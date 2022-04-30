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Эксперт: США в Ираке создали кадровый резерв для ИГИЛ
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«Такой страны, как Ирак, – суверенной, светской, что редкость для стран Залива, достаточно благополучной с точки зрения достатка и безопасности, больше нет. Ее больше нет в результате вторжения США, начатого весной 2003 года», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ровно 19 лет назад президент США Джордж Буш объявил о «победе» в войне против Ирака.
«Дело не только в том, что американцы поймали и повесили Саддама Хусейна – одного из ярчайших арабских лидеров за последние 100 лет. Свергнув Хусейна, американцы взамен создали в Ираке хаос. Они практически разрушили систему управления страны, выгнали на улицу офицеров и управленцев, – и тем самым создали огромный кадровый резерв для террористических структур, – таких, как движение ИГИЛ. По их вине в короткий срок сомнительная карликовая организация религиозных фанатиков сумела приобрести отчетливые черты квази-государства», – рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Начиная вторжение в Ирак, американцы приписали Саддаму Хусейну обладание химическим оружием, но в итоге его там не оказалось. Это был лишь фальшивый повод для нападения. Но никто из американских политиков или генералов не был наказан – ни за обман, ни за гибель мирных иракцев. Вся иракская кампания Джорджа Буша по сути превратилась в одно сплошное военное преступление, в массовую убийство мирных иракцев. Число погибших измеряется сотнями тысяч. Эксперты спорят между собой лишь о том, как считать потери – то ли полмиллиона человек, то ли ближе к миллиону, если считать тех, кто не родился в результате войны», – отметил Мартынов.
Кроме того, в условиях анархии, вызванной вторжением США, были разграблены иракские музеи, бесценные с точки зрения культуры сокровища исчезли, добавил он. «Разгромлены ценнейшие музеи, которые были посвящены древним цивилизациям: истории Месопотамия, Вавилона. Зато многие артефакты потом через американские военных или околовоенные структуры попали на черные рынки западных стран. Но для нас – для остального человечества эти артефакты утрачены», – объясняет эксперт.
О таких же плачевных итогах военной деятельности США, можно говорить и применительно к Афганистану и Ливии, добавил эксперт. «К примеру, такого государства, как Ливия на сегодня по сути тоже нет. Есть лишь территория, на которой продолжается хаос и гражданская война», – заявил глава института.
Напомним, 19 лет назад – 1 мая 2003 года – президент США Джорд Буш-младший, выступая на борту авианосца «Авраам Линкольн» в Персидском заливе, произнес свою знаменитую речь о «победе» над Ираком. Буш тогда поздравил американцев с победоносным завершением операции. Однако война продлилась еще как минимум 8 лет и закончилась почти полным выводом американских войск из страны, а по ряду признаков – война там продолжается до сих пор.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Музей современной истории России решил продлить до 10 мая работу выставки «НАТО. Хроника жестокости». Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.
В США оценили опасность ракет «Калибр» для НАТО
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Российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы, выразил уверенность обозреватель The National Interest Крис Осборн.
«Россия модернизирует свою крылатую ракету «Калибр» корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить характеристики [изделия] для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет», – приводит мнение автора материала РИА «Новости».
При этом Осборн в своей статье высказал утверждение, что неизвестно, будет ли модернизация «Калибра» соответствовать последним разработкам ракеты «Томагавк». Как отмечает автор статьи, ракеты «Томагавк» Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.
По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный «Калибр» будет похож на новые модификации «Томагавка». «Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что «Калибры» будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы», – резюмирует автор.
Напомним, в среду Минобороны России опубликовало видео удара крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря по объектам инфраструктуры ВС Украины. В понедельник гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил о старте работ по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр», которая будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками и повышенной боевой эффективностью.
Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок «Калибр-ПЛ» заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
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Россия в ООН отказалась считать Международный уголовный суд органом правосудия
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Международный уголовный суд не имеет ничего общего с правосудием, это «почти политический» инструмент, заявил глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.
Франция и Албания при поддержке Украины организовали неформальное заседание СБ ООН по теме «Обеспечение ответственности за зверства, совершенные на Украине». Также соорганизаторами выступили США и Великобритания. Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине, передает РИА «Новости».
