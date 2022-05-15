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ВСУ обстреляли Докучаевск из «Града»
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Украинские войска обстреляли Докучаевск из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.55 – н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Накануне боевики украинских вооруженных формирований разместили тяжелое вооружение в школах Донецкой народной республики. В тот же день вооруженные формирования Украины атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Шольц назвал единственный вариант снятия санкций с России
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.
«В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, – это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», – сказал Шольц в интервью новостному порталу t-online, передает ТАСС.
Поэтому он снова призвал Россию вывести войска с Украины. Но отметил, что в остальном действует четкий принцип: Украины должна решать вопросы по мирному урегулированию, никто не может вести переговоры от их имени.
Также канцлер добавил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.
По словам канцлера, Москва «не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале» военной спецоперации. Кроме того, он добавил, что «НАТО не ушла, а даже увеличила свои силы на восточном фланге», имея в виду делание Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.
Ранее Шольц заявил, что Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России.
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Захарова ответила испугавшейся глобального голода главе МИД ФРГ
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила причину роста цен испугавшейся глобального голода главе МИД Германии Анналене Бербок, обвинившей Россию в мировом кризисе.
«Цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом, под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого – признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», – написала Захарова в Telegram.
Дипломат указала, что первопричиной этому служит развал государственности Украины, который также является делом рук коллективного Запада.
«К нему причастны, в том числе предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме», – отметила Захарова.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предрекла глобальный голод из-за ситуации на Украине. «Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены – не только у нас, но и по всему миру, – и грозит жестокий голод», – заявила Бербок. Она добавила, что эта «блокада экспорта продовольствия» является сознательной и становится, таким образом, якобы частью «гибридной войны: «Россия питает почву для новых кризисов».
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В Сети высмеяли поведение Джонсона во время исполнения гимна Украины
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На видео, которое опубликовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в соцсетях, политик с задумчивым видом слушает украинский гимн в исполнении 11-летней девочки, слегка раскачиваясь и отстраненно глядя вдаль.
«Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?» – предположил интернет-пользователь Martin_BELfast, передает РИА «Новости».
«Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились», – посоветовал Will Carpenter.
«Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его», – возмутился metabourke.
«Твое лицо, когда понял, что лекарство для кишечника не сработало», – объяснил реакцию Джонсона Rob Smith.
«Выглядишь немного смущенным, приятель. Это потому что вина не было?» – поинтересовался Lewis Sutton, припомнив Джонсону нашумевшие вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.
Ранее читатели британской газеты Daily Express резко высказались против недавнего решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в 1,3 млрд фунтов.
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Сын Трампа изобразил Зеленского стриптизером
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Сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.
«40 млрд долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное – откат <...> коррумпированным политикам», – написал Трамп-младший в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Сын экс-президента США сопроводил публикацию фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.
Напомним, в конце апреля Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие этого пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
Трамп-младший также упомянул о нехватке детского питания. Речь идет о сообщении Белого дома, признавшего дефицит молочных смесей для новорожденных в стране. Сообщалось, что недостаток смесей оценивается в 40–50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки.
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В Крыму ответили поговоркой на отказ Зеленского признать полуостров
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крыму нужно признание его российского статуса со стороны Украины как зайцу стоп-сигнал.
«Нам признание Крыма Украиной – как зайцу стоп-сигнал. Пусть Зеленского больше заботит судьба Украины, которую он довел до ручки... А мы сами разберемся в своих делах», – передает РИА «Новости» слова Фикса.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не признает автономию ДНР и ЛНР.
Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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Обнаружен план выхода националистов «Азова» на границу с Россией
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На одной из баз украинского националистического полка «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в Донецкой народной республике, сообщил источник в одной из силовых структур ЛНР.
Судя по отметкам на карте, наступление должно было начаться 8 марта, сообщил источник РИА «Новости».
План проработанный: на нем обозначены и обведены расположения сил «Азова» в Мариуполе и окрестностях. Стрелочками обозначено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход «Азова» к границе с Россией. По пути азовцы должны были быстро занять все промежуточные населенные пункты.
Ранее сообщалось, что украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине планировали расправу над пророссийски настроенными жителями Мелитополя.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. Начатая 24 февраля специальная военная операция России упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Турции озвучили план эвакуации националистов с «Азовстали»
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Турция готова отправить корабль для эвакуации украинских националистов, раненых солдат и мирных граждан с мариупольского завода «Азовсталь», если их доставят в порт Бердянска на Азовском море, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Согласно плану, эвакуированные с крупного металлургического завода «Азовсталь» люди будут доставлены по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул. Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это, мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», – приводит ТАСС слова Калына со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков – в первую очередь тяжелораненых – с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о порядке этой процедуры.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход украинских боевиков с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие, раненым окажут помощь.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
Опубликовано видео из бомбоубежища «Азовстали»
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Российские СМИ опубликовали редкие кадры из бомбоубежища на территории «Азовстали». Съемка проводилась на территории, которую уже не контролируют украинские военные и националисты «Азова» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), засевшие на комбинате.
