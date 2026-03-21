Тайвань отказался отправлять военных в Ормузский пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гу Лисюн заявил, что Тайбэй не рассматривает возможность отправки военных на Ближний Восток для содействия в обеспечении безопасности Ормузского пролива, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Миссия вооруженных сил – защищать Тайвань, а также Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу».

Гу Лисюн отметил, что приоритетом для тайваньских военных останутся вопросы безопасности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что власти Тайваня не обсуждали возможность военных операций вне этих территорий.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос депутатов о том, как Тайвань поступит, если президент США Дональд Трамп обратится с просьбой о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, а Пекин считает остров неотъемлемой частью КНР. Эта позиция поддерживается большинством государств, включая Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил о более надежной энергетической безопасности острова при мирном воссоединении с материком на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Пять стран, включая Китай, Францию, Японию, Великобританию и Республику Корею, отказались поддержать инициативу США по созданию коалиции для охраны судоходства в Ормузском проливе.