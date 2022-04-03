Мусульмане Северного Кавказа осудили попытки лишить УПЦ легального статуса

Координационный центр мусульман Северного Кавказа в связи с внесением в Верховную Раду Украины законопроектов, создающих условия для дискриминации верующих выразили полную поддержку «православным братьям на Украине» и призвали власти страны не допустить нарушения прав верующих на Украине.

«Координационный центр мусульман Северного Кавказа подчеркивает принципиальную недопустимость использования религиозного фактора в политической борьбе и решительно осуждает попытки лишить Украинскую Православную Церковь легального статуса», – говорится в заявление, опубликованном на сайте центра.

В заявление отмечается, что «в этой связи мы хотим выразить полную поддержку нашим православным братьям на Украине и призываем власти страны не допустить нарушения прав верующих на Украине, а также обращаемся с призывом к международному сообществу, тем его представителям, у кого еще осталась совесть, дать справедливую правовую оценку вышеупомянутым инициативам».

«Мы знаем, что это не первые подобные инициативы, грубо нарушающие право на свободу совести и вероисповедания на Украине. На местах уже известны случаи, когда сторонники церковного раскола выгоняют священнослужителей из храма прямо во время литургии, как произошло 27 марта 2022 года в Покровском храме города Смела Черкасской области. Однако новая инициатива переходит всякие границы», – подчеркнули в координационном центре.

Также в заявление была выражена уверенность в том, «что на территории Украины ущемляются права не только православных. Это участь всех религий при нынешней нацисткой власти Украины. Нацисты уже использовали синагогу как склад хранения оружия – специально, чтобы в случае российского удара по нему погнать волну возмущения среди еврейских религиозных организаций. Месть украинских нацистов может постигнуть и мусульман, только потому что они родились в России».

В связи с внесением в Верховную Раду Украины законопроекта «О запрете Московского Патриархата на Украине», центр поддержал «правильность решения В.В. Путина о начале специальной военной операции с целью денацификации и демилитаризации Украины».

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода».

В РПЦ заявили, что принятие таких законов приведет к обострению социального кризиса на Украине, а также спровоцирует новый виток гражданского противостояния.