Леонидченко на заседании указал, что Вашингтон и Лондон «сделали все мыслимое, чтобы огородить своих военных от МУС», создав «защитное законодательство». По его словам, «политическое давление, финансовое воздействие и даже наложение персональных санкций на прокурора МУС – все это вело к желанному результату». В результате «расследования военных преступлений, совершенных солдатами этих государств в Ираке и Афганистане», были «деприоритизированы» судом. Как отметил Леонидченко, это «сложный термин» для «ничегонеделания».
Представитель России подчеркнул лицемерие США и Великобритании, которые внезапно стали поддерживать суд, направляя МУС миллионы долларов. По его словам, это демонстрирует уровень «непредвзятости и объективности МУС», а также «превращает правосудие в фарс».
Леонидченко сообщил, что Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, на котором расскажет «правду о реальной ситуации «на земле». Москва хочет «дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки».
Напомним, ни Россия, ни Украина не являются участниками МУС. Первая подписала Римский статут, но потом отозвала подпись (как поступили и США), а Украина хотя и подписала, не ратифицировала – этот вопрос активно муссировали в Киеве с 2014 года, но оставили как есть, боясь, что может последовать наказание за действия ВСУ в Донбассе.
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Эксперт объяснил потерю интереса простых американцев к Украине
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«Украинская повестка перестала быть актуальной для американского общества еще в начале апреля», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее телеканал Fox News зафиксировал резкую потерю интереса к Украине со стороны американцев на фоне растущих проблем в экономике.
«На первом месте для американцев стоят вопросы экономики, потом борьба с преступностью, миграция и так далее. Украина даже в пятерку проблем периодически не попадает», – отметил эксперт. «Для американского общества проблемы за 10 тыс. километров от границ США довольно абстрактны», – добавил он.
«Совсем другое отношение к этому вопросу у вашингтонского политического класса. Они инвестировали очень много политического капитала в Украину», – рассказал собеседник. «С большой долей вероятности можно говорить, что истеблишмент будет повышать ставки до того момента, пока они не убедятся в своем тотальном поражении», – продолжил политолог.
Дудаков подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса довольно значительную сумму для помощи Украине – порядка 33 млрд долларов. «Такую большую сумму он запросил специально для того, чтобы хватило на весь год. И, скорее всего, он эти деньги получит», – заметил он.
«Скоро выборы в Конгресс США. Уже летом законодатели разъедутся по своим штатам, чтобы участвовать в праймериз, им будет совсем не до Украины. Поэтому Байден пытается этот вопрос закрыть до конца года», – добавил собеседник.
Политолог рассказал, что у Вашингтона есть достаточно серьезные просчеты в оценке взаимоотношения российской власти и олигархов. «В американском истеблишменте придерживаются точки зрения, что если надавить на русских олигархов, то они устроят «дворцовый переворот» в России и изменят внешнюю политику нашей страны», – отметил он.
«Я думаю, что заявления об аресте имущества российских олигархов связанны именно с желанием оказать давление на систему, а не жажды наживы. Суммы там приличные, но не критические для американского бюджета», – резюмировал эксперт.
В среду телеканал Fox News опубликовал результаты опроса, согласно которому проблемы миграции беспокоят американцев больше, чем проблемы Украины. Кроме того, опрос, проведенный университетом Квиннипиак, показал, что инфляция на сегодняшний день является самой актуальным вопросом для американцев – 31% опрошенных заявили, что это их самая насущная проблема. На втором месте миграция (10%), затем избирательные законы (8%), и лишь затем Украина (7%).
В аналогичном опросе месяц назад инфляция была главной проблемой для 30% американцев, за ней следовали Украина (14%), а затем иммиграция с 9%.
Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос о выделении дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине. Из этих средств порядка 20,4 млрд долларов пойдут на военную помощь, 8,5 млрд – на экономическую и 3 млрд – на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.
В США также заявили о намерении изъять активы российских олигархов и направить вырученные средства на помощь Украине. Соответствующие законодательные предложения направил в Конгресс американский президент.
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Захарова раскритиковала идею Блинкена за идиотизм
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону.
«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против России из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону. «А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <...> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял», – добавила дипломат.
«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», – подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтоном оружия Афганистану, «умеренным» в Сирии. Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому «красивый заход» с точки зрения США о якобы финансировании Россией терроризма может обернуться для них самих издержками.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
Захарова в этой связи заявила, что в Москве считают пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.
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Власти Швеции выступили против референдума о членстве страны в НАТО
Правительство Швеции выступило против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО, заявили премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде.
