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Кремль анонсировал ряд двусторонних встреч Путина в рамках саммита ОДКБ в Москве
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Целый ряд двусторонних встреч с лидерами стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланирован у президента Владимира Путина на юбилейном саммите этого объединения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мероприятие пройдет в Москве 16 мая.
«Да, планируются. Встречи, действительно, планируются, уже во второй половине дня понедельника. Мы позже сообщим вам, какие [именно]», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, ожидаются ли у Путина отдельные двусторонние встречи с участниками саммита ОДКБ. «Целый ряд встреч запланирован», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Песков заявил, что на встрече лидеров стран ОДКБ может быть затронута в том числе ситуация на Украине: «Хотя это будет юбилейный саммит, конечно, там будут иметь место и субстантивные обсуждения, обмен мнениями. И, конечно, можно с большой долей уверенности предположить, что в том числе и украинская проблематика будет фигурировать».
Путин спрогнозировал рекордный урожай зерна за всю историю России
В этом году в России ожидается рекордный за всю историю урожай зерна, в том числе пшеницы – до 87 млн тонн. Об этом со ссылкой на аналитиков заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы», – передает его слова РИА «Новости».
«Если так произойдет, а мы будет рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», – подчеркнул Путин.
Ранее агроном Михаил Воробьев объяснял, что обилие зимних осадков благотворно влияет на почву, и, вероятно, можно будет рассчитывать на хороший урожай пшеницы в России в этом году.
Путин: СССР победил фашистов в том числе за счет экономики
Президент Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам с напоминания о том, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи.
«Мы недавно отмечали наш главный праздник – День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Путин поздравил Маркоса с победой на выборах президента Филиппин
Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фердинанду Маркосу-младшему с победой на выборах президента Филиппин, выразив надежду на продолжение дружеских отношений между странами.
«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-филиппинского сотрудничества в различных сферах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее в четверг стало известно, что Фердинанд Маркос-младший фактически победил на выборах президента Филиппин, согласно данным после подсчета 98,34% бюллетеней, тогда как его главная соперница – нынешний вице-президент Филиппин Лени Робредо – только около 14,8 млн голосов в свою поддержку.
Путин: Общими усилиями суверенитет ЛНР получится отстоять
Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с национальным праздником, выразив уверенность, что общими усилиями получится отстоять суверенитет и территориальную целостность республики.
«Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надежной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами», – говорится в послании Путина на сайте Кремля.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин назвал действия 15-й Александрийской бригады образцом выполнения воинского долга
Президент России Владимир Путин назвал образцом выполнения воинского долга умелые действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе специальной военной операции на Украине.
«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.
Он выразил убежденность, что солдаты и офицеры, гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.
Глава государства пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов.
15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада - единственная миротворческая бригада в ВС России. Входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Дислоцируется в Самарской области.
В 2018 году указом Путина бригаде было присвоено почетное наименование «Александрийская» в честь 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка.
Военнослужащие бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС. В частности, бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года, сейчас военнослужащие соединения несут службу в Нагорном Карабахе.
Ранее Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской.
Путин: Россия успешно справляется с санкциями
Антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама Россия с ними успешно справляется, заявил президент Владимир Путин.
Он пояснил, что продолжение санкционной одержимости запада приведет к сложнейшим последствиям для граждан других стран.
«Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств», – приводит его слова ТАСС.
Путин отметил, что ряд стран сталкивается с угрозой голода, и вина за это полностью лежит на западных элитах.
«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе», – цитирует президента РИА «Новости».
По словам Путина, в некоторых странах она вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.
Путин: Партнеры России из стран ШОС заинтересованы в развитии связей с «Сириусом»
Российский лидер Владимир Путин сообщил о заинтересованности партнеров Москвы из стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в развитии сотрудничества с центром «Сириус» по линии своих научных и образовательных организаций.
«С большим интересом к площадке «Сириуса» относятся и те, кто хочет развивать с нами отношения. Имею в виду, прежде всего, страны ШОС, БРИКС», – передает ТАСС его слова во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех».
Глава государства отметил, что «некоторые коллеги находятся под впечатлением от того, что здесь увидели, и хотят развивать контакты с «Сириусом» по линии своих министерств, ведомств, конкретных школ, университетов, научных центров».
Он также обратил внимание на то, что страны, входящие в ШОС и БРИКС, – это огромные государства с миллиардным населением и достижениями мирового уровня в очень многих областях. «Мне кажется, что все это нужно использовать наилучшим образом», – резюмировал Путин.
