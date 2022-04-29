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Лавров заявил, что спецоперация на Украине закончится с достижением ее целей
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Российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении целей этой операции, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал, будут реализованы и достигнуты», – цитирует Лаврова ТАСС.
Москва не считает, что воюет с Североатлантическим альянсом, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
«Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали. К сожалению, сама НАТО полагает, что воюет с Россией», – отметил министр.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что Россия не потерпит от Украины каких-либо ультиматумов. Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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Зеленский захотел использовать ООН для деблокирования «Азовстали»
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь».
«На переговорах (с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем) много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям. Мы сегодня уделили этому вопросу много времени. И я буду верить, как и, прежде всего, все те близкие тех людей, которые там заблокированы, что генеральному секретарю и нам всем удастся получить желаемый результат», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Минобороны заявило об уничтожении завода по производству ракет в Киеве
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ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве, сообщает Минобороны.
В сообщении Минобороны в Telegram говорится также, что ракетами «Калибр» «уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное».
Кроме того, «нанесено поражение десяти военным объектам Украины, среди них: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское», – говорится в сообщении.
Также в течение ночи «поражены 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У»», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
Кроме того, «нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи ВСУ и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ».
Также «артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач», поражены «21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии, в результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей».
Вместе с тем «российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе «Байрактар-ТБ2» на российско-украинской границе в районе Нововодянное». Также в районе Каменки «сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».
Всего с начала спецоперации уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппарата, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.
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В Госдуме оценили вероятность ядерной войны
Вероятность начала ядерной войны – нулевая, к нулю стремится и возможность локальных событий подобного рода, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.
Делягин стал гостем выпуска на YouTube-канале «Дайте сказать!». Касаясь вопроса ядерной угрозы, он выразил мнение, что вероятность обмена ударами межконтинентальными баллистическими ракетами равна нулю. Близится к нулю и «возможность разного рода локальных событий», так как это «крайне неэффективно с сугубо военной точки зрения».
При этом он отметил, что в Европе «довольно много американского тактического ядерного оружия, и (кто угодно может) долбануть этим оружием по пригороду Берлина, а потом сказать, что это (якобы приказал сделать президент России Владимир) Путин, учитывая уровень сегодняшних американских управленцев».
Реальную угрозу, по его мнению, представляет ситуация с украинскими атомными электростанциями, потому что если на одной или нескольких из них произойдет взрыв, то, «что называется, на кого бог пошлет это (радиоактивное) облако».
Кроме того, в ходе интервью был затронут вопрос импортозамещения на фоне западных санкций. Делягин выразил мнение, что в стране будет расти число производств, даже при невыгодных кредитах.
«У нас у среднего бизнеса дикое количество высококлассного оборудования, вместе с рабочими, которое загружено на 5-15%. Потому что большие корпорации предпочитали импортировать. Это производство, эти станки сейчас будут загружаться (...) Это будет реальное импортозамещение, даже без новых заводов (...) У нас много пустующих производственных площадей, не все застроены, они будут восстанавливаться быстро», – добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие, что Москва на данной стадии спецоперации рассматривает только опцию использования обычных вооружений.
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У администрации США закончились деньги на Украину
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 млн долларов, для возможности расширения поставок Конгресс США должен санкционировать дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Как вы знаете, мы выделили 3,5 млрд долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 млн... Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», – передает РИА «Новости» слова Псаки.
США передают украинским силам оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. В поставках участвуют еще три десятка стран.
Запрошенное Байденом финансирование также включает 8,5 млрд долларов экономического содействия и 3 млрд долларов гуманитарной и продовольственной помощи.
Накануне Байден запросил у американских законодателей для Украины 33 млрд долларов, в том числе 20,4 млрд в качестве военной помощи.
Ранее в пятницу палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
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В Кремле напомнили слова Путина о порядке выхода с «Азовстали»
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Президент России Владимир Путин вполне ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и пойти в любую сторону, а военные должны сложить оружие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент [Путин] сказал вполне ясно – гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», – приводит слова Пескова ТАСС.
«Что может быть темой для переговоров в этом случае?» – добавил пресс-секретарь президента России, комментируя утверждение украинского лидера Владимира Зеленского, сделанное после переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, о том, что Киев якобы готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали».
Ранее в четверг Гутерриш сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ
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«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике и ход боевых действий в отношении ВС Украины.
«Мы уже освободили Кременную и Рубежное. Это та часть районов, которая подвергалась наиболее жестким обстрелам. Сейчас в Рубежном остаются группы боевиков только на самой окраине – это территории заводов «Заря» и «Южный». Противник активно перемещается по промзоне. Правда, в последнее время они даже не стреляют оттуда, но при этом ствольной артиллерией ведется обстрел из других точек», – пояснил Мирошник.
