Кремль анонсировал ряд двусторонних встреч Путина в рамках саммита ОДКБ в Москве

Целый ряд двусторонних встреч с лидерами стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланирован у президента Владимира Путина на юбилейном саммите этого объединения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мероприятие пройдет в Москве 16 мая.

«Да, планируются. Встречи, действительно, планируются, уже во второй половине дня понедельника. Мы позже сообщим вам, какие [именно]», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, ожидаются ли у Путина отдельные двусторонние встречи с участниками саммита ОДКБ. «Целый ряд встреч запланирован», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее Песков заявил, что на встрече лидеров стран ОДКБ может быть затронута в том числе ситуация на Украине: «Хотя это будет юбилейный саммит, конечно, там будут иметь место и субстантивные обсуждения, обмен мнениями. И, конечно, можно с большой долей уверенности предположить, что в том числе и украинская проблематика будет фигурировать».