Ранее президент счел необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» занялся поддержкой развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках.
До этого в ходе посещения образовательного центра «Сириус» Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно.
Путин назвал важным укрепление технологического суверенитета России
Укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно, заявил президент России Владимир Путин в среду в ходе посещения образовательного центра «Сириус».
«Прежде всего «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, но особенно сейчас, я сейчас не буду говорить, по каким причинам», – сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», сообщает ТАСС.
Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. В частности, сообщалось, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале госуслуг.
Путин поздравил Гаглоева с избранием президентом Южной Осетии
Российский лидер Владимир Путин направил поздравление избранному президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву, в котором выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.
«Уважаемый Алан Эдуардович, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Южная Осетия», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин рассчитывает, что деятельность Гаглоева на этом высоком посту будет способствовать «дальнейшему упрочнению отношений между [двумя] странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства».
«Россия со своей стороны будет и впредь оказывать югоосетинским друзьям всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности», – говорится в документе.
Напомним, выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися. Кандидат от партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидировал во втором туре выборов. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение.
В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
Россия не против встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако провести ее без подготовки невозможно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», – передает его слова ТАСС.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина с Зеленским.
Путин поручил «Сириусу» создать модули по кибербезопасности для технических вузов
Образовательный центр «Сириус» совместно с партнерами должен разработать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов, чтобы будущие инженеры и конструкторы обладали компетенциями и в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», который является создателем «Сириуса».
«Прошу «Сириус» совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов. Речь идет о том, чтобы будущие инженеры и конструкторы, независимо от направлений деятельности, имели сильные компетенции по защите нашей критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем», – распорядился глава государства, сообщает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно.
Путин поручил создать в «Сириусе» международный экологический центр
Президент Владимир Путин поручил создать на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае международный центр в области экологии и вопросов изменения климата.
«Необходимо приступить к формированию здесь международного центра в области экологии и вопросов изменения климата», – сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
Также Путин дал ряд поручений касательно развития медицины на федеральной территории. «Чтобы расширить возможности исследований в сфере наук о жизни, предлагаю ускорить строительство в «Сириусе» и университетской клиники», – передает его слова ТАСС.
Президент добавил, что «нужно разобраться <…>, где – университетская клиника, подготовка кадров и наука, а где – непосредственно обслуживание тех, кто проживает в «Сириусе». Как считает президент «понятно, что и университетская клиника этим может заниматься». «Но надо разграничить сферы деятельности – непосредственно медицинского учреждения для обслуживания [населения] и науки, образования», – указал Путин.
По его словам, одним из ключевых направлений исследований в «Сириусе» является создание передовых решений, направленных на улучшение качества жизни. «Здесь, прежде всего, речь идет, конечно, о таких областях, как генетика, медицина, фармацевтика, охрана окружающей среды. Одна из лабораторий как раз, по-моему, посвящена именно генетике», – сказал глава государства.
Ранее Путин поручил «Сириусу» создать модули по кибербезопасности для технических вузов.
Путин поручил «Сириусу» заняться поддержкой развития талантов у детей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин счел необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» занялся поддержкой развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках.
«Используя накопленный опыт и компетенции, просил бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей в Донецкой и Луганской областях, разработать специальные программы подготовки педагогов», – передает ТАСС его слова во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», который является создателем «Сириуса».
Ранее в ходе посещения образовательного центра «Сириус» Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно.
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Путин заявил о лучшей динамике рубля среди всех валют мира
Рубль в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В текущем году курс рубля демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира», – передает его слова ТАСС.
Он также отметил, что инфляция в России постепенно замедляется. «За прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента – это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции», – отметил глава государства и подчеркнул, что страна уверенно справляется с внешними вызовами.
Глава государства добавил, что в этом году в России ожидается рекордный урожай.
«В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы», – передает его слова РИА «Новости».
«Если так произойдет, а мы будет рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», – подчеркнул Путин.
Путин поздравил главу ДНР с Днем республики
Президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем республики и выразил уверенность в победе общими усилиями, передает пресс-служба Кремля.
Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией. Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу. От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – мужества, стойкости и силы духа», – заявил Путин.
В 2022 году ДНР впервые отмечает День республики в качестве признанной Россией страны. Однако чествование восьмой по счету годовщины провозглашения государственной самостоятельности будет проходить с ограничениями – сказываются условия военного времени, передает ТАСС.
Так, жителям рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Массовых мероприятий в республике не планируется.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. Спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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