«В Северодонецке идут бои идут на окраине. Там очень много бандформирований. Нами пройдено только несколько улиц и кварталов. С нашей стороны сейчас избрана тактика активной артподготовки, которая проводится до того, как зайти на позиции украинской стороны. Мы очень щепетильно относимся к вопросу ненужного кровопролития с нашей стороны», – уточнил собеседник.
«Зная, что ВСУ создали мощнейшие укрепрайоны, сначала разбиваются именно они, а затем заходит наша пехота. Киев уже понял эту тактику, так что из Северодонецка выходят большие колонны грузовиков, которые везут в сторону Лисичанска какое-то барахло. Там очень много теробороны, нацбатов, а также заградотрядов», – добавил Мирошник.
«Что касается Лисичанска – там сконцентрировано большое количество бойцов ВСУ. И там же происходят массовые провокации. Мы видим, что как только наносятся наши удары по позициям ВСУ, враг тут же обстреливает близлежащие дома, а на место событий подтягиваются иностранные СМИ», – отметил собеседник.
«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Попасная – это один из пунктов укрепленной «стены», которая шла вдоль всей линии соприкосновения. Местные железнодорожная станция и вагоноремонтное депо по сути превращены в крепость. Там установлено мощное тяжелое вооружение, так что нам приходится в буквальном смысле разбивать укрепления из метрового железобетона. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заключил Мирошник.
Ранее российские следователи возбудили уголовное дело в отношении командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского, который, по версии следствия, отдавал приказы об обстреле Рубежного, Первомайска, Старобельска, Ирмино, Калиново и Березовского (ЛНР).
На этом фоне в ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески. Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.
Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Госдуме призвали генсека ООН не пытаться спасти боевиков с «Азовстали»
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«Под прикрытием разговоров о мирных жителях Зеленский хочет использовать ООН для эвакуации с «Азовстали» террористов и бандитов. Поэтому ООН следует определиться: они выступают за эвакуацию мирных жителей или все-таки боевиков?» – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее президент Украины выразил мнение, что с помощью ООН возможно разблокировать «Азовсталь».
«Зеленский создает некий миф вокруг этой ситуации, суть которого в том, что Россия и российские войска якобы препятствуют выходу из заводских подземелий прежде всего мирных жителей. За этим стоит торг», – рассказал российский парламентарий Олег Морозов.
«На этот счет с нашей стороны был ясный ответ: мы не препятствуем выходу мирных людей, а военные должны выйти с поднятыми руками и без оружия. Мирные граждане могут в любой момент воспользоваться гуманитарными коридорами», – добавил он.
«Зеленский же, напротив, продолжает распространять свою мифологию, чтобы использовать ООН и западных покровителей как инструмент давления на Москву», – подчеркнул депутат.
Собеседник также отметил, что в данной ситуации уже не идет речь о политических рисках для украинского президента. «Их столько, что они перестают иметь значение. Совершенно понятно, что Мариуполь Зеленским уже проигран и весь вопрос в том, через сколько дней бандиты, находящиеся в катакомбах, сдадутся», – сказал Морозов.
«Если бы у Зеленского не было заинтересованности в конкретных персонажах, находящихся на «Азовстали», он бы уже давно объявил их погибшими, как ранее делал неоднократно. Но там по-видимому идет борьба за конкретных персонажей, которых хотят вытащить и попытаться укрыть от правосудия», – заметил парламентарий.
«Генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет, что ООН могла бы выступить в качестве гаранта, чтобы вывести всех с «Азовстали». А кого выводить? ООН должна определиться. Если мирных жителей – так пожалуйста. Мы готовы выпустить их по гуманитарным коридорам. Если речь идет о боевиках, то это совсем не задача ООН», – рассказал собеседник.
«Поэтому Гутерриш может сейчас только давить на Зеленского, чтобы тот приказал своим бандитам выпустить мирных граждан, если они там есть. Это как раз задача Гутерриша и всех международных организаций – оказать содействие России, чтобы спасти мирное население», – продолжил он.
«Никакой другой миссии у ООН тут нет и быть не может. А если генсек организации хочет спасать боевиков, то это уже не гуманитарная миссия, а работа по поддержке терроризма. Я думаю, это не в интересах ООН», – резюмировал депутат.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь». «На переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Назван источник данных главы СВР о польских «миротворцах» на западе Украине
Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на Западной Украине основано на данных разведки, заявили в пресс-бюро СВР.
