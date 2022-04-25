Госсекретарь США и глава Пентагона посетили Киев

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25 апреля, понедельник | Последнее обновление — 08:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Комбат ДНР: Спецоперация России опередила атаку ВСУ на считанные часы
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В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф.
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Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств.
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В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента.
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Госсекретарь США и глава Пентагона посетили Киев
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в воскресенье посетили Киев, сообщили неназванные американские чиновники Agence France-Presse.
По данным представителя госдепартамента США, Блинкен и Остин заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину, которое начнется «на этой неделе». Кроме того, министры США объявили о выделении еще более 700 млн долларов в виде прямой и непрямой военной помощи Украине, передает РИА «Новости».
Как отмечается в сообщении, поездка Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала российской спецоперации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье ожидает приезда на Украину министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена.
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Пушилин: Засевшим на «Азовстали» националистам осталось недолго
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Украинским националистам, которые засели на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, в силу разных причин «осталось недолго», заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в «Азовстали». Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
В пятницу в Минобороны заявили, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.
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В России оценили решение Турции закрыть небо для полетов в Сирию
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«Эти действия сложно назвать дружественным шагом. Более того, закрытие неба может нанести урон коммуникациям Москвы и Дамаска и привести к обострению разногласий между Россией и Турцией по ряду вопросов», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.
«Очевидно, что эти решения принимаются в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Все это может затруднить коммуникационные связи между Москвой и Дамаском. Однако я не думаю, что это приведет к каким-то очень серьезным последствиям, поскольку существуют другие воздушные коридоры. Так, поставлять все необходимое для российской группировки в Сирию можно через Иран», – подчеркнул Кортунов.
Эксперт также уверен, что закрытие неба нельзя назвать дружественным шагом со стороны Анкары. «У России и Турции есть ряд принципиальных разногласий по сирийским вопросам. Речь идет и о будущем Идлиба, и о ситуации в курдских районах. Все это может содействовать обострению разногласий, которые сложно урегулировать», – пояснил собеседник.
Кортунов также обратил внимание на тот факт, что Турция все же придерживается Конвенции Монтре, не пропуская корабли других стран в Черное море. «Турция пытается проводить свою собственную политику. Очевидно, что эти решения не столь сильно затрагивают Россию, но в то же время напрямую на ней сказываются», – заключил Кортунов.
В свою очередь востоковед Кирилл Семенов считает, что Турция пошла на такой шаг, «за который Россия ее даже упрекнуть не сможет». «Страна НАТО обеспечивала военные поставки для враждебного НАТО государства и не разорвала договор, а исполнила его до конца, но просто не продлила», – отмечает эксперт.
Зато такой шаг Турция может использовать как аргумент в ответ на претензии США и других союзников по НАТО, которые обвиняют Анкару в недостаточных усилиях по изоляции России. «Вот [она это] как бы сделала, при том, что к событиям на Украине это отношения даже не имеет», – добавил он.
Семенов также считает, что решение Турции «не является большой проблемой» для России, «так как основная часть необходимых для российской группировки грузов доставляется гражданскими морскими судами, для которых Черноморские проливы по-прежнему открыты».
«Личный состав и даже целые подразделения с вооружениями могут по-прежнему прибывать в Сирию через воздушное пространство Ирана и Ирака. А в случае военной угрозы туда могут быть переброшены таким же образом и крупные контингенты войск по примеру того, как в январе была развернута российская группировка в рамках ОДКБ в Казахстане», – заключил Семенов.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о закрытии неба для российских самолетов, летящих в Сирию. При этом он заверил, что президент России Владимир Путин был оповещен об этом решении, а также подчеркнул, что таким образом Турция «ведет переговоры с РФ путем диалога, [имплементацию] Конвенции Монтре, а также через другие вопросы».
Отмечается, что Анкара по-прежнему не намерена вводить санкции против Москвы, поэтому ограничения не коснутся ведения бизнеса российскими компаниями.
Напомним, в начале февраля посол России в Сирии обвинил Турцию в невыполнении части договоренностей по Идлибу. Кроме того, в начале января артиллерия Турции обстреляла сирийскую провинцию Хасеке. Отметим, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
Россия начала военную операцию в Сирии в конце сентября 2015 года, она длится по сей день. Москва стремится ликвидировать террористические формирования на территории страны.
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Украина ответила на призыв Австрии не принимать страну в ЕС
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МИД Украины разочарован высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины, заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
«Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран – учредителей ЕС поддерживает членство Украины», – приводятся слова Николенко на сайте МИД Украины.
