Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов

Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российскими бизнесменами, и «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие правоохранительные механизмы, говорится в письменном заявлении Белого дома.

В Белом доме добавили, что данное «предложение направлено на то, чтобы упростить процесс изъятия активов олигархов, расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту, а также позволить доходам поступать на Украину», передает ТАСС.

Таким образом, поясняется в документе, речь идет о «новом, упрощенном административном процессе с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества в США, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями, и имеющего связь с определенными противоправными действиями». Кроме того, президент направляет в Конгресс в четверг и запрос на предоставление Киеву дополнительной военной помощи.

Ранее США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины.

Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой».

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