«Сделанное директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным 28 апреля заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Между тем зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что Польша может под прикрытием миротворческой деятельности зайти на территорию Украины и в дальнейшем попытаться интегрировать некоторые регионы в состав своей страны.
«Я думаю, что те данные, которые предоставила Служба внешней разведки о том, что поляки под прикрытием миротворческой деятельности могут зайти на территорию ряда регионов Украины и в дальнейшем попытаться их включить в свою зону интересов с последующей интеграцией, это вполне реальный сценарий», – сказал депутат.
Туров рассказал, что в ряде поездов, курсирующих на территории Польши, есть карты, где часть украинской территории уже находится в составе страны.
«Те учения, которые сейчас анонсированы и стартуют, могут как раз и быть тем самым шагом к вводу на территорию регионов Украины тех или иных подразделений польской армии», –резюмировал он.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
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В ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески
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«Противник по сути уже загнан в котел. Когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее. Пока же основная задача – спасти как можно больше мирных жителей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в республике.
«На данный момент штурм крупных городов не ведется. Если же в целом говорить об основных фронтах, там все идет согласно изначально сформированному плану», – рассказал газете ВЗГЛЯД официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Сложно говорить о каких-то прогнозах в нынешних условиях. Сейчас мы исходим только из одного – либо тебя убьют, либо ты останешься жить. Здесь нельзя просто прогнозировать и следовать командам. Для нас крайне важно сохранить как можно больше наших людей», – подчеркнул Басурин.
«Пески и Авдеевка – важнейшие направления. По укрепрайонам ВСУ работает артиллерия и авиация. Мы понимаем, что их строили на протяжении последних восьми лет и взламывать эту оборону непросто», – сказал в свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Собеседник предположил, что Донбасс сегодня – один из самых милитаризованных регионов мира. «Наши военные непрерывно ведут работу по уничтожению сил противника. Очевидно, что нам потребуется еще какое-то время для того, чтобы серьезно переломить ситуацию», – утверждает депутат.
«Но противник уже фактически находится в котле. Перекрываются различные поставки, в том числе оружия и продовольствия. В районе Славянска этот котел должен окончательно замкнуться, тогда дела пойдут значительно быстрее. Сейчас же мы выводим из зоны боестолкновений как можно больше мирных жителей», – заключил Бердичевский.
Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.
Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Мелитополь вернули украденное скифское золото
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В краеведческий музей Мелитополя вернулись сотни экспонатов, в том числе скифское золото, украденное при прошлом руководстве культурного учреждения. Стоимость экспонатов оценивается в 500 тыс. долларов.
Пропажа музейных ценностей раскрылась после начала специальной операции России на Украине, злоумышленники хотели вывезти их на Западную Украину, передает РИА «Новости».
«Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность», – заявил и.о. директора музея Евгений Горлачев.
На данный момент ведется опись и инвентаризация, общая стоимость этих вещей, по предварительным данным, оценивается более чем в 500 тыс. долларов.
«В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие», – заявил старший научный сотрудник музея.
Мэр Мелитополя Галина Данильченко сообщала, что в городе открываются объекты культуры и спорта для детей. Также она заявляла, что городские власти с 1 мая начинают выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в рублях.
Названо число поставленных Польшей Украине танков и БМП
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Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, сообщает Польское радио.
«Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками на Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты», – передает РИА «Новости» сообщение радио.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала «Польсат» заявил, что Варшава передала танки на Украину.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Британский наемник: На Украине денег я так и не получил
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Минобороны опубликовало видео допроса наемника из Британии Эндрю Хилла, воевавшего на Украине, британец в ходе беседы посоветовал сильно подумать всем остальным желающим помочь ВСУ, стоит ли это делать.
Хилл заявил, что он родом из Плимута, у него самого есть четверо детей, на Украину он попал через территорию Польши, его отвезли на автобусе из польского города Шежув.
Он отметил, что всего в его группе было семеро наемников, но он не знает, кто они. Также Хилл отметил, что до проникновения на территорию Украины занимался помощью беженцам из этой страны.
Также британец уклонился от вопроса о том, как получил информацию о найме в Шежуве.
«Мне никто не давал информацию, я прилетел по собственному желанию из дома и прибыл на границу сам. На границе меня встретили и рассказали, чем можно помочь, потом посадили в автобус до Украины», – сказал он.
По его словам, ему обещали плату за его деятельность, но деньги так и не поступили. Также Хилл сообщил, что до этого не бывал в других странах в качестве наемника.
Вместе с тем за ним была закреплена винтовка CZ. Это охотничье оружие, созданное на базе затворной группы Маузер 98. Предназначается для спортивной, любительской и промысловой охоты.
