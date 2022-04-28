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Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов
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Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российскими бизнесменами, и «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие правоохранительные механизмы, говорится в письменном заявлении Белого дома.
В Белом доме добавили, что данное «предложение направлено на то, чтобы упростить процесс изъятия активов олигархов, расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту, а также позволить доходам поступать на Украину», передает ТАСС.
Таким образом, поясняется в документе, речь идет о «новом, упрощенном административном процессе с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества в США, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями, и имеющего связь с определенными противоправными действиями». Кроме того, президент направляет в Конгресс в четверг и запрос на предоставление Киеву дополнительной военной помощи.
Ранее США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой».
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Путин пообещал «молниеносный ответ» за вмешательство третьих стран в ситуацию на Украине
Ответ в случае вмешательства третьей стороны в ситуацию на Украине будет молниеносным, заявил президент России Владимир Путин.
«Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события [на Украине] со стороны, то они должны знать – да, они будут создавать России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера – они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным», – передает слова Путина официальный сайт президента России.
«У нас есть для этого все инструменты, – заявил президент. – Такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали – все решения у нас на этот счет приняты!
Также глава государства в среду подчеркнул, что специальная военная операция на Украине обеспечит на перспективу безопасность Донбасса, Крыма и всей России.
Россия в ООН отказалась считать Международный уголовный суд органом правосудия
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Международный уголовный суд не имеет ничего общего с правосудием, это «почти политический» инструмент, заявил глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.
Франция и Албания при поддержке Украины организовали неформальное заседание СБ ООН по теме «Обеспечение ответственности за зверства, совершенные на Украине». Также соорганизаторами выступили США и Великобритания. Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине, передает РИА «Новости».
Леонидченко на заседании указал, что Вашингтон и Лондон «сделали все мыслимое, чтобы огородить своих военных от МУС», создав «защитное законодательство». По его словам, «политическое давление, финансовое воздействие и даже наложение персональных санкций на прокурора МУС – все это вело к желанному результату». В результате «расследования военных преступлений, совершенных солдатами этих государств в Ираке и Афганистане», были «деприоритизированы» судом. Как отметил Леонидченко, это «сложный термин» для «ничегонеделания».
Представитель России подчеркнул лицемерие США и Великобритании, которые внезапно стали поддерживать суд, направляя МУС миллионы долларов. По его словам, это демонстрирует уровень «непредвзятости и объективности МУС», а также «превращает правосудие в фарс».
Леонидченко сообщил, что Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, на котором расскажет «правду о реальной ситуации «на земле». Москва хочет «дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки».
Напомним, ни Россия, ни Украина не являются участниками МУС. Первая подписала Римский статут, но потом отозвала подпись (как поступили и США), а Украина хотя и подписала, не ратифицировала – этот вопрос активно муссировали в Киеве с 2014 года, но оставили как есть, боясь, что может последовать наказание за действия ВСУ в Донбассе.
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Захарова раскритиковала идею Блинкена за идиотизм
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону.
«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против России из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону. «А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <...> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял», – добавила дипломат.
«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», – подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтоном оружия Афганистану, «умеренным» в Сирии. Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому «красивый заход» с точки зрения США о якобы финансировании Россией терроризма может обернуться для них самих издержками.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
Захарова в этой связи заявила, что в Москве считают пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.
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Украинские войска обстреляли Херсон ракетами «Точка-У» и «Ураган»
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Со стороны украинских войск по центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У», также огонь велся с использованием РСЗО «Ураган», сообщают информационные агентства.
«Корреспондент стал свидетелем прилета со стороны, контролируемой украинскими войсками, как минимум двух ракет «Точка-У», прямо перед ними было как минимум пять ударов РСЗО «Ураган», произошла серия мощных взрывов и ярких вспышек», – передает РИА «Новости».
Перед этим «Известия» сообщали, что вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар ракетой «Точка-У» по центру Херсона, но ракету сбили. Вероятно, целью было здание администрации, которое находится под контролем российских сил.
Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщил, что «со стороны, где расположены украинские войска, было выпущено три «Точки-У» по центру Херсона, две из них удалось сбить». Воронка от одного из взрывов, по словам источника, около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.
Ракеты летели со стороны Николаевской области, которую контролируют украинские войска. Сообщается, что «сначала раздался взрыв от «Урагана», их запускают обычно перед «Точкой-У», чтобы сбить с толку ПВО». ЗРПК «Панцирь» открыл огонь.
