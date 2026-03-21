Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником Навруз руководству Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, поздравления были адресованы верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану.

Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул: «В это трудное время Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана».

По иранскому календарю с наступлением Навруза начинается новый 1405 год. Президент отметил, что Россия придаёт большое значение развитию партнерства с Ираном на фоне современных вызовов.

Кроме того, Путин также поздравил с праздником Навруз лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В поздравлениях лидерам этих стран отмечается высокий уровень двусторонних отношений и выражается уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодных многоплановых связей между Россией и государствами СНГ.

Накануне президент России позвонил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поздравил его с проведением референдума по Конституции.

Также в пятницу Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у тюркских и иранских народов весеннее равноденствие совпадает с праздником Навруз, который отмечается как день наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Подготовка к Наврузу включает масштабную уборку в домах, покупку новой одежды и приготовление праздничных угощений.