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Открыт набор волонтеров для гуманитарных миссий в ДНР и ЛНР
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Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров в соответствии с указом президента Владимира Путина открыли набор волонтеров, которые примут участие в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках.
Чтобы стать волонтером, нужно быть гражданином России, Донецкой или Луганской народных республик старше 18 лет; иметь знания и опыт, соответствующие требованиям вакансии, а также быть зарегистрированным на платформе ДОБРО.РФ, где и проводится набор. После подачи заявки Ассоциация волонтерских центров проводит тестирование и собеседование. Результаты участник отборочного этапа получает на свою электронную почту. И если в течение двух дней подтверждает свое участие – направляется на обучение в Ростовскую область в штаб #МЫВМЕСТЕ на трехдневное обучение.
«Добровольцы приглашаются на вакансии врачей, учителей, строителей, психологов и других специалистов, помощь которых запросят местные организации и ведомства. В гуманитарных миссиях (от 14 до 40 дней) волонтеры будут разбирать завалы, восстанавливать инфраструктуру, помогать школьникам в освоении учебной программы, организовывать досуг малышей, оказывать психологическую поддержку», – рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева в своем Telegram-канале.
«Волонтеры – те неравнодушные люди, которые способны поделиться добротой, вдохновением и зарядить мотивацией любого человека. С помощью гуманитарных миссий добровольцы из России и жители Донбасса смогут консолидировать усилия и оказать помощь на территориях: разбор завалов, восстановление инфраструктуры, помощь школьникам в освоении учебной программы, организации досуга малышей, оказание психологической поддержки и многое другое. Это все необходимо для формирования гражданского общества, восстановления территорий и мирной жизни в Донбассе», – приводятся ее слова в сообщении на сайте Росмолодежи.
Как отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, штаб #МЫВМЕСТЕ помогает жителям Луганской и Донецкой народной республик уже три месяца. «Наши волонтеры работают в пунктах временного размещения беженцев, собрали уже более 3 тыс. тонн гуманитарной помощи. Гуманитарные миссии «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом – следующий шаг в системной поддержке жителей Донбасса со стороны России. С их помощью мы восполним в республиках кадровый дефицит, поможем восстановить объекты культурного наследия и инфраструктуру, вернем жизнь граждан в нормальное русло», – сказал он.
Вооруженные силы России уничтожили украинский комплекс С-300 и РЛС наведения
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Оперативно-тактической и армейской авиацией России уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Коротыч Харьковской области, сообщает Минобороны.
За последние сутки «поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы – радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения», сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы военной техники.
Кроме того, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой народной республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики, Окнино и Фабричное Луганской народной республики, Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области.
Отмечается также, что в районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотный летательный аппарат, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2824 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, 9 мая стало известно, что в течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.
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Десять БЛА с оборудованием для распыления биооружия нашли в Херсонской области
Вооруженные силы России обнаружили еще десять беспилотных летательных аппаратов, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.
«9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три БЛА, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли еще десять таких же в районе населенного пункта Каховка», – передает ТАСС его слова.
При этом Кириллов добавил, что в результате специальной военной операции на территории Украины были выявлены факты работы с возбудителями, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. «Мы уже отмечали, что Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения БЛА «Байрактар» навесным аэрозольным оборудованием», – отметил он.
Ранее Минобороны получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о том, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По его словам, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
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Минобороны: США отрабатывали на Украине механизмы управляемых эпидемий
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Минобороны получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40–60 лет с высокой стадией физического истощения», – передает РИА «Новости» его слова.
Кириллов добавил, что для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран. Он продемонстрировал фотографию уроженки штата Флорида Линды Опорто, непосредственно принимавшей участие в этих работах.
По его словам, США изучали на Украине возможности формирования управляемых эпидемий. «Полученная информация подтверждает реализацию США наступательной военно-биологической программы на территории Украины, целью которой является изучение возможности формирования управляемых эпидемий на конкретных территориях», – сказал Кириллов.
Он отметил, что спецоперация позволила пересечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине и остановить преступные эксперименты над мирными гражданами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о том, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По его словам, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
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WP: Разведке США запретили передавать Украине данные о российском военном руководстве
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Власти Соединенных Штатов разработали внутреннее руководство для сотрудников разведки, запрещающее передачу Украине информации о местонахождении руководителей российских военных, а также любых данных, которые могут помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины, сообщает Washington Post.
Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове, пишет «Коммерсант».