«Я видел вспышку в небе, было ясно, что летело со стороны Николаевской области, с северо-запада. Увидел, как что-то спускается на парашютах (очевидно – кассетные части), сначала один, потом другой. И после раздался первый большой взрыв, это была боевая часть «Точки-У», и спустя минуту второй большой взрыв, от второго парашюта. Потом полетели осколки, я пригнулся. Потом еще было примерно десять маленьких разрывов, но это, может, «Панцирь» стрелял, точно сказать сложно», – рассказал корреспондент РИА «Новости».
Сообщается, что телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара по району телецентра и не получила видимых повреждений. Российские каналы заработали после кратковременного сбоя. Информация о пострадавших уточняются. На улицах города людей нет, действует комендантский час.
Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.
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Азиатские СМИ: США поражены отказом Индии вводить санкции против России
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Соединенные Штаты удивились решением Индии не поддерживать антироссийские санкции из-за военной операции на Украине и перейти к торговле с Россией в рублях, пишет зарегистрированное в Гонконге англоязычное издание Asia Times.
По мнению автора статьи, разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.
«Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству «унизительным» отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис».
«С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент», – сообщается в публикации.
В начале апреля сообщалось, что Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, а индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании. На первой же встрече в Мумбаи представители Банка России и Reserve Bank of India (RBI, Центробанк Индии) обсуждали оплату торговых сделок в рупиях и рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала три причины, по которым Индия поддерживает Россию.
Минобороны сообщило о сбитом Су-24 ВВС Украины и уничтоженных 300 националистах
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Вооруженные силы России уничтожили больше 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей, а также сбили украинский Су-24 над ЛНР, сообщает Минобороны.
Министерство сообщило в Telegram, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины, поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника». Кроме того, «уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», – говорится в сообщении.
Также «ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач, поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».
Вместе с тем российскими средствами противовоздушной обороны над Николаевкой (ЛНР) сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
«В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (...) Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 431 единица специальной военной автомобильной техники», – сообщили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 600 беспилотников ВСУ с начала спецоперации на Украине.
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Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону
С 1 мая Херсонская область Украины, контролируемая российскими силами, переходит в рублевую зону, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что переходный период продлится около четырех месяцев. В это время будут использовать как рубли, так и гривны. «Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.
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Киев обвинил турецкую оборонную компанию в хищении 5 млн долларов
Директор по связям с общественностью МВД Украины Владимир Краковецкий обратился в полицию Анкары, обвинив турецкую оборонную компанию в хищении 5 млн долларов из украинского бюджета, сообщают СМИ.
Как пишет Cumhuriyet, речь идет о сделке украинских властей с фирмой Aka Arms Defense на приобретение 5 тыс. комплектов шлемов и бронежилетов (каждый стоит 1050 долларов). Покупку Киев оплатил 11 разными переводами, в том числе в криптовалюте. Заказ Киев так и не получил, передает ТАСС.
По данным Cumhuriyet, после начала расследования «ненадолго были арестованы пять подозреваемых», но 25 апреля суд Анкары освободил их из-под стражи до предъявления обвинения. Отмечается, что Aka Arms Defense также пыталась продать Краковецкому ракетные комплексы Stinger, но он отказался, пояснив, что подобного рода сделки «могут осуществляться только между суверенными государствами».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
Путин: Спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность
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Начало операции предотвратило реальную опасность, которая нависла над Россией, все ее задачи будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.
«Нужно чётко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», – заявил глава государства.
«Все задачи специальной военной операции, проводимой нами в Донбассе и на Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны», – передает слова Путина официальный сайт президента России.
Также Путин назвал реакцию России на циничные замыслы Запада на Украине правильной и своевременной. Он добавил, что «Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Херсонские власти исключили возвращение области «в нацистскую Украину»
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Возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику».
«Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», – приводит его слова РИА «Новости».
Стремоусов подчеркнул, что «будущее Херсонской области – перспективное и без каких-либо страхов». «Сейчас на жителей области украинской пропагандой оказывается информационное давление о якобы готовящемся освобождении Херсона, но это ложная информация», – отметил он.
По его словам, сейчас, прежде всего, стоит задача восстановления экономики региона. «Референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма», – подчеркнул Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, регион перешел в рублевую зону. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.
Премьер Грузии: Саакашвили вернулся в страну, чтобы открыть второй фронт против России
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Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили вернулся в Грузию для подготовки открытия второго фронта против России в случае военных действий на Украине. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ заявил, что «этого не будет», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Было намерение открытия второго фронта. Существовала конкретная информация о том, что война на Украине должна была начаться в ноябре или декабре прошлого года. Именно для этого приехал Саакашвили, чтобы отсюда было подготовлено все для открытия второго фронта. К сожалению, это подтвердили нам и наши украинские друзья», – передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Против властей Грузии сейчас идет каскад абсолютно необоснованных обвинений, и все это для того, чтобы в Грузии каким-то образом открылся «второй фронт», – ответил на это Гарибашвили. По словам премьера, когда Грузия сразу зафиксировала свою позицию на этот счет, то Украина приняла «абсолютно необоснованное решение отозвать посла».
