреватель чешского издания Lidovky Истван Леко.
Как отметил автор публикации в своем материале, продолжающийся украинский кризис все чаще заставляет политиков из западных стран задаваться вопросом, кто заплатит за восстановление страны, которое невозможно до окончательного разрешения ситуации, передает РИА «Новости».
Обозреватель чешского издания привел данные еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины понадобится от 500 до 600 млрд евро, и заявил, что эта сумма может увеличиться в десять раз. Леко также привел заявление немецкого экономиста Вернера Хойера о необходимости плана Маршалла для Киева, участвовать в котором будет не только ЕС, а все международное сообщество.
Автор публикации отметил, что с Хойером согласны другие политики и экономисты. Он обратил внимание на долг стран Евросоюза, достигающий 92% ВВП, а также пятилетнюю программу по отказу от российских энергоносителей, предполагающую траты в размере 195 млрд евро – сумму, сопоставимую с годовым ВВП Чехии. «Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно», – констатировал журналист.
Леко напомнил, что и до кризиса в украинскую экономику мало кто хотел инвестировать, а сейчас положение Киева ухудшилось. Он привел слова профессора истории из Гарварда Чарльса Майера, заявившего, что план Маршалла для Европы был «смазкой» для двигателя, а не топливом, в отличие от Украины.
Кроме того, есть другая проблема – экономика США в годы реализации плана Маршалла для Европы была на подъеме: промышленность производила половину всех товаров в мире, а сельское хозяйство приносило большие излишки. Теперь же Америка стоит перед большими проблемами – инфляцией и приближающейся рецессией.
«Не стоит в подобной ситуации ждать от американцев великодушия, особенно после двух продолжительных и затратных войн в Ираке и Афганистане», – заметил Леко.
В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал участников альянса наращивать военную помощь Украине. В четверг американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине помощи в размере почти 40 млрд долларов. Днем ранее Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 млрд долларов. Во вторник президент США Джо Байден призвал Конгресс США срочно выделить Украине 33 млрд долларов. В конце апреля в администрации США пожаловались, что деньги на Украину закончились.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. В МИД РФ констатировали, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Власти Херсонской области заявили о стопроцентной защите региона армией России
Российские военные обеспечивают полную защиту Херсонской области, а силы ПВО закрывают регион от обстрелов со стороны Украины, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Херсонская область находится на все 100% под защитой и охраной войск Российской Федерации. <...> Сейчас уже многие поняли, что на самом деле это российская армия сегодня защищает жителей Херсона и Херсонщину, как раз системами ПВО. Многие начали понимать, что на самом деле все эти митинги и все эти красивые картинки [генерируемые украинскими СМИ] – всего лишь иллюзия, попытки культивировать и поддерживать страх, на ней как раз построен весь фашизм», – цитирует его ТАСС.
По словам Стремоусова, область еще находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, но снаряды удается перехватывать российским силам ПВО.
Задачи с гуманитарной помощью и возвращением к мирной жизни также помогает решать МЧС и армия.
«Посевную провели. Я не скажу, что на 100%, но фермеры в основной своей массе посеялись», – добавил Стремоусов, пояснив, что посевной материал у аграриев.
«Россия дала топливо по доступной цене. С помощью Министерства обороны Российской Федерации было разминировано очень много полей. Таким образом, посевная прошла успешно. Были созданы все условия для того, чтобы начать посевную, несмотря на все заявления беглого губернатора [Геннадия] Лагуты, который призывал всех фермеров прекратить работы, посидеть, подождать», – добавил замглавы администрации.
Между тем, отметил Стремоусов, жители Херсонской области надеются на скорый запуск автобусного и железнодорожного сообщения с Крымом.
«По железной дороге военные составы ходили, ее проверяли: все четко, за все последнее время там не было никаких диверсий. Для пассажирских перевозок небезопасно, а мы, повторимся, несем ответственность за людей. Но в ближайшее время железнодорожное сообщение будет восстановлено», – сказал он.
Также планируется запустить автобусные рейсы. «Автобусы с людьми, которые изъявили желание уехать в Крым, ходят, на границе тоже упрощенная форма пропуска. Полноценное сообщение, конечно же, тоже будет восстановлено. Со временем», – уточнил замглавы администрации.
Напомним, власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
В Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России.
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Путин: Лаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия
Американские биолаборатории на постсоветском пространстве занимаются сбором биологических материалов, изучают специфику распространения опасных заболеваний, а на Украине они вели разработку биологического оружия, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Мы давно били тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность», – приводит его слова ТАСС.
Он пояснил, что основная задача таких лабораторий – «сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний». «Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия», – указал Путин.
Ранее в Госдуме заявили, что военная биологическая программа США лишила граждан Украины защиты и неприкосновенности, сделав объектами опытов.
В среду СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
Зеленский сменил командующего силами теробороны Украины
Владимир Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны Украины, следует из указа на сайте его канцелярии.
«Назначить генера-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориального обороны Вооруженных сил Украины», – приводит текст указа РИА «Новости».
Как сообщает украинское издание Страна.ua, ранее эту должность занимал Юрий Галушкин. По данным издания, Танцюра до назначения был начальником штаба Сухопутных войск Украины, в мае был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».
Напомним, 13 мая ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й мехбригады ВСУ. Двумя днями ранее большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, опасаясь отправки на фронт. В начале мая Рада приняла закон об использовании теробороны в районах боевых действий. 1 января 2022 года Силы теробороны стали отдельным родом войск ВС Украины.
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На Украине заявили о падении транзита российского газа
Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему упала до 46,8 млн кубометров, следует из данных «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).
С 11 мая Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка» из-за того, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Сейчас для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС «Суджа». По данным Газпрома, перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены, передает РИА «Новости»
Транзит российского газа через Украину с 11 мая резко снизился.
По данным ОГТСУ, заявка на прокачку через ГИС «Суджа» упала до 46,8 млн кубометров, а днем ранее уточненная заявка составляла 64,7 млн кубометров. Заявка же через ГИС «Сохрановка» так и остается на нуле. В воскресенье заявка Газпрома на прокачку прокачку через эту станцию была отклонена.
Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры в ДНР
Спецслужбы Украины подорвали фугас, усиленный накладкой до одной тонны аммиачной селитры, под Мазановкой в Донбассе, в результате ядовитое облако высотой около километра сместилось в сторону Краматорска, сообщили в Минобороны России.
«Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских Вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13.35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры», – приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве отметили, что в результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, которое сместилось в сторону Краматорска.
Ранее в Минобороны сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины и националисты подорвали в Харьковской области, предположительно, цистерну с аммиачной селитрой с целью обвинить Вооруженные силы России в применении химического оружия.