По его словам, необъективное восприятие реальности многих европейских правительств уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы и «позволило России подрывать стабильность в ЕС».
Он напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал: «украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств».
Николенко также подчеркнул, что у Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС.
Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украине не следует в ближайшее время предлагать членство в Евросоюзе. Он отметил, что должны быть другие модели, например, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.
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Российские войска пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями
Российские войска пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями, как сообщает военкор Александр Коц, группировка с тактическим обозначением «О» уже занимает первые населенные пункты в северной части ДНР.
«Войска ЦВО взяли под контроль город Лозовое в бывшей Донецкой области и продолжают бои, продвигаясь в сторону Лимана и Ямполя», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что войска Луганской народной республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков для доставки гуманитарной помощи в освобожденные районы региона.
NYT: Байден напрасно обвинил Россию в геноциде на Украине
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Обвинения России в «геноциде против Украины», которые выдвигает американский лидер Джо Байден, выглядят лицемерно и не могут привести ни к чему хорошему, заявил журналист New York Times Росс Даутхат.
Обозреватель заявил, что никаких доказательств своим словам Байден не привел, как не смогла подтвердить его заявление и американская разведка, передает NYT.
«В противостоянии с ядерной державой обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима», – заметил Даутхат.
Автор написал, что США используют термин «геноцид» очень избирательно и только там, где им это выгодно. По словам журналиста, Вашингтон вообще не обращал внимание на многие этнические конфликты и истребление людей во многих местах мира.
В других же странах, утверждает автор, США слишком активно вмешивались в их внутренние дела, открыто поддержав смену режимов в Ливии и Ираке.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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Украина заявила США претензии на замороженные активы России
Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, в интервью телеканалу CBS заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами... Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира – найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», – цитирует его ТАСС.
Шмыгаль также ответил утвердительно на вопрос о том, что Украине ежемесячно необходимо до 5 млрд долларов финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны Группы двадцати, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой.
«Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями – МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», – заявил украинский премьер.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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Австрия выступила против полноправного членства Украины в ЕС
Украине не следует в ближайшее время предлагать членство в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
По словам министра, Украине в принципе не следует становиться полноправным членом ЕС и в будущем. Он высказался за другой путь для страны, передает австрийское издание Heute.
Он отметил, что должны быть другие модели, например, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.
При этом он поддержал дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной. «Мы экспортируем наш западный образ жизни», – пояснил он.
Ранее министр финансов страны Магнус Бруннер заявил, что Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.
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В Сети возмутились «пасхальными гранатами» от Верховной рады
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Фотографии «пасхальных гранат» и «военных яиц», опубликованных в официальном Twitter-аккаунте Верховной рады Украины, прокомментировал политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, назвав размещение таких постов кощунством.
«Каким сатанистом надо быть, чтобы от имени украинского парламента размещать это кощунство в Пасху?» – написал в своем Telegram Шарий.
Расписанные в пиксельный узор пасхальные яйца вызвали волну негодования и среди пользователей Сети. Под снимками с яйцами-гранатами люди сравнили власти Киева с террористами.
«В светлый праздник Пасхи вы гранаты постите? Гореть в аду вам, черти!» – написал один из пользователей.
В воскресенье утром сообщалось, что праздник Воскресения Христова отмечают в главном православном храме Мариуполя – храме Покрова Божией Матери.
Накануне в Минобороны сообщили, что Киев в канун Пасхи готовит провокации для дискредитации канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), речь идет о планируемых ракетных обстрелах храмов.
Швейцария отказала ФРГ в реэкспорте боеприпасов на Украину
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Швейцария наложила вето на запросы властей Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов, которые используются в немецких боевых машинах пехоты (БМП) типа Marder, сообщила швейцарская газета SonntagsZeitung.
По информации издания, для БМП типа Marder используются боеприпасы, произведенные в Швейцарии, однако Швейцарская Конфедерация ограничивает их реэкспорт в зоны конфликтов, передает РИА «Новости».
Представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) сообщил газете, что Германия направила два запроса о передаче боеприпасов Украине.
«На оба запроса Германии были даны отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом «О военных материалах», – сказал представитель SECO.
Ранее издание Welt со ссылкой на источники и письмо от министерства обороны Украины пишет, что Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц БМП типа Marder в ответ на запрос Киева.
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Комбриг морпехов ВСУ заявил о критической ситуации на «Азовстали»
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Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко сообщил о критической для ВСУ и нацбатов обстановке на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
«Мы несем потери. Ситуация критическая. Все очень сложно. У нас очень много раненных парней. Мы теряем погибшими. У нас сложно с вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Все очень сложно. Ситуация резко ухудшается», – заявил комбриг морпехов ВСУ в видео, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко. Он также выступил с утверждением, что на «Азовстали» якобы находятся «сотни гражданских».
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что засевшим на «Азовстали» украинским националистам «осталось недолго». В прошлую пятницу в ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться. В МИД РФ обвинили Киев в стремлении оставить на «Азовстали» как можно больше людей в качестве «живого щита». Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам.
В прошлый четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.
Днем ранее вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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Комбат ДНР: Спецоперация России опередила атаку ВСУ на считанные часы
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Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, заявил командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба.
«(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», – приводит мнение комбата «Пятнашка» РИА «Новости».
По его словам, украинские войска не ожидали таких действий, и связи у них были нарушены из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления. Командир добавил, что об этом свидетельствуют и пленные иностранцы.
«Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ», – сказал Авидзба.
Напомним, по данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивали, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В минувший четверг министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что украинские вооруженные формирования стянули в Мариуполь большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, тактические ракетные комплексы «Точка-У», способные поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону.
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ВС России уничтожили предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ
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Российские военные ударом высокоточных ракет в районе Павлограда уничтожили цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и пороха для ВС Украины, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил», – цитирует его РИА «Новости».
Конашенков отметил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины. «В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области», – подчеркнул он.
По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Барвиное, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватое уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также Конашенков уточнил, что ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. «В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровки и Великой Камышевахи», – пояснил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России высокоточными ракетами вывели из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась партия иностранного вооружения, поступившего из США и Европы.
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Село Отрадное под Белгородом обстреляли с Украины
Село Отрадное в Белгородском районе Белгородской области обстреляли со стороны Украины, был выпушен один снаряд, пострадавших и повреждений зданий нет, сообщил глава районной администрации Владимир Перцев.
«Был прилет снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших – нет. Ситуация в селе спокойная», – приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Головчино в Белгородской области пострадали три человека.
Российские десантники спасли тяжелораненого офицера ВСУ
Российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру украинских войск, которого бросили сослуживцы при отступлении, сообщили в Минобороны России.
«20 апреля в результате штурмовых действий подразделениями Воздушно-десантных войск был найден военнослужащий ВСУ старший лейтенант Игорь Оленчук с повреждением правой нижней конечности. Как выяснилось, военнослужащего ВСУ бросили. 16 апреля он получил ранение и был оставлен своими товарищами», – рассказал в опубликованном ведомством видео командир медотряда ВДВ, передает РИА «Новости».
У офицера образовалась гангрена ноги, ему провели операцию, которая длилась порядка 3,5 часа в полевых условиях.
Как подчеркнул медик, несмотря на то, что офицер Украины представляет противоборствующую сторону, российские военные и медики гуманно относятся ко всем, кто к ним попадает.
По словам самого украинского офицера, все, кто был с ним рядом из военных Украины, разбежались, хотя он, будучи раненым, кричал и просил его забрать.
«Я потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что какой-то парень перетягивал мне ногу жгутом, сказал мне – держись и тоже побежал. Я полз по посадкам. Спустя трое суток меня нашла российская армия», – пояснил Оленчук.
Накануне сообщалось, что заведующий гериатрическим отделением (для пожилых людей) мариупольской городской больницы №9 Александр Пастернак вернулся в разрушенный Мариуполь спустя два месяца после обстрела города, и собрал команду врачей и медсестер, чтобы спасать раненых.
Ранее сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
Эрдоган высказался о гарантиях безопасности Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция настроена «принципиально положительно», чтобы выступить одной из стран – гарантов безопасности Украины, сообщили в канцелярии турецкого президента.
«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с... Владимиром Зеленским... Обсуждались последние события (на Украине – прим. ВЗГЛЯД)... и переговорный процесс», – сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости».
Эрдоган в беседе с Зеленским подчеркнул необходимость эвакуации раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем.
Турецкий лидер заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу, включая посредническую роль.
В канцелярии добавили, что Эрдоган также выразил принципиальный позитивный настрой по теме гарантов безопасности Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
До этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни.
В пятницу в Минобороны заявили, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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