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В прошлый четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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В ДНР оценили заявление Киева об эвакуации украинских военных с «Азовстали»
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«Единственный способ спасти украинских военных – это приказ Владимира Зеленского сдаться. Пока они не сдадутся – наши военные никого не выпустят», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский. Ранее в Киеве заявили о желании подписать документ о том, «как именно будет происходить эвакуация военных с «Азовстали».
«Есть предположения, что на «Азовстали» могут быть или биолаборатории, или высокопоставленные западные наемники, либо там находятся еще какие-то вещи, которые украинская сторона очень хочет скрыть», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Усилия по включению в процесс Папы Римского, генерального секретаря ООН, Международного комитета Красного Креста, а также представителей Турции и других стран – это исторический прецедент. Такого никогда ранее не было, чтобы генсек ООН и Папа Римский обращались к кому-либо для спасения военных подразделений», – отметил собеседник.
«Когда все закончится, мы получим небывалую информационную бомбу о том, что же происходило на заводе. Уверен, она полностью нивелирует всю украинскую и западную пропаганду», – подчеркнул парламентарий.
Бердичевский также отметил, что есть единственный способ спасти украинских военных – это приказ Владимира Зеленского сдаться. «Пока находящиеся на «Азовстали» военные не сдадутся, никто никого оттуда выпускать не будет», – заявил он.
Собеседник рассказал и о том, что ждет бойцов ВСУ при выходе с территории предприятия. «Всех военных будут задерживать. Поскольку на их руках может быть кровь гражданских лиц, они могут быть военными преступниками», – рассказал депутат.
«Раненых будут лечить, как любых военнопленных. У нас сейчас в Донецких больницах украинских солдат лечат наравне с нашими. Если будет расследовано, что кто-то из них причастен к преступлениям – их будут судить», – заключил он.
Напомним, украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали». Об этом накануне заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации. По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами». «Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как пояснила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
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Посол ЛНР указал на единственный вариант достижения мира на Украине
Достижение мира на Украине и Донбассе невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
Мирошник заявил, что, на его взгляд, «без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно», передает РИА «Новости».
По его словам, в данный момент территория Украины находится под внешним влиянием и контролируется Западом.
«Поэтому до тех пор, пока не будут обрезаны вот эти ниточки, которые дергают марионеток на территории Украины, пока там люди не получат свободу выбора, пока не будут удалены военные возможности нанесения удара или угрозы национальной безопасности как ЛНР, ДНР, так и России, до сих пор чувствовать себя спокойно, к сожалению, не получится. То есть Украина должна быть приведена в состояние нормального адекватного государства, а не военной игрушки в руках иностранных режимов», – сказал посол.
Ранее Мирошник призвал наказать воюющих за Киев иностранных наемников.
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Папа Римский встретился с женами украинских националистов
Папа Римский Франциск поприветствовал жен двух членов украинского нацбатальона «Азов*» (против бойцов полка в России возбуждены уголовные дела), мужья которых находятся на территории блокированного завода «Азовсталь», сообщает информационное агентство Askanews.
Супруги Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка в сопровождении посла Украины при Святом престоле Андрея Юраша встретились с понтификом после всеобщей аудиенции на площади Святого Петра, передает РИА «Новости».
По информации газеты Corriere della Sera, женщины собирались передать понтифику два письма и несколько фотографий. В послании за подписью главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия содержится призыв к освобождению нацбата из блокированной «Азовстали». В тексте письма жены просят папу Франциска и митрополита Онуфрия оказать посредничество для эвакуации участников батальона.
Напомним, 7 мая группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Путин: Общими усилиями суверенитет ЛНР получится отстоять
Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с национальным праздником, выразив уверенность, что общими усилиями получится отстоять суверенитет и территориальную целостность республики.
«Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надежной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами», – говорится в послании Путина на сайте Кремля.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинский военный рассказал, как командование обманывало боевиков
Украинское командование заявляло артиллеристам, что при сдаче в плен они будут убиты, сообщил следователям СК сложивший оружие командир украинской артиллерийской батареи Денис Назаров.
«Говорили, что вы артиллеристы, вас никто в плен брать не будет, у вас один выход – сидеть здесь и воевать. Больше ничего. А если вы туда выйдете, вас сразу убьют», – передает РИА «Новости» слова командовавшего батареей из четырех самоходных гаубиц «Гвоздика» Назарова.
При этом он добавил, что произошло все с точностью до наоборот: пленных хорошо приняли, кормят, к нему хорошо относятся и ни разу не били.
Также командир батареи добавил, что командование бросило их в безвыходной ситуации «фактически на произвол судьбы». «Вода заканчивалась, боеприпасов нет, еды нет. Спрашивали вышестоящее командование – ждите, ждите. Уже не выдерживали люди», – рассказал он.
