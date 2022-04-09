Дачникам напомнили о неожиданных штрафах

Наличие сорняков и мусора, высокого забора, продажа урожая с грядок без уплаты налогов грозит серьезными штрафами, заявил юрист Алексей Микаелов.

«Максимальная высота забора должна быть не более 1,8 метра. Если же он выше, то соседи могут пожаловаться на вас из-за того, что забор бросает тень на их участок. Ограждение должно пропускать солнечный свет, то есть из сплошного металла установить забор нельзя. Минимальный штраф за нарушение – пять тысяч рублей», – заявил «Вечерней Москве» Микаелов.

Есть определенные требования и к пожарной безопасности на участках. По словам Микаелова, газон должен быть пострижен и не может быть сухим.

Юрист предупредил, что с началом сезона пикников нельзя разводить костер в период противопожарного режима и устанавливать мангал очень близко к дому. За это могут оштрафовать на сумму до четырех тысяч рублей и до трех тысяч рублей соответственно.

«Наличие сорняков и мусора на участке карается штрафом от 20 до 50 тысяч рулей.Также за возведение самовольной постройки может быть назначен штраф до пяти тысяч рублей», – предупредил Микаелов.

Также наказуемо незаконное ведение коммерческой деятельности на территории участка. Часто пожилые люди продают выращенные ими овощи, ягоды, но при этом не платят налоги. Эксперт предостерегает – с вас могут взыскать 40 % от заработанной суммы, а также получить штраф за незаконную коммерческую деятельность – до двух тысяч рублей.

«Оформить участок под сельхозназначение проще, поэтому часто владельцы так и поступают, но в итоге строят на этой территории частные жилые дома. Нецелевое использование земли может грозить не просто штрафом, а даже изъятием этого участка», – подчеркнул эксперт.

Ранее дачников предупредили о новых проверках в 2022 году.