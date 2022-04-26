NYT: США планируют длительное противостояние с Россией

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26 апреля, вторник | Последнее обновление — 11:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье
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Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого.
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Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг.
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Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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NYT: США планируют длительное противостояние с Россией
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Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой, считает журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер.
Сангер пишет, что в начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», передает ТАСС.
«Тщательно спланированное» заявление главы Пентагона призвано в ближайшие месяцы обозначить поддержку США Украины в «том или ином виде мирных переговоров», указывает автор, ссылаясь на источники в Госдепартаменте США.
В долгосрочной же перспективе заявление Остина говорит о том, что Вашингтон готовится «к многолетнему противостоянию с Москвой за власть и влияние», считает Сангер. Данная стратегия, констатирует он, «связана с некоторыми рисками» для США.
Ранее министр обороны США во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях Вашингтона, отметил, что Штаты «хотят увидеть ослабление России». Таким образом, по мнению журналиста, Вашингтон констатировал «трансформацию конфликта» на Украине, который теперь характеризуется «более прямым противостоянием Вашингтона с Москвой». Также в Пентагоне пообещали продолжить военную помощь Киеву.
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США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне
Власти США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне, заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов в эфире «Россия 1».
«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. <...> Одно время блокировался даже выезд из посольства», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
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Украина заявила США претензии на замороженные активы России
Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, в интервью телеканалу CBS заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами... Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира – найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», – цитирует его ТАСС.
Шмыгаль также ответил утвердительно на вопрос о том, что Украине ежемесячно необходимо до 5 млрд долларов финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны Группы двадцати, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой.
«Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями – МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», – заявил украинский премьер.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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Посол в Канаде попросил Трюдо повлиять на США
Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что обратился к главе канадского правительства Джастину Трюдо с просьбой оказать влияние на США в связи с информацией о готовящейся Западом провокации на Украине.
Как заявил Степанов, он «направил личные послания» Трюдо и главе МИД Канады Мелани Жоли, чтобы те «повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии». Также информация о готовящейся провокации с использованием оружия массового уничтожения передана представителям дипкорпуса в Оттаве, правительству Канады и СМИ. Степанов подчеркнул, что ответственность за провокацию будет полностью лежать на США, передает РИА «Новости».
Напомним, стало известно, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС.
NYT: Санкции не поставят Россию на колени
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Журналист американского издания The New York Times проанализировал последствия ввода санкций против России, отметив, что они не работают.
По словам автора статьи в издании The New York Times, сосредоточиться на финансовой помощи Украине и военной технике может оказаться более продуктивно, чем придумывать новые санкции против России.
Он отметил, что в Вашингтоне это уже признали, поэтому решили выделить Киеву военную помощь в размере 800 млн долларов и чрезвычайное финансирование в размере 500 млн долларов.
В публикации подчеркивается, что одними санкциями в ближайшее время Россию не поставить на колени.
«Пока европейцы все еще зависят от российской нефти и газа, Россия сможет получать значительные доходы от этих отношений. Разногласия по поводу того, будут ли оплачиваться поставки газа в рублях, как того требует Россия, лишь подчеркивают безвыходное положение, в котором оказались европейские страны...», – говорится в публикации.
Кроме того отмечено, что ряд стран, включая Мексику, Саудовскую Аравию, ЮАР, Китай, Пакистан, Индию, а также Иран и Израиль, поддерживают Россию.
Ранее, чтобы дать возможность европейским странам оплачивать газ в рублях и не нарушать свои же санкции, Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, как это можно сделать. В документе Еврокомиссии называется «возможным вносить оплату в долларах или евро (на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли – прим. ВЗГЛЯД) по существующим контрактам».
Захарова заявила о переходе США к играм за «красной линией»
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Экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Опубликованные сегодня данные Минобороны России со всей очевидностью доказывают: Вашингтон в тесной координации с партнерами по НАТО перешел к финальной стадии проработки провокаций на Украине, которые должны убедить мировое сообщество в «применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов». Причина понятна: миру открылись шокирующие подробности незаконного сотрудничества США и пока действующей украинской администрации в сфере создания бактериологического оружия. И понимание неотвратимости обнаружения их преступной деятельности было настолько очевидным, что Вашингтон начал готовиться заранее», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить ее полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию ОМУ, фактически – к играм за «красной линией». Если это произойдет, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от нее что-то осталось, их киевских марионеток», – подчеркнула дипломат
Она отметила, что американцы и их партнеры в Европе игнорируют тот факт, что у России уже около пяти лет нет химического оружия.