Как заявил украинский артиллерист Александр Плотников, в Мариуполе украинское командование бросило своих военных без боеприпасов и еды.
«Была дана команда командиром части выходить на прорыв к своим. Первая попытка неудачная у нас была: нас очень сильно обстреляли, много погибших было, вернулись назад. Предприняли вторую попытку – то же самое, не получилось», – рассказал он.
По словам Плотникова, когда он после второй попытки вместе со своим подразделением вернулся, то 36-я бригада уже вышла на представителей России обговаривать сдачу в плен. «Я думаю, мы приняли правильное решение. Потому что нас кинули: раненых лечить нечем, продуктов нет, воды нет, боекомплект закончился. Больше ничего не оставалось делать», – дал показания военный.
Ранее украинский военный пожаловался на лживые обещания высоких зарплат.
Также было опубликовано видео, на котором украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое, не дав инструкций на случай отступления, оставило целые подразделения на волю случая и сбежало.
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Телевышка в ДНР повреждена в результате обстрела Донецка украинскими войсками
Телевышка министерства связи Донецкой народной республики получила повреждения в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) повреждения получила телевышка министерства связи ДНР по адресу ул. Пехотная, 4а», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
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Комендант Рубежного сообщил о продолжающихся боях на заводе «Заря»
На территории завода «Заря» в городе Рубежное продолжаются бои между народной милицией ЛНР и украинскими военными, которые снова обстреливают жилые кварталы города, сообщил военный комендант Рубежного с позывным «Камброд».
«Промзона сейчас освобождена, но идут бои на заводе «Заря». Там серая зона. Там и наши, и (противник). Занимают, потихоньку отодвигают», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом комендант затруднился оценить количество боевиков, остающихся на «Заре».
Уточняется только, что в жилых кварталах в южной части города, прилегающей к заводу, продолжаются обстрелы со стороны ВСУ. «Жилая зона полностью под контролем ЛНР, но обстрелы продолжаются», – отметил он.
По словам коменданта, украинские военные пытаются покинуть район, переодеваясь в гражданскую одежду. Так, несколько дней назад были задержаны двое мужчин, пытавшихся выехать из Рубежного на автомобиле под видом беженцев.
«Бывают случаи, что украинские военные переодевались в гражданскую одежду и пытаются выехать из Рубежного на территорию ЛНР. Мы их задерживаем», – рассказал он.
Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что остатки украинских войск, выбитых из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на заводе «Заря».
До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецка. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
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Глава ЛНР назвал интеграцию с Россией единственным верным путем
Решение о провозглашении Луганской народной республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Восемь лет назад народ Луганщины сделал свой выбор: в едином порыве провел референдум, проголосовал за свободу, независимость и суверенитет региона, сказав «нет» преступным олигархам и националистам, незаконно пришедшим к власти в Киеве. Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство граждан – так началась история молодого государства, выбравшего единственно верный путь – интеграцию с Россией», – передает РИА «Новости» его обращение по случаю Дня республики.
Пасечник добавил, что за это время жители республики прошли немало испытаний: боролись с блокадами, объявленными Украиной, возрождали экономику, залечивали раны войны и восстанавливали все, что «так усиленно, ожесточенно пытались разрушить украинские фашисты».
«День республики в этом году мы впервые отмечаем с тысячами соотечественников, освобожденных от гнета и оккупации киевских нацистов. Объединив сильный, непоколебимый донбасский характер, трудолюбие, огромный творческий и профессиональный потенциал, уверен, вместе мы преодолеем все испытания и обеспечим достойную, стабильную жизнь нашим детям и всем последующим поколениям», – заключил он.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ЛНР сообщили о возвращении советских названий улиц в Старобельске и Трехизбенке
Улицам в освобожденных Старобельске и селе Трехизбенка вернули названия, которые они носили до 2014 года, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
«Сегодня на освобожденных территориях республики прошли подобные мероприятия. В Старобельске и Трехизбенке с соответствующей заменой табличек улицам возвращены наименования, которые были присвоены до 2014 года: вул. Центральна стала ул. Коммунаров, вул. Миру – ул. Ленина. Это не деукраинизация. Это восторжествование исторической справедливости», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня лидер республики принял участие в церемонии переименования луганской улицы 16-я линия в честь Героя России, участника специальной операции по защите жителей Донбасса от украинской агрессии Владимира Зозулина.
«Для республики событие знаковое и важное – российский офицер погиб, очищая мир от украинского фашизма. Уверен, в самое ближайшее время в России также появится улица с именем героя Луганской народной республики – акция по переименованию центральных улиц совместная, проводится как в ЛНР и ДНР, так и в России», – добавил Пасечник.
