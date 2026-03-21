Тайвань отказался отправлять военных в Ормузский пролив
Тайбэй не рассматривает возможность отправки военнослужащих на Ближний Восток для помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, заявил глава тайваньского оборонного ведомства Гу Лисюн (Веллингтон Гу), отвечая на вопросы депутатов Законодательного юаня (однопалатный парламент) острова.
Гу Лисюн заявил, что Тайбэй не рассматривает возможность отправки военных на Ближний Восток для содействия в обеспечении безопасности Ормузского пролива, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Миссия вооруженных сил – защищать Тайвань, а также Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу».
Гу Лисюн отметил, что приоритетом для тайваньских военных останутся вопросы безопасности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что власти Тайваня не обсуждали возможность военных операций вне этих территорий.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос депутатов о том, как Тайвань поступит, если президент США Дональд Трамп обратится с просьбой о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, а Пекин считает остров неотъемлемой частью КНР. Эта позиция поддерживается большинством государств, включая Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил о более надежной энергетической безопасности острова при мирном воссоединении с материком на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Пять стран, включая Китай, Францию, Японию, Великобританию и Республику Корею, отказались поддержать инициативу США по созданию коалиции для охраны судоходства в Ормузском проливе.