«Данный изъян в американских планах украинцы при помощи натовских специалистов планируют нивелировать довольно грубо – как плохие следователи подбрасывают невиновному оружие с отпечатками, так и Вашингтон с Киевом собираются «подкинуть» оружие в расположение российских Вооруженных сил на Украине», – пояснила представитель МИД.
По ее словам, попытка этого произошла позавчера, когда на позицию российских войск с украинского дрона была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки.
«Есть сведения, что Украина закупила еще около 50 дронов, позволяющих распылять в воздухе химическое и биологическое оружие», – добавила Захарова.
Ранее в Минобороны России заявили, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в ведомстве диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем США нужна массовая гибель украинцев.
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NYT: Байден напрасно обвинил Россию в геноциде на Украине
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Обвинения России в «геноциде против Украины», которые выдвигает американский лидер Джо Байден, выглядят лицемерно и не могут привести ни к чему хорошему, заявил журналист New York Times Росс Даутхат.
Обозреватель заявил, что никаких доказательств своим словам Байден не привел, как не смогла подтвердить его заявление и американская разведка, передает NYT.
«В противостоянии с ядерной державой обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима», – заметил Даутхат.
Автор написал, что США используют термин «геноцид» очень избирательно и только там, где им это выгодно. По словам журналиста, Вашингтон вообще не обращал внимание на многие этнические конфликты и истребление людей во многих местах мира.
В других же странах, утверждает автор, США слишком активно вмешивались в их внутренние дела, открыто поддержав смену режимов в Ливии и Ираке.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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Лавров указал на риск Третьей мировой при вводе войск НАТО на Украину
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Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения – что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, – и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
При этом министр отметил, что западные страны, поставляя вооружения на Украину, «все лидеры заявляют, что исключен вопрос о направлении войск НАТО, кроме Польши».
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наемников.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие», разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета, военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. В связи с этим Соловьев задался вопросом, объявил ли блок НАТО войну России и каков будет наш ответ?
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Россия потребовала от США прекратить поставки оружия на Украину
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Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».
Антонов указал, что США планируют поставлять оружие на сумму 800 млн долларов, «это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации», передает ТАСС.
«Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», – добавил он.
Посол отметил, что США «пытаются еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию».
«Задача – не допустить того, как говорят [американские] сенаторы открыто, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен», – указал дипломат.
Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении военной помощи Украине на 800 млн долларов. Также СМИ раскрыли детали новой поставки оружия из Британии на Украину. Кроме того, отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада с оружием массового поражения.
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Польский генерал испугался разрушения НАТО Россией «руками Варшавы»
Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что Россия «разрушит Североатлантический альянс» руками Варшавы, сообщил портал Onet.
Генерал заявил, что «некоторые лица» в Польше якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России. «Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО», – передает РИА «Новости» слова генерала.
Также он заявил, что обеспокоен «идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу». Кроме того, Пытель считает, что Польша во многих сферах якобы «находится под российским влиянием».
Западные политики и военные регулярно выступают с заявлениями о мнимой «российской угрозе» или с абсурдными требованиями в адрес Москвы. Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.
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Средства консульства России в Нью-Йорке заблокированы
Средства генконсульства России в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы – миссия функционирует за счет запаса наличных средств, сообщил и.о. генконсула Вячеслав Славкин.
«У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», – сказал Славкин РИА «Новости».
По его словам, «есть ограничения по выплате зарплаты сотрудникам» консульства. «Все средства заблокированы – мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги», – отметил дипломат, назвав заблокированную сумму большой.
По его словам, все оплаты для обеспечения работы консульства проводятся из запаса наличных средств, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий. «Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги», – добавил он. Так, по его словам, оплачиваются коммунальные услуги, бензин. «Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации – мобильную, телефонную связь - оплачиваем. Самое насущное, в общем», – добавил Славкин.
И.о. генконсула не стал строить прогнозов, насколько хватит запаса средств
По словам Славкина, консульство полноценно работает и принимает граждан каждый день.
