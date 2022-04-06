«Единая Россия» предложила устроить детей-сирот ЛНР в приемные семьи в России

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетил Луганск, где провел совещание по вопросу устройства детей-сирот из ЛНР и ДНР в приемные семьи в России.

В мероприятии приняли участие глава комиссии партии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава ЛНР Леонид Пасечник и Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Пребывание детей с территории Луганской народной республики в нашей стране должно быть максимально комфортным. Есть дети из многодетных семей, дети с инвалидностью. Очень важно, чтобы они смогли обрести семью в ближайшие сроки в России. Сегодня говорили о формировании штаба, который будет заниматься вопросом урегулирования законодательства, чтобы это стало возможным. Мы со своей стороны готовы оказать всестороннее содействие в решении этого вопроса», – рассказала по итогам совещания Львова-Белова.

В свою очередь, Пасечник отметил, что задачей штаба, который возглавит Мария Львова-Белова, станет синхронизация законодательства Луганской народной республики и Российской Федерации, чтобы все шаги по поиску семей для детей и дальнейшему устройству в них решались в едином правовом поле.

«Второй шаг лежит в практической плоскости – подбирать семьи под детишек. Речь идет и об усыновлении, и об опеке. Я искренне буду рад за детей, которые попадут в российские семьи. Это говорит о том, что мы один народ, у нас одни дети, одни семьи, у нас одни корни, одна культура, история», – подчеркнул он.

Координировать работу от «Единой России» по данному направлению в ЛНР и ДНР будет зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.

«Необходимо синхронизировать эту крайне важную работу и с организационной и законодательной стороны. Для этого создан совместный с ЛНР и ДНР штаб, куда войдут представители профильных органов исполнительной и законодательной власти России и народных республик Донбасса. Самое главное, как можно быстрее создать правовой механизм для того, чтобы помочь детям», – сказал он.

Также в ходе поездки в Республику Турчак посетил пункт временного размещения в Луганском колледже физкультуры и спорта и пообщался с размещенными там жителями республик. Здесь эвакуированным предоставляют все необходимое, а для детей организованы творческие занятия.

«Люди проходят первичную регистрацию. Остаются в этом ПВР на день-два и перенаправляются дальше. Договорились с главой ЛНР Леонидом Пасечником о направлении дополнительной гуманитарной помощи в аналогичный ПВР в Старобельском, куда также прибывают много эвакуированных жителей», – сообщил секретарь Генсовета «Единой России».