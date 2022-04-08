В РПЦ посчитали, что независимость для России важнее интеграции с Западом

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что будущее России зависит от сохранения ею своей реальной независимости, а не от того, будет ли она двигаться вперед в интеграции с Западом, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

«Каждый раз после 90-х, пытаясь быть хорошими и послушными, по научению волхвов с Запада, мы встраивались в «цивилизованный мир», который (...) оказался совсем не тем, кем казался. Матрица-симулякр. Оказалось, что казалось. Слава Богу, что таблеточку правильную съели», – написал он в своем Telegram-канале.

Митрополит Клинский при этом считает, «в отличие от лихолетья 90-х, мы не рискуем стать пушкинской старухой у разбитого корыта».

«Об этом позаботился Господь и наши предки, все-таки 1/9 часть суши и самая большая по площади страна в мире. Внешняя угроза неприятна, но не фатальна. Гораздо опаснее и страшнее те, кто находятся в России, наш внутренний враг. И разрушить себя мы можем только сами. Предательством и гибкой позицией», – отметил священнослужитель.

Он подчеркнул, что Россия живет по своим традициям, обычаям и правилам, и ей нечего стыдиться. «Не надо становиться на колено и ради участия в международном мероприятии просить прощения у кого-то за то, что мы не делали. Не нужно стоять с протянутой рукой, снижать тепло в квартире и спать в свитере. Да много чего не нужно. Называется независимостью. А разница ощущается, когда теряешь. Не дай Бог», – заключил архиерей РПЦ.

В свою очередь заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) у себя в Telegram-канале заявил, что в РПЦ не согласны с теми, кто видит в обществе водораздел между сторонниками мира и его «противниками».

«Нет никаких «партии войны» и «партии мира»: нет человека, который бы не хотел жить в мире, и нет человека, который бы считал, что война сама по себе – это хорошо. Почти нет таких людей. Вопрос не в том, что кто-то желает или нет мира. Вопрос в том, мира ради чего и какой ценой. Нужен ли мир ценой гибели России, попрания наших идеалов и, в конечно итоге, «мирного» истребления русских людей?» – задался вопросом Тутунов.