Заброшенное бомбоубежище приписано к кузнечно-прессовому цеху металлургического комбината, об этом говорит и табличка на входе в здание. Главный вход закрыт, но боковая металлическая дверь, с множеством пробоин от осколков, открыта. На спуске по лестнице вниз висит еще одна табличка: «Убежище №18183. Кузнечно-прессовый цех. Ключи находятся у командира Звонаревой Натальи Петровны». Все надписи – на русском языке, как и далее почти по всем другим помещениям, передает РИА «Новости».
Еще одним лестничным пролетом ниже, примерно на уровне четырех-пяти метров под землей – толстые бронированные двери с вентилями для герметичного закрывания. В первой комнате, как, впрочем, и дальше по остальным помещениям, краска и штукатурка ободраны.
Далее – еще одна бронированная дверь толщиной около 5 сантиметров. За ней – коридор, который выводит к помещению «Пост №2», рядом с этой табличкой на стене висит план приточно-вытяжной вентиляции. Тут же вход в вентиляционную комнату – в ней стоят цилиндры защитного цвета примерно полутора метров в высоту, очевидно, воздушные фильтры.
Следом – переход в электрощитовую. Ящики для щитков пусты, оборудование выдрано, на стене – схема электроснабжения. Тут же – мужской и женский туалеты. Дальше – комната для хранения средств индивидуальной защиты, на описи на стене указаны также домкраты и кувалды – очевидно, на случай вызволения людей из-под завалов. Никаких средств индивидуальной защиты, а также кувалд и домкратов на самом деле нет – на полке лежит только веник.
За этим помещение идет «Пост №3», здесь расположена система водоснабжения – четыре бака для воды на 800 литров каждый, сейчас они пустые. Рядом на стене – распечатанный фабричным способом плакат с текстом закона Украины «О гражданской обороне». Тут же и инструкция на русском, она гласит: «Убежище в мирное время должно использоваться для нужд народного хозяйства. При этом должна быть полностью сохранена работоспособность всего оборудования».
После воды – продукты питания: помещения для склада продуктов, на стене указаны нормы: «Норма закладки продуктов по убежищу кузнечно-прессового цеха «Азоствали». Сухари – 270 кг, консервы – 153 кг, сахар – 45 кг. Суточная норма продуктов на человека: сухари – 960 гр, консервы – 510 гр, сахар – 150 гр». На полках – пустые старые коробки с надписями «Сухари» и «Сахар».
Следующее помещение – Медицинский пост. Здесь расклеены плакаты с инструкциями по оказанию медпомощи, остановке кровотечения. В соседней комнате – иллюстрированные плакаты по гражданской обороне: как организовывать наблюдательный пост в случае ядерного взрыва, как проводить разведку наблюдением из убежища, как готовиться к эвакуации.
«Граждане при получении распоряжения на рассредоточение (эвакуацию) обязаны: собрать и взять с собой средства индивидуальной защиты, документы (на картинке изображен паспорт СССР), личные вещи, запас продуктов питания, воды и медикаментов», – гласит инструкция.
Соседний плакат – уже политического содержания, но тоже советский – с надписью «Во имя мира» и изображением авиабомб, растворяющихся в плавильном котле, возможно, самого завода «Азовсталь».
В Кремле ранее подчеркивали, что выход украинских боевиков с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие, раненым окажут помощь.
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У британцев из-за санкций против России возникли проблемы с любимой едой
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В Великобритании вынуждены начать сокращать порции рыбы и чипсов из-за роста цен и сокращения запасов продуктов, пишет британская газета Financial Times.
«Британские магазины рыбы и чипсов расширяются, предлагая менее известные виды, такие как хек или морская форель, и предлагают меньшие порции, поскольку рост цен на рыбу, часто выловленную в России, подталкивает производителей классической британской еды к закрытию. Ситуация на Украине привела к сокращению запасов жизненно важных ингредиентов, включая белую рыбу и растительное масло», – передает Ura.ru текст статьи FT.
Издание отмечает, что предприниматели повышают стоимость порций. Магазины рыбы и чипсов «процветали» в Британии во время пандемии коронавируса, потому что люди предпочитали еду на вынос. Но с апреля производители этих продуктов снова начали облагаться полным НДС, также они столкнулись с конкуренцией из-за расширения сетей быстрого питания, таких как McDonald’s и Wendy’s.
Большая часть трески и пикши вылавливается российскими судами, стоимость этой рыбы уже возросла из-за плохого улова и пошлин США на продукцию из России, отмечает издание. Сообщается, что от 35 до 45% белой рыбы, потребляемой в Великобритании, вылавливается русскими. Уловы начали снижаться в конце прошлого года, отчасти из-за сокращения квот на вылов рыбы властями России и Норвегии. Также увеличилась стоимость растительного масла, цена выросла более чем на 150% с начала 2020 года. Это ударило по производителям чипсов, также из-за этого начался рост цен на другие жиры.
В апреле сообщалось, что из-за ситуации на Украине супермаркеты по всей Великобритании ограничили продажу растительного масла.