Гарибашвили отметил, что далее следовали другие упреки, а затем «высшие представители власти Украины выразили желание, чтобы Грузия и Молдова открыли «второй фронт».
Он заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году допустил «самую большую, неисправимую ошибку», когда не уберег страну от «разрушительной войны». «Будь сейчас Саакашвили во власти, то здесь была бы война», – заявил Гарибашвили.
Премьер добавил, что в октябре прошлого года арестованный ныне Саакашвили приехал в Грузию «устроить дестабилизацию, в том числе путем массовых убийств, убийств оппозиционных лидеров, приехал устроить переворот». «Мы предотвратили тогда большую провокацию», – сказал глава кабмина Грузии.
При этом Гарибашвили добавил, что Грузия желает «украинским друзьям скорейшего мира».
Комментарий премьер-министр сделал в Тбилиси во время встречи с находящимися в Грузии украинскими школьниками, для которых специально открыли в одной из школ обучение на их родном языке.
«Максимально поддерживаем Украину и продолжим это делать. Мы на первом месте среди 190 стран по оказанию гуманитарной помощи. Отправили ее более 500 тонн. Максимально оказываем внимание находящимся здесь украинцам», – рассказал он.
Грузия также безусловно поддерживает Украину во всех политических форматах.
Ранее министр культуры и спорта Теа Цулукиани спрогнозировала усиление агрессивной риторики Киева в адрес Тбилиси из-за нежелания Грузии «открывать второй фронт».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях.
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Стало известно о применении Киевом дрона Ту-143 в Херсоне как крылатой ракеты
ВСУ применили во время удара по Херсону в качестве кустарной крылатой ракеты начиненный взрывчаткой старый советский беспилотник Ту-143 «Рейс», сообщил источник в силовых структурах.
«Во время удара украинской стороны по Херсону вчера ночью в числе других целей был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат советского производства Ту-143 «Рейс». Его украинская сторона использовала в качестве ударного средства, так как дрон был снабжен неотделяемой боевой частью. В результате получилась кустарная крылатая ракета», – цитирует его РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, дрон был уничтожен в воздухе.
Напомним, в ночь на четверг ракета «Точка-У» в ходе обстрела Херсона попала во двор спортивной школы.
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Минобороны: В Харьковской области сбит вертолет Ми-24 Украины
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-24 Украины в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск.
Киев обиделся на решение Гутерреша посетить Россию до Украины
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Антониу Гутерреша за то, что генсек ООН посетил Украину только после визита в Россию.
Подоляк «удивился» тому, что «представители таких организаций, как ООН, едут сначала в Россию», а не на Украину. По его мнению, «то, что только на 63-й день войны они заговорили о гуманитарных коридорах, звучит странно». Подоляк считает, что «ООН – слабая организация», пишет «Страна.ua».
После визита в Россию генсек ООН прибыл на Украину, где у него в четверг должны пройти переговоры с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Напомним, Гутерреш провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Путин предложил ООН проверить содержание украинских военнопленных, сравнил признание независимости ДНР и ЛНР с Косово, согласился привлечь МККК к эвакуации гражданских с «Азовстали», а также заявил о надежде на достижение договоренностей с Украиной дипломатическим путем.
Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом
Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом. Добровольцы доставили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки», жителям Харьковской области.
Представитель организации Алена Березовская, находившаяся в тот момент в колонне, рассказала РИА «Новости», что в среду около 15.00, когда волонтеры вместе с гуманитарной миссией международной общественной организации «Внуки» и движением РПЦ «Патриарший доброволец» возвращались из Харьковской области, «попали под минометный обстрел, который велся прицельно по нашей колонне, в населенном пункте Журавлевка».
«Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео», – поделилась она.
По ее словам, украинские военные заметили волонтеров, которые на протяжении нескольких часов общались на территории Харьковской области с ее жителями, разгружали гуманитарные грузы.
«Видимо, нас заметили и на обратном пути решили уничтожить. Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. Я журналист, общественный деятель, с нами был Михаил Куксов – руководитель движения «Патриарший доброволец», его коллеги. Со мной был водитель и три волонтера. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски», – отметила Анна.
По ее словам, машина, в которой она находилась, немного отстала от остальной колонны, и находившиеся в ней «видели, как в 100 метрах от нас справа и слева от дороги разрываются мины, то есть били по дороге».
Ранее в четверг в Белгороде сработали системы ПВО, в небе над городом были видны вспышки.
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