Посол