Отметим, в Европе рост потребительских цен власти объясняют военной операцией России на Украине, хотя сами же европейские страны допустили ряд просчетов. В частности, они проигнорировали вероятные последствия проводимой в последние годы политики глобального сокращения посевных площадей ради следования «зеленому» курсу.
ВС России разбили украинскую переправу через Северский Донец
Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец, по которой пытались перенаправить бронетехнику противника, сообщили в Минобороны.
На видео можно увидеть накрытую артиллерийским огнем переправу, а также огонь по противнику боевых машин пехоты БМП-3 и маневрирование во взаимодействии с мотострелками.
«В ходе разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС РФ расчетом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, предпринявшее попытку переправиться по наведенной понтонной переправе», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Далее российские артиллеристы и экипажи боевых машин пехоты завершили разгром бронетехники противника, которую успели перенаправить.
Ранее Минобороны России показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.
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Медведев: России «плевать» на непризнание новых границ странами G7
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран Группы семи (G7).
«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», – написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя заявление глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи по итогам трехдневной встречи.
Комментируя намерение Запада поставлять оружие Киеву, «пока это необходимо», Медведев отметил, что «G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того, чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей». Он также подчеркнул, что намерение G7 активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти, означает «продолжение грабежа граждан «семерки» для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран».
В субботу главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В США предрекли закат «американской империи» из-за Украины
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Ситуация вокруг Украины займет важное место в истории о закате «американской империи», считает обозреватель The American Conservative Род Дреер. По его словам, вмешательство США в украинский кризис приведет к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса.
Автор материала остро отреагировал на слова лидера большинства палаты представителей Стени Хойера, 82-летнего демократа из Мэриленда, который заявил, что Вашингтон находится «в состоянии войны» с Москвой.
«Это уже бесит. «Мы находимся в состоянии войны с Россией», да ладно! Вы хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Хотите вы рисковать ядерным уничтожением из-за Украины? Большинство демократов и республиканцев на Капитолийском холме, видимо, хотят. Да что с нами не так?! 40 млрд долларов наши избранные представители решили украинцам на этой неделе. Сорок. Миллиардов. Долларов. Это поддержали не только демократы, но и республиканцы. А люди испытывают трудности с покупкой продуктов у нас дома, спасибо инфляции», – передает РИА «Новости» текст публикации Дреера.
Обозреватель поддержал позицию сенатора Рэнда Пола, заблокировавшего перевод 40 млрд Киеву и призвавшего американских политиков обратить внимание на внутренние проблемы собственной страны. По мнению Дреера, поддержка киевского режима дорого обойдется США.
«Вот увидите: через десятилетия, когда историки будут писать о закате и падении американской империи, эта история будет занимать важное место», – резюмировал он.
Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
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Сына «полевого лекаря» лидера УПА задержали под Харьковом
Врач-инфекционист Виктор Веретенченко, сын «полевого лекаря» лидера украинских коллаборационистов задержан в Волчанске в Харьковской области: у него изъяли нацистскую литературу и атрибутику.
При обыске у Веретенченко также были изъяты, бюсты украинского националиста Степана Бандеры, а также военачальника УПА*(запрещено в России) Романа Шухевича, «полевым лекарем» которого был отец задержанного.
На вопрос, знает ли Веретенченко о преступном приказе украинским врачам о намеренном нанесении телесных повреждений российским солдатам в случае их плена, он ответил положительно, передает РИА «Новости».
В его квартире также нашли семейные артефакты, а именно жестяной молитвенник кустарного окопного производства с изображением немецкого пистолет-пулемета, датированный 1943 годом, который его отец получил в награду за участие в рядах УПА. Сам Веретенченко признался, что поддерживал нацистские идеи отца всю жизнь и «коллекционировал» националистическую атрибутику.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
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Российские силовики остановили побег уголовников в Херсоне
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Заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полицией России, сообщили в силовых ведомствах.
«В среду (11 мая) заключенные СИЗО в Херсоне организовали массовый бунт и вышли из камер. Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощь к военной полиции России для стабилизации ситуации. На сегодняшний день обстановка стабильная, все заключенные на своих местах», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.
Сейчас следствие выясняет, при каких обстоятельствах заключенные смогли выйти из камер.
СИЗО расположено практически в центре города, в нем находятся более 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие преступления, включая 13 приговоренных к пожизненному заключению.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО, обороняющие Херсон, сбили две ракеты ВСУ над северной окраиной города.
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В Китае сочли неуместным членство США в Совбезе ООН
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Сообщения о том, что Вашингтон передал разведданные Киеву, ставит вопрос о нахождении США в Совете безопасности ООН в статусе постоянного члена, пишет китайская газета «Жэньминь жибао».
По мнению автора статьи, американская разведка «подливает масло в огонь», что провоцирует ухудшение ситуации на Украине.
«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Обозреватель «Жэньминь жибао» считает, что Соединенные Штаты отвечают за «создание хаоса» и стремятся к затягиванию спецоперации России.
«На самом деле это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон», – пришла к выводу китайская газета.
Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. Однако бывший командующий ЧФ ВМФ России адмирал Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, ведь Украина технически не способна брать на прицел российские корабли.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы.
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