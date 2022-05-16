Эксперты объяснили высокие результаты «Единой России» на муниципальных выборах

Непарламентские партии продолжают игнорировать муниципальные выборы, победа «Единой России» во многом связана с основательно проведенной информационной кампанией и уверенным политическим весом партии в регионах, заявили эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ).

В выходные в девяти регионах России прошли местные выборы. Кампании проводились в конкурентной среде и при высоком уровне общественного контроля, отметили эксперты НОМ. Большинство мандатов в муниципальных кампаниях получили кандидаты от «Единой России», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Республике Саха (Якутия) кандидат от партии «Единая Россия» Э. Платонов с результатом 39,24% лидировал на досрочных выборах главы Анабарского национального (Долгано-эвенкийского) улуса. В выборах приняли участие 61,47% избирателей.

По словам политолога, кандидата исторических наук Ольги Парфеновой, итоги выборов не вызывают удивления. «Кандидат возглавляет энергетическую компанию. Анабарский национальный улус – это северный район, для северян работа энергетической компании является жизненной необходимостью. Кроме того, победитель – местный уроженец, он давно работает в районе», – рассказала эксперт.

В довыборох в Совет народных депутатов Майкопа победили два кандидата от партии «Единая Россия». Как отмечает доктор политических наук, заведующая кафедрой теории государства и права и политологии Адыгейского государственного университета, член Общественной палаты региона Зуриет Жаде, кампания прошла при высоком уровне конкуренции – участвовали кандидаты от ЛДПР и КПРФ. «Безусловно, победа «Единой России» во многом связана с основательно проведенной информационной кампанией и уверенным политическим весом партии в регионе. Нарушений в ходе проведения выборов выявлено не было», – подчеркнула она.

В Архангельской области явка на довыборах в Собрание депутатов Няндомского муниципального района составила 5,4% (216 человек). Победила кандидат от партии «Единая Россия» Чайка Наталья (39,3 % избирателей). Как рассказал член Общественной палаты Архангельской области Евгений Шевчук, победитель регулярно размещала информацию на платной площадке в районной газете «Авангард». Кроме того, кандидата в районе люди хорошо знают лично. Непарламентские партии по-прежнему не проявляют инициатив на местных выборах и не выдвигают кандидатов, они не интересуются муниципальным уровнем выборов», – обратил внимание эксперт.

В Приморском крае на выборах депутатов Думы Кавалеровского муниципального округа победителями стали 12 кандидатов от партии «Единая Россия», три самовыдвиженца, один кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и один представитель от КПРФ. Явка на выборах составила 22,18% (4501 человек).

На довыборах депутатов Советов г. Балаково и г. Маркса Саратовской области победили кандидаты от партии «Единая Россия»: А. Першуков (69,10%) и В. Фокеева (60,11%) голосов избирателей соответственно.

«Победили кандидаты, которые активно встречались с жителями, принимали их жалобы, работали, что называется, «на земле», а не делали онлайн-заявления», – объяснил профессор кафедры истории, политологии и социологии СГЮА, член Общественной палаты региона, эксперт НОМ Иван Коновалов.

На выборах глав Новонадеждинского, Рыбинского и Степновского сельских поселений победили кандидаты от партии «Единая Россия» (О. Нагорная и В. Сергеева) и самовыдвиженец (А. Егоров) соответственно.

Главой Передовского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края избрана самовыдвиженец Елена Фольгерова, за которую проголосовало 67,52% избирателей (551 человек).

Профессор Кубанского государственного университета, эксперт НОМ Андрей Баранов убежден, что победа кандидата-самовыдвиженца объясняется прагматичным подходом жителей к выбору кандидата.

«На выборах соревнуются в первую очередь не идеологические программы, а конкретные личности с обещаниями конкретных практических дел». Дистанция между избирателями и кандидатами, отметил эксперт, тоже иная, сближенная: зачастую граждане хорошо знают кандидатов по прямому общению, по их делам. Именно поэтому, по мнению эксперта, два партийных представителя – от ЛДПР и КПРФ уступили независимому кандидату».

На довыборах депутата Совета Полтавского муниципального района в Омской области победила самовыдвиженец О. Мороз (51,96%). Большинство голосов на выборах депутатов Совета Новоильиновского сельского поселения набрали самовыдвиженец Сергей Кравченко (72,73%) и кандидат от партии «Единая Россия» Крестина Хилькова (20,83%). В выборах приняло участие 27,99% (264 человека).

Мониторинг кампании проводила член ОП Омской области, профессор, член-корреспондент РАО Надежда Чекалева. «Побеждают кандидаты, которые занимаются социально-гуманитарной сферой, умеют работать с человеком», – объяснила эксперт.

По всем пяти местным избирательным кампаниям в Самарской области победили кандидаты от партии «Единая Россия». В Красноглинском районе также одержал победу представитель ЛДПР.

Доктор политических наук, профессор Самарского университета Ирина Андронова отметила, что победители представили достойную программу. «В Самарской области хорошо действует программа по улучшению условий жизни, открытию новых рабочих мест, помощи людям, оставшимся без попечительства, социально незащищенным слоям населения», – сообщила эксперт.