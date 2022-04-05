КНДР пригрозила Южной Корее ядерной войной

Пхеньян применит ядерное оружие, если Южная Корея «пойдет на военную конфронтацию», заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

«Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», – заявила Ким Е Чжон. Она также отметила, что было «очень большой ошибкой» со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против КНДР, передает РИА «Новости».

Ранее Ким Е Чжон назвала южнокорейского министра обороны Со Ука «мусором» за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких слов для Сеула.

Сестра Ким Чен Ына осудила высказывание Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью «точно и быстро поражать любые цели» в Северной Корее. Министр заявил о способности наносить удары по «источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам» в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку «передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать мощный ударный потенциал.

Напомним, 23 марта КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД