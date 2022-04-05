Володин назвал ситуацию в Буче провокацией для дискредитации России

Ситуация в Буче – провокация с целью дискредитации России перед западной аудиторией, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин написал в Telegram, что «единственное, к чему мы не можем быть готовы, – к подлости, это наша одновременно и сильная, и слабая сторона».

«Ситуация в Буче – провокация с целью дискредитации России. Как по разнарядке, в иностранных СМИ были опубликованы одинаковые заголовки и фотографии. (Президент США) Джо Байден сразу же призвал к новым санкциям. Ему синхронно вторил (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон. Сидевший где-то на базе НАТО (президент Украины Владимир) Зеленский был срочно привезен в Бучу. Кстати, на вопрос «Продолжит ли он вести переговоры с Россией?» – ответил утвердительно. Вдумайтесь, если действительно была такая ситуация в Буче, как ее описывают, это точно отразилось бы на его решении», – пояснил свою точку зрения спикер Госдумы, добавив, что, по его мнению, «в диалоге с Россией у Зеленского этой темы в повестке нет, потому что (он) знает правду».

Таким образом, пишет Володин, «случившееся – срежессированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя».

Он напомнил, что «наша страна дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН, но Британия заблокировала их проведение»: «Странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.Никаких фактов. Только ложь. Украинские СМИ вынуждены удалять выложенные ими же «фотодоказательства», потому что информация не подтверждается. Но все это уже никого не волнует. Обвинения высказаны. Вашингтон и Брюссель – сценаристы и режиссеры. Киев – актеры».

Володин добавил, что «США проделывали аналогичное в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, на той же Украине в мариупольском роддоме», а целью является дискредитация России, обоснование санкций, поставок оружия и других недружественных действий, чтобы «еще больше обострить ситуацию на Украине».

«Как показывает история, время все расставляет по своим местам», – заключил он.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.

В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.

В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче. США собрались ужесточить санкции против России на фоне ситуации в Буче.

Напомним также, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому может быть нужен фейк о «зверствах» в Буче.

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