«Я думаю, это плохое предложение по ряду причин, я не думаю, что этот вопрос можно выносить на референдум. Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить», – передает ТАСС слова премьера.
При этом Андерссон добавила, что избиратели, которые четыре года назад голосовали на выборах за программу партии, где говорится о свободе от военных альянсов, уверены, что социал-демократы «делают все необходимое для блага Швеции в каждой конкретной ситуации».
«Это очень плохое предложение. Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте, и этот конкретный вопрос редко выносится на референдум. У большинства стран НАТО его не было», – прокомментировала Линде вопрос о возможности референдума.
По мнению главы МИД, референдум поляризует население. «И в данном случае это выигрышная ситуация для тех, кто хочет распространить дезинформацию», – добавила Линде.
Ранее СМИ сообщали, что Швеция получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании, которые касаются гарантий безопасности. Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО.
Зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя назвал срок подачи заявки на членство республики в НАТО.
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Азиатские СМИ: США поражены отказом Индии вводить санкции против России
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Соединенные Штаты удивились решением Индии не поддерживать антироссийские санкции из-за военной операции на Украине и перейти к торговле с Россией в рублях, пишет зарегистрированное в Гонконге англоязычное издание Asia Times.
По мнению автора статьи, разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.
«Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству «унизительным» отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис».
«С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент», – сообщается в публикации.
В начале апреля сообщалось, что Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, а индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании. На первой же встрече в Мумбаи представители Банка России и Reserve Bank of India (RBI, Центробанк Индии) обсуждали оплату торговых сделок в рупиях и рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала три причины, по которым Индия поддерживает Россию.
Россия обменяла американца Рида на летчика Ярошенко
В результате переговоров 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили в МИД.
«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии переговоров по обмену Медведчука на пленных. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Потом глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
США обвинили Россию в «ядерном шантаже»
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Посол США в России Джон Салливан назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны «ядерным шантажом».
«Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но также не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерного [конфликта]», – утверждал Салливан в интервью телекомпании CNN, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы российского МИД, передает ТАСС.
По словам Салливана, Вашингтон не планирует «ввязываться в безответственную полемику по отношению к ядерному оружию». США «готовы отразить ядерную агрессию против Соединенных Штатов», добавил посол.
Напомним, во вторник Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России. В минувшую субботу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы.
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Ярошенко: Мне не предлагали перевозить наркотики
Российский летчик Константин Ярошенко на телеканале «Россия 24» рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для осмотра самолета.
«Мне не предлагали перевозить никакие наркотики. Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу, перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Позднее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил благодарность турецкому коллеге Тайипу Эрдогану за состоявшийся в Турции обмен.
Американский президент Джо Байден заявлял, что Рид возвращается в страну из России. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила признательность Турции за то, что она позволила осуществить обмен пленными между Россией и США на ее территории.
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В США запретили проводить «Бессмертный полк»
Соединенные Штаты наложили запрет на проведение «Бессмертного полка», сообщил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
«Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» – и это запрещено», – цитирует Макарова ТАСС.
По его словам, власти Ирландии отозвали разрешение на проведение шествия «Бессмертного полка» в 2022 году. В Германии же шествие официально не запрещено на данный момент, но прорабатывается вопрос об альтернативном шествии.
В России «Бессмертный полк» в этом году пройдет в традиционном очном формате.
В ноябре Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Лавров: НАТО полагает, что воюет с Россией
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Россия не считает, что воюет с Североатлантическим альянсом, к сожалению, НАТО полагает, что воюет с РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Мы не считаем, что воюем с НАТО. Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали. К сожалению, сама НАТО полагает, что воюет с Россией. Альянс и лидеры Евросоюза», – приводит слова Лаврова ТАСС.
«Многие из них (в Великобритании, США, Польше, Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель) прямо, публично и настойчиво заявляют о том, что «Путин должен проиграть», «Россия должна быть повержена». На мой взгляд, те, кто использует подобную терминологию, верят, что они находятся в состоянии войны с тем, кого хотят победить», – добавил глава МИД РФ.
Вместе с тем Лавров напомнил, что Запад поставляет оружие на Украину, подчеркнув, что Россия знает маршруты, которые используются для этих целей. По его словам, «как только эти вооружения достигают территории Украины, они становятся мишенью специальной операции [России на Украине]».
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. При этом глава Пентагона Ллойд Остин отказался считать ситуацию на Украине конфликтом России и НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на риск начала Третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие», разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета, военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. В связи с этим Соловьев задался вопросом, объявил ли блок НАТО войну России и каков будет наш ответ?
