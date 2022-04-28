Захарова прояснила ситуацию с переговорами России и Украины

Киев официально не выходил из переговорного процесса с Москвой, заявила представитель МИД Мария Захарова.

«Мы ждем, безусловно, те материалы, которые они готовы были бы предложить, исходя из того, что вроде бы они официально не выходили из этого переговорного процесса», – приводит ее слова РИА «Новости».

Как отмечал ранее президент Владимир Путин, Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной.

Также Захарова заявила, что США и НАТО нужно задуматься о том, как после сегодняшнего кризиса они будут возвращаться к диалогу о новой архитектуре безопасности в Европе, Азии и Латинской Америке.

«Мы по-прежнему настоятельно рекомендуем США и странам НАТО не питать иллюзий относительно безнаказанности агрессивного отношения к странам и народам», – сказала дипломат.

«Вместо этого им надо серьезно задуматься о том, как они собираются после всего того, что они натворили и еще планируют натворить, возвращаться к диалогу о новой архитектуре, в частности, европейской безопасности. Хотя на самом деле речь сейчас идет не только о европейской безопасности, посмотрите, что творится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Посмотрите, что натворили США в регионе Латинской Америки, Карибского бассейна», – указала Захарова.