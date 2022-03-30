Эксперт: YouTube становится откровенно опасным для российских детей

«YouTube становится ангажированной платформой, которая распространяет контент, вредный российским детям», – сказала газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Екатерина Мизулина, комментируя появление в Cети украинской военной пропаганды под видом детских шоу.

«YouTube распространяет призывы к митингам или насилию в отношении русских, фейки про спецоперацию России на Украине, в целом экстремистские материалы. Самое опасное, что все это видят и дети, когда заходят на хостинг посмотреть безобидные ролики, интересные им в силу возраста», – сказала член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ранее пользователи Сети обратили внимание на то, что с началом спецоперации по денацификации Украины YouTube стал ставить в рекомендации уже откровенно политические материалы, которые маскируются и под детские видеоролики. Так, к примеру, в одном из видео пес Стасик и котики ведут войну против «оккупантов» и «армии зомби» (причем используется буква Z, которая ассоциируется со спецоперацией). Ролик сопровождается пояснением – «не секрет, что на Украине идет война», при этом руководители России именуются «злодеями». Положительные герои шоу выступают под украинским флагом.

Еще в конце февраля к правозащитникам обращались родители с жалобами, что дети при просмотре детского контента видят рекламные блоки, связанные с событиями на Украине, рассказала Мизулина. «После этого YouTube вроде бы пообещал отреагировать, но деструктивный контент все равно доступен для пользователей. Это, безусловно, нарушает российское законодательство и должно модерироваться хостингом. Самое интересное, что, например, в Германии или США YouTube не распространяет такие ролики», – отметила собеседница.

В этой связи, добавила Мизулина, Роскомнадзор должен применять к хостингу принудительные меры, начиная с запрета приема платежей в адрес этого юридического лица и заканчивая ограничением скорости платформы на определенных видах устройств, или даже блокировкой на территории России.

Во вторник сообщалось, что Роскомнадзор намерен составить в отношении хозяина YouTube – американской компании Google LLC два административных протокола по статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Администрация YouTube не удалила деструктивные материалы и таким образом проигнорировала требования Генпрокуратуры России.

«Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской ИТ-компании Google LLC, стал одной из ключевых площадок, участвующих в информационной войне против России», – говорится в сообщении Роскомнадзора в Telegram. Американская платформа откровенно способствует распространению лжи о ходе операции на Украине и экстремистской пропаганде «Правого сектора*», полка «Азов» и других неонацистских структур, подчеркнули в РКН.

Депутат Госдумы Мария Бутина констатировала, что «цензура со стороны администрации YouTube ставит препоны для распространения объективной информации, остается только западная спецпропаганда». В конце прошлой недели Союз журналистов России (СЖР) обратился в МИД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении YouTube и владельцав видеохостинга – компании Google. По данным Роскомнадзора, администрация YouTube подвергла цензуре 54 российских видеоканала, включая аккаунты российских СМИ с многомиллионной аудиторией.

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