Малькевич: YouTube представляет угрозу для детей

«YouTube – злостный нарушителей российского законодательства. При этом доступ к нему имеют пользователи любого возраста, и опасный контент может легко попасть в поле зрения несовершеннолетних», – считает медиаменеджер Александр Малькевич. Ранее Общественная палата РФ обратилась в Роскомнадзор с просьбой принять меры, в отношении редакционной политики YouTube.

«Часть деструктивных материалов, которые распространяются на YouTube, откровенно таргетируется на детей. Например, призывы к нарушению российского закона: видеохостинг уже «ловили» на подобном несколько раз, когда платформа наряду с другими западными онлайн-платформами использовалась для призывов к несовершеннолетним совершать противоправные действия», – написал в своем Telegram-канале первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«YouTube в настоящем виде опасен для детского психического здоровья. Грозит распространением моды на суицид, увлечением наркотиками и алкоголем, вгоняет подрастающее поколение в депрессию», – добавил эксперт.

Эксперт заявил, что YouTube стал полноправным орудием агрессивной информационной войны, которая ведется против России. «Он не удаляет, а продвигает фейки, жестокий и опасный контент, призванный дестабилизировать российское общество, в том числе воздействовать на психику юных пользователей», – пояснил он.

«Помимо этого YouTube, несмотря на регуляторные требования РКН, не удаляет деструктивные материалы, поэтому в поле детского зрения может легко попасть контент, который может подтолкнуть к опасным челленджам, суициду, потреблению наркотиков и алкоголя, нарушению законодательства. Видеосервис в настоящем виде представляет угрозу для детей», – подчеркнул медиаменеджер.

Малькевич отметил, что, работая в России, компания обязана соблюдать российское законодательство. «Пока YouTube работает на территории РФ, зарабатывая на российских пользователях, в том числе детях, российский закон остается для него законом и должен неукоснительно соблюдаться. Компания обязана уважать и соблюдать, и защищать права и интересы российских пользователей», – пояснил он.

«Если компания не удаляет деструктивные материалы, не занимается саморегулированием и откровенно продвигает опасный контент, она должна нести ответственность, установленную законодательством нашей страны», – подытожил эксперт.

Ранее, как сообщает агентство РИА Новости, Общественная палата РФ попросила Роскомнадзор принять дополнительные меры против YouTube. В тексте документа сказано, что за последние две недели к членам Общественной палаты поступает большое количество обращений от родителей и родительских общественных организаций, крайнюю обеспокоенность родительского сообщества вызывают ролики, показываемые после детского контента.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в отношении видеохостинга YouTube было составлено более 22 протоколов, и судом наложено в общей сложности более 50 млн рублей штрафа. При этом сервис оплачивает не все из них, а противоправный контент с платформы не удаляется.

IT-эксперт Екатерина Мизулина рассказывала, что YouTube становится ангажированной платформой, которая распространяет контент, вредный российским детям. По её словам, еще в конце февраля к правозащитникам обращались родители с жалобами, что дети при просмотре детского контента видят рекламные блоки, связанные с событиями на Украине. После этого YouTube вроде бы пообещал отреагировать, но деструктивный контент все равно доступен для пользователей.

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