Ранее в Мариуполе на въезде в город сменили обозначения на дорожных указателях с украинского на русский язык.
В ДНР состоялись торжества в честь дня республики
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В Донецке в день празднования Дня республики появилась площадь с именем Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель ДНР Денис Пушилин. В городах и селах с самого утра звучат песни и проходят различные праздничные торжества.
Нурмагомед Гаджимагомедов – командир роты 247-го гвардейского полка ВДВ, который погиб в первый день начала спецоперации на Украине. Офицер попал в окружение и, не желая сдаваться в плен, подорвал гранатой себя и несколько украинских военнослужащих.
На торжественной церемонии открытия площади присутствовал и отец бойца – Энгельс Гаджимагомедов. В среду он встретится с курсантами Донецкого высшего общевойскового командного училища и юнармейцами, а также посетит музей Великой отечественной войны и Аллею Ангелов.
Также в рамках празднования Дня республики в Докучаевске и Волховане с самого утра звучат песни и проходят различные торжества.
А для школьников в ДНР был организован онлайн-конкурс чтецов, получивший название «Родина моя – Донбасс!». Детям предлагалось самостоятельно выбрать понравившееся стихотворение о республике.
Кроме того, с дошкольниками провели тематические беседы, во время которых детей знакомили с государственными символами республики, а также с историей родного края. Была оформлена выставка творческих работ на тему «Моя молодая Республика», проведены музыкально-спортивные мероприятия.
Ранее в среду президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем республики и выразил уверенность в победе общими усилиями. «Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу. От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – мужества, стойкости и силы духа», – заявил Путин.
В свою очередь Пушилин поздравил граждан с Днем республике, отметив, что в 2022 году этот день отмечается в статусе признанного государства. Однако чествование восьмой по счету годовщины провозглашения государственной самостоятельности будет проходить с ограничениями – сказываются условия военного времени, передает ТАСС.
Так, жителям рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Массовых мероприятий в республике не планируется.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. Спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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«Единая Россия» решила открыть центр помощи в Запорожье
Сейчас в Донбассе и на освобожденных территориях работает уже 15 гумцентров партии. На следующей неделе открывается гуманитарный центр в Херсоне, через неделю – в Запорожье, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Единая Россия» направила более 7,5 тыс. тонн гуманитарных грузов в Донбасс и освобожденные территории. На следующей неделе мы открываем гуманитарный центр в Херсоне, через неделю – в Запорожье. «ЕР» с первых дней организовала гуманитарную миссию. Хочу поблагодарить за участие в сборе гуманитарной помощи жителей Приморского края. Мы, безусловно, эту работу будем продолжать, пока на территории Донбасса не будет восстановлена мирная жизнь», – подчеркиваются его слова на федеральном сайте «Единой России».
Кроме того, Турчак высоко оценил работу с беженцами, которая организована на территории края и помогает людям быстрее вернуться к нормальной жизни. «Сейчас главная задача – помощь в восстановлении документов, поиске работы. И губернатор организовал по сути выездной многофункциональный центр. Здесь работают специалисты Пенсионного фонда, Фонда медицинского страхования, региональных органов исполнительной власти в сфере образования, трудоустройства, социальной политики. К каждому человеку, семье подходят индивидуально. Очень важно, что оказали поддержку детям: практически все ходят в школы, детсады. Волонтерское движение Приморского края помогает, занимается с детьми», – добавил генсек.
Как при этом отметил губернатор приморского края Олег Кожемяко, задача властей Приморья – социализировать приехавших в регион людей.
«Приехал братский нам народ. И нужно помочь им трудоустроиться, наладить быт, чтобы они увидели, что им рады. Для нас это тоже поддержка – в той же судостроительной отрасли, рыбопромышленной, в строительстве нужны специалисты, и мы готовы их принять на работу. Сейчас принимаем все меры для того, чтобы помочь прибывшим закрепиться в Приморье», – заявил губернатор.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР. Партия доставила уже более 7,5 тыс. тонн гуманитарного груза в Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всей гумпомощи собраны региональными отделениями.
Еще одно направление волонтерской работы партии – помощь с возвращением Донбасса к мирной жизни. «Единая Россия» собирает стройматериалы для восстановления инфраструктуры, закрытия тепловых контуров зданий. И будет формировать отряды добровольцев, которые помогут расчищать завалы и ремонтировать разрушенные постройки.
Также «Единая Россия» помогает восстановить воинские мемориалы в Донбассе и возобновить работу Вечных огней.
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