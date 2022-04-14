В Москве продлили работу выставки «НАТО. Хроника жестокости»

За первую неделю работы выставки «НАТО. Хроника жестокости» ее посетили около 5 тыс. человек – Музей современной истории России продлил срок работы выставки до 10 мая 2022 года. Вход для всех категорий посетителей бесплатный, сообщила пресс-служба музея.

Выставка была презентована 4 апреля, к годовщине создания НАТО в 1949 году. Проект посвящен ключевым международным событиям от начала Холодной войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического альянса.

«НАТО войной чревато», – остроумно заметил датский художник Херлуф Бидструп в названии карикатуры 1981 года, обращая внимание на противоречия между миролюбивой риторикой государств-членов НАТО и жестоким содержанием реальной политики этого блока», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.

Выставка основана на документальных фотографиях из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефактах и документах из собрания Музея современной истории России, относящихся к периоду Холодной войны и 1990-х годов, предметах Центрального музея Вооруженных сил РФ.

Среди экспонатов выставки – фрагменты ракеты «Томагавк» и обшивки самолёта-бомбардировщика, найденные в 1999 г. на территории Югославии, головной убор и нарукавная нашивка одного из подразделений армии Южного Вьетнама, проходившего подготовку под руководством американских инструкторов во время Вьетнамской войны, японские сувениры, напоминающие о трагедии Хиросимы и Нагасаки.

Особый интерес вызывают предоставленные Министерством обороны РФ трофеи из зоны проведения специальной военной операции на Украине, свидетельствующие об участии НАТО в подготовке военной агрессии Украины на Донбассе, в том числе военная форма украинских военнослужащих, изготовленная по стандартам НАТО, флаг США со следами обстрела, найденный среди вещей украинских военных.

Выставка «НАТО. Хроника жестокости» подготовлена Музеем современной истории России при поддержке Российского исторического общества, МГИМО, Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», ТАСС и МИА «Россия сегодня».