    Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    21 марта 2026, 10:10 • Новости дня

    Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент направил поздравления по случаю Навруза руководству Ирана, а также лидерам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником Навруз руководству Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.

    В частности, поздравления были адресованы верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану.

    Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул: «В это трудное время Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана».

    По иранскому календарю с наступлением Навруза начинается новый 1405 год. Президент отметил, что Россия придаёт большое значение развитию партнерства с Ираном на фоне современных вызовов.

    Кроме того, Путин также поздравил с праздником Навруз лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В поздравлениях лидерам этих стран отмечается высокий уровень двусторонних отношений и выражается уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодных многоплановых связей между Россией и государствами СНГ.

    Накануне президент России позвонил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поздравил его с проведением референдума по Конституции.

    Также в пятницу Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у тюркских и иранских народов весеннее равноденствие совпадает с праздником Навруз, который отмечается как день наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Подготовка к Наврузу включает масштабную уборку в домах, покупку новой одежды и приготовление праздничных угощений.

    18 марта 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    19 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии в Кремле президент России Владимир Путин опустился на колено, чтобы вручить награду двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.

    В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся, – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, обращаясь к паралимпийцам.

    «Победными стали Игры и для Ивана Юрьевича Голубкова – он дважды доказал свое безусловное лидерство в лыжных гонках сидя. И мы все знаем, что Иван Юрьевич во всеуслышание заявил, что эти победы он посвящает России, своей стране», – сказал Путин.

    Голубков на церемонии награждения выразил благодарность президенту России за поддержку паралимпийцев. «Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», – приводит слова Голубкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Голубков завоевал две золотые медали, победив в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров.

    20 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок

    В утвержденный список вошли нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова, а также Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин, которые продолжат работу в комиссии. Новым членом ЦИК стал Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев», передает ТАСС.

    Центризбирком формируется по действующему порядку на пятилетний срок, при этом по пять членов назначают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Полномочия действующего состава заканчиваются уже в этом месяце.

    Отмечается, что число сроков пребывания в составе ЦИК не ограничено. Элла Памфилова возглавляет Центризбирком с марта 2016 года и уже дважды входила в состав комиссии по президентской квоте. В предыдущем составе «президентской пятерки» были также Павел Андреев и Андрей Шутов, Лопатин ранее представлял думскую квоту.

    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Вучич сообщил о планах обсудить с Путиным газовый контракт для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    19 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.

    Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

    «Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

    Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.

    Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    20 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по Конституции Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума по Конституции и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений.

    Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума по новой Конституции, передает сайт Кремля.

    В ходе разговора российский лидер отметил, что итоги голосования демонстрируют доверие граждан к курсу Токаева на динамичное социально-экономическое развитие страны.

    Лидеры подтвердили намерение и далее развивать российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества.

    В ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих контактов, учитывая председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Помимо телефонного звонка, Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от имени главы российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой Конституции на референдуме 15 марта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Конституцию и подписал указ о реализации ее положений.

    Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с успешным референдумом и выразил надежду на укрепление союзнических отношений между странами.

    19 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин связал укрепление законности с устойчивым развитием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на сегодняшнем заседании коллегии Генеральной прокуратуры, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на мероприятии.

    «Определим дальнейшие задачи по укреплению законности и порядка, которые будут содействовать устойчивому, уверенному развитию нашей страны», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал Генпрокуратуру одним из важнейших звеньев в госуправлении.

    20 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин учредил День военно-политических органов в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появился новый профессиональный праздник - День военно-политических органов в армии, он будет отмечаться каждый год 15 мая, говорится в указе главы государства.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника для военно-политических органов Вооруженных сил. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

    В документе указано: «Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая».

    День военно-политических органов теперь будет отмечаться ежегодно, начиная с текущего года. Эта дата станет официальным праздником для соответствующих подразделений российской армии.

    Ранее Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил. До этого президент подписал указ об учреждении Дня военной полиции в Вооруженных силах. А 17 декабря по указу главы государства теперь отмечается как День российской фельдъегерской связи.


    20 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

    «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».

    Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

    «И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.

    18 марта 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин назвал достижения российских паралимпийцев подвигом

    Путин: Российские паралимпийцы совершили подвиг, взяв третье место в медальном зачете

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские паралимпийцы совершили настоящий подвиг, заняв третье место в медальном зачете, заявил президент Владимир Путин.

    Путин заявил: «Что касается наших ребят, паралимпийцев, они совершили действительно реально подвиг. Просто удивительно. Вот вы (министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев – прим. ВЗГЛЯД)  сейчас сказали, 60-70 спортсменов представляли соответствующие команды. Наша-то команда состояла всего из 6 спортсменов», передает РИА «Новости».

    Российский лидер уточнил, что в состав команды вошли только шесть человек, и они были представлены в трех разных видах спорта. «И благодаря вот этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала команда третье место. Удивительно просто», – добавил Путин.

    Напомним, российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

    Паралимпийцев встретили в Москве после возвращения с Паралимпийских игр. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади. Спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами.


    18 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал объем выделенных на развитие Крыма и Севастополя за 12 лет средств

    Путин: На развитие Крыма и Севастополя выделили около 1,3 трлн рублей за 12 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    По словам президента, эти средства были вложены в решение ключевых социально-экономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 трлн рублей», – подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя.

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией.

    18 марта 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин в шутку сделал замечание Аксенову за его слова о тостах

    Путин сделал шутливое замечание Аксенову за его слова о тостах

    Tекст: Вера Басилая

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя президент Владимир Путин в шутку призвал главу Крыма Сергея Аксенова «прекратить тосты» в его честь.

    Президент России провел совещание по развитию Крыма и Севастополя в годовщину их воссоединения с Россией, передает РИА «Новости».

    На встрече глава Крыма Сергей Аксенов сообщил Путину, что передал слова благодарности всем участникам событий «Крымской весны» 2014 года. «Всем все передал, полностью доложился. Поэтому спасибо огромное. Поднимали рюмку не один раз за Вас все эти дни. Спасибо Вам огромное, что Вы есть в нашей жизни», – добавил Аксенов.

    Путин в ответ с улыбкой заявил: «Пора бы прекратить. Достаточно», отреагировав на слова о тостах в свою честь.

    Аксенов уточнил, что все «происходило не в рабочее время».

    Ранее Владимир Путин назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Дмитриев: Россия не предлагала Вашингтону отказаться от разведпомощи Украине и Ирану
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    Назван размер годового убытка Банка России
    Власти Японии призвали прекратить панику из-за туалетной бумаги
    Лукашенко похвалил решение Пугачевой стать матерью в 64 года

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35

    Американский самолет-невидимка пятого поколения F-35, как оказалось, вполне отображается на экранах расчетов систем ПВО Ирана. Более того, иранским зенитчикам удалось поразить истребитель. Каким зенитно-ракетным комплексом удалось это сделать – и почему тем не менее и F-35, и его летчику удалось уцелеть? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