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Конгрессмены США поддержали идею помогать Киеву за счет арестованных активов
Палата представителей США проголосовала за законопроект, в соответствии с которым арестованные активы иностранцев можно направлять на поддержку Украины, сообщают информационные агентства.
Проект закона позволяет США конфисковать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки российских властей или незаконных действий. При этом активы можно использовать для восстановления Украины и гуманитарной помощи украинцам, передает РИА «Новости».
Напомним, министр юстиции страны Меррик Гарленд сообщал, что администрация США попросит Конгресс расширить ее полномочия в вопросе конфискации активов. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
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США стали главным покупателем российского мороженого
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Россия в 2021 году увеличила экспорт мороженого в 1,5 раза – до рекордных 86 млн долларов, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе. Ведущим импортером стали США, а замыкает пятерку лидеров Китай.
«В 2021 году российский экспорт мороженого поставил очередной рекорд, увеличившись на 50%, до 86 млн долларов. В физическом выражении объем поставок вырос на 26% и превысил 33 тыс. тонн», – говорится в материалах. Поставки осуществлялись в 45 стран (годом ранее их было 34), передает РИА «Новости».
«На первое место среди ведущих импортеров российского мороженого вышли США. В 2021 году отгрузки в эту страну увеличились в 2,8 раза, до 10,6 тыс. тонн в физическом выражении, и в 3,1 раза, до 29 млн долларов – в стоимостном», – сообщают эксперты.
Вторая позиция – у Казахстана, куда было поставлено 9,9 тыс. тонн мороженого (минус 11% по сравнению с 2020 годом) на 23 млн долларов (плюс 12%). На третьем месте – Монголия: в эту страну поставки выросли на 7,1% – до 2,2 тыс. тонн в натуральном объеме и на 19%, до 5,7 млн долларов – в денежном выражении.
Также в топ-5 покупателей российского мороженого вошли Украина, закупившая продукции на 5,6 млн долларов (плюс 23% к 2020 году), и Китай, куда поставлено мороженое на 4 млн долларов (минус 3,2%).
«Впервые российское мороженое отправлено в Нигерию – по итогам 2021 году объем поставок в эту страну составил 77 тонн, еще более 138 тонн продано в Бразилию», – сообщают в «Агроэкспорте». Кроме того, в 4,1 раза выросли отгрузки в Сенегал – до 653 тыс. долларов, в 1,5 раза в Кот-д'Ивуар – до 526 тыс. долларов, и в 3,1 раза во Вьетнам – до 277 тыс. долларов.
Россия на горизонте двух-трех лет сохраняет хороший потенциал для развития экспорта мороженого, но компаниям потребуется время на диверсификацию географии, приводятся в материалах слова гендиректора ООО «Стреда Консалтинг» Алексея Груздева. Эксперт считает, что есть возможность существенно усилить позиции в Китае, также перспективными могут стать страны Африки и Персидского залива. Кроме того, отметил Груздев, Россия еще практически не работает на крупнейшем в мире рынке – в странах Юго-Восточной Азии (за пределами Китая).
Лавров посоветовал Молдавии беспокоиться из-за затаскивания в НАТО
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, должна ли Молдавия беспокоиться в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, посоветовал Кишиневу беспокоиться в связи с попытками затянуть республику в НАТО.
В интервью телеканалу Al Arabiya Лаврова спросили, «должна ли опасаться чего-то Молдавия в связи со специальной операцией России». «Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО, и я не думаю, что это поможет безопасности Молдавии», – приводит ответ министра РИА «Новости».
«Цели специальной военной операции России на Украине были объявлены. Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России. Вот и все», – пояснил он.
Напомним, 9 марта премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отсутствии у властей республики планов вступать в НАТО.
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США заявили о намерении изъять попавшие под санкции госактивы России
США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов, адвокаты занимаются этим вопросом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
«Это один из вопросов, к которому мы попросили присмотреться наших адвокатов: какие полномочия будут нужны потенциально для изъятия этих активов», – цитирует РИА «Новости» слова Блинкена.
Так он ответил на вопрос, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам, в том числе Центробанка, по той же модели, которую предлагается использовать для изъятия арестованного имущества российских бизнесменов. Блинкен ответил на этот вопрос утвердительно.
Ранее президент США Джо Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов, что «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины.
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