«У нас нет никаких ограничений ни по каким услугам, несмотря на то, что у нас практически в три раза сократилось число сотрудников генконсульства», – сказал Славкин. Он пояснил, что сейчас в консульстве работают 5 человек.
Кроме того, он рассказал, что генконсульство в отместку за военную операцию на Украине угрожали забросать коктейлями Молотова, на прошлой неделе поступила угроза минирования, которая оказалась ложной.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. Также Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
В США заявили о провале попытки Запада настроить мир против России
Западу не удалось настроить большую часть мира против России после начала военной операции на Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Ховард Френч.
Как отметил автор публикации, многие государства не поддержали санкции против России, в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай.
«В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», – передает РИА «Новости» слова Френча.
Как считает обозреватель, сложившаяся в начале двадцатого века международная политическая система с самого начала отвела странам «третьего мира» статус государств второго сорта. В качестве примера он привел колонизацию Африки европейскими странами.
«Именно труд порабощенных миллионов людей, которые выращивали в огромных количествах сахар и хлопок, расчищали земли и выполняли всю прочую неоплачиваемую работу, сделал американские колонии прибыльными для Европы, а так называемый «Старый Свет» новым и богатым», – подчеркнул автор.
Френч призвал не игнорировать обостренное чувство справедливости у бывших колонизированных народов.
Ранее обозреватель Бранко Марцетич в статье для издания Jacobin написал, что беспрецедентная санкционная политика президента США Джо Байдена в отношении России может привести к подрыву мирового господства доллара.
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Стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье
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Источники в Тирасполе сообщают, что удар по военному аэродрому в Приднестровье был нанесен минами калибра 60 мм – это штатный боеприпас НАТО.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Мины были сброшены ночью, вероятнее всего, с дронов. Известно о четырех-пяти взрывах. Ранее такие боеприпасы не раз находили на территориях Донбасса, оставленных украинскими силами.
Указывается также, что о возможных провокациях в Приднестровье сообщалось еще порядка четырех месяцев назад. Кроме того, Украиной у границ Приднестровья развивается «серьезная база по беспилотной авиации».
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности.
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СМИ: Швеция получила от Запада гарантии безопасности до вступления в НАТО
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Швеция получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании, которые касаются гарантий безопасности. Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО, сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на источники в правительстве страны.
По данным Aftonbladet, правительство получило информацию от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, в частности, о том, как может выглядеть защита и поддержка во время возможного процесса подачи заявления, передает РИА «Новости».
«Речь идет о сильной политической поддержке со стороны стран НАТО, углубленных учениях, расширении присутствия НАТО в регионе Балтийского моря, углубленном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия гибридным, кибер- и обычным угрозам», – заявил газете правительственный источник.
В четверг заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.
В среду официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Ранее Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Лавров назвал желание Запада измотать ВС России на Украине иллюзией
Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать и, как им кажется, изматывать российскую армию и военно-промышленный комплекс – это иллюзия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс – это иллюзия», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
При этом глава МИД России отметил, что «здравые люди все понимают». Однако есть и такие, кто считает: «а вдруг у [Владимира] Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали».
«Они хотят реально постараться сделать так, что «а вдруг у него получится», – сказал Лавров. «Такие спекуляции идут», – добавил министр.
Ранее Лавров сообщил, что конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.
В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что Россия не потерпит от Украины каких-либо ультиматумов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и теперь мяч на стороне Украины. При этом Зеленский заявил, что не видел переданный Россией документ.
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Соратник Сноудена обвинил США в попытке затянуть конфликт на Украине
Вашингтон намеренно стремится затянуть российскую военную операцию на Украине, заявил известный американский журналист и юрист Гленн Гринвальд, при содействии которого экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предал огласке данные о программах слежки.
Как заявил Гринвальд, США «делают все, чтобы конфликт продолжался вечно». Он задался вопросом, в чем заключается интерес к этому кризису со стороны американских граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Читатели в комментариях поддержали его позиццию. Некоторые из них захотели узнать, «сколько с этого Джо (Байден) снимет сливок», и почему средства, направленные Украине, «нельзя было дать в качестве помощи нуждающимся американцам». Кроме того, в комментариях предложили «отправить Байдена на Украину».
Напомним, после появления фейка о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча Гринвальд призвал проявить скептицизм по отношению к заявлениям Киева и не верить Украине на слово.
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