Несколько раз Хилл переспросил у ведущего допрос, находится ли он в безопасности. Ему пояснили, что он в безопасности, и его отправят в больницу, где окажут медицинскую помощь для лечения его огнестрельного ранения.
Британец добавил, что медицинскую помощь при ранении ему оказали российские солдаты.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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Мать американского наемника заявила о гибели воевавшего за ВСУ сына
Мать 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын в понедельник был убит на Украине, куда отправился в составе ЧВК «помогать» украинским войскам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на семью наемника.
Мать Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын был убит в понедельник, его тело не нашли. По словам женщины, ЧВК, завербовавшая молодого человека, послала его на помощь украинским войскам в первой половине марта, при этом группа наемников, вместе с которыми воевал бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран», передает РИА «Новости».
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Кадыров: Украине не хватает сильного лидера
Вызывает удивление то, что среди 44 млн человек на Украине «нет ни одного достойного кандидата» на роль лидера страны, выразил мнение глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в Telegram, что его искренне удивляет то, что среди 44 млн человек на Украине «нет ни одного достойного кандидата, который бы не позволил Западу и Европе использовать украинский народ в качестве пушечного мяса против России».
«Я надеюсь, что украинцы все же одумаются и вернут контроль над государством в свои руки», – добавил он.
Ранее Кадыров разместил в своих соцсетях видео с чеченским бойцом, предложившим президенту Украины Владимиру Зеленскому выступать в составе сборной Чечни в КВН.
До этого он прочитал стихотворение, в котором обратился к Зеленскому, его близкому окружению, информационным оппонентам, а также неонацистам с заявлением, что вскоре доберется до них.
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Эксперты: В российской политике сформировался «донецкий консенсус»
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Спецоперация на Украине объединила в России даже непримиримых политических оппонентов – подавляющее большинство партий поддержали действия властей, собирают гуманитарную помощь и помогают беженцам, работают на освобожденных территориях. Однако эта консолидация не сотрет различия между партиями, заявили политологи на прошедшем в Москве круглом столе.
«Мы сейчас видим в российском обществе «донецкий политический консенсус» – небывалое объединение людей вокруг президента на фоне спецоперации. Все значимые политические партии признают, и в меру своих сил и возможностей поддерживают спецоперацию российских войск в Донбассе и на Украине», – отметил первый замглавы думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев. Своим мнением депутат поделился во время круглого стола «Роль и место политических партий России в специальной военной операции», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Политолог Александр Асафов указал, что сейчас в обществе можно наблюдать «явную сплоченность по отношению к президенту и армии». «По моим данным, девять партий активно собирают гуманитарную помощь для пострадавших, помогают беженцам, непосредственно работают на освобожденных территориях», – сказал Асафов.
Впрочем, добавил он, две политические силы, представленные в региональных парламентах, «стоят на отрицательной позиции» в отношении спецоперации – «Яблоко» и Партия роста. «Вероятно, это не является позициями партий, но это мнения их лидеров, так или иначе обозначаемые в партийных повестках», – полагает эксперт.
Что касается КПРФ, то, по мнению экспертов, она ведет особую линию по отношению к действиям наших войск в Донбассе и на Украине. Компартия выступает как активный сторонник спецоперации, констатировал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но при этом, отметил эксперт, «коммунисты пытаются «приватизировать» происходящее». «Они хотят представить спецоперацию, как некое воссоздание Советского Союза», – пояснил политолог.
В целом, заметил эксперт, консолидация общественного большинства не означает стирания различий между различными политическими силами. «Очевидно существуют разделительные линии, которые не дадут слиться партийному пространству России во что-то единое», – указал Минченко.
Одни партии долгое время предлагали договариваться с Киевом, другие силы сразу предлагали действовать решительно, пояснил эксперт. Различия проявляются и сейчас, заметил Минченко: «Одни партии делают акцент на поддержке армии, а другие – на поддержке экономики. Различие также заметно в отношении партий к так называемой «пятой колонне».
«Тотального альянса, слияния до степени смешения на партийном поле мы не увидим, и запроса на это нет, – согласился Асафов. – Но всеми партиями получен колоссальный опыт консолидации. Идеологические межпартийные разногласия уходят на второй план перед лицом общей угрозы. Даже непримиримые политические оппоненты сейчас занимаются общим делом – помощью людям».
В четверг стало известно, что партия «Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. В его состав, помимо профильных министерств войдут депутаты, представители народных республик, волонтеры. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Возглавит работу штаба вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Единая Россия» доставила уже более 7,2 тысяч тонн гуманитарных грузов на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов.