Зеленский заявил о неготовности деблокировать Мариуполь

Украинские власти не готовы идти на деблокаду Мариуполя военными средствами, заявил Владимир Зеленский украинским СМИ.

«Готовы ли мы сейчас (разблокировать Мариуполь – прим. ВЗГЛЯД)… Что касается военного разблокирования, на сегодня мы не готовы», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Он отметил, что в воскресенье ожидает приезда на Украину министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, во время встречи планируется обсудить поставки оружия.

«Завтра приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и с госсекретарем США. Они приезжают. Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и президенту США (Джо Байдену – прим. ВЗГЛЯД) приехать и поддержать украинский народ. Завтра будем общаться об оружии, которое нам нужно, и о темпах его поставок», – заявил президент Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

В МИД России заявили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что обернется лично для президента Украины Зеленского отмена штурма «Азовстали».

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