В Бундестаге призвали к увеличению поставок оружия на Украину

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт на фоне обострения ситуации на Украине выступил за увеличение поставок оружия Киеву.

«Теперь нам необходимо дополнительно укрепить обороноспособность Украины посредством [поставок] оружия, бронетехники и разведывательной техники с беспилотниками, которые должен поставлять не только Бундесвер, но и промышленность», – передает ТАСС слова Добриндта в интервью «Аугсбургер альгемайне».

Мир, по словам политика, возможен только при наличии сдерживающего фактора. «Это требует пересмотра нашей внешней политики, включая новую стратегию сдерживания», – заключил Добриндт.

В феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву

1 апреля кабинет министров ФРГ одобрил поставку бывших восточногерманских бронетранспортеров, которые сейчас используются чешской армией, на Украину.

Оборонные предприятия Германии заявили о готовности поставить на Украину дополнительные вооружения и оборудование на сумму 300 млн евро. Речь не идет о поставках оружия, которое состоит на балансе Бундесвера. Предполагается, что киевские власти теперь сами осуществляют заказы у немецких предприятий.

Так, Украина хочет приобрести у ФРГ 2650 противотанковых гранатометов и минометов, бронированные машины и автобусы, 18 разведывательных беспилотников, 3000 приборов ночного видения, тысячи бронежилетов. Всего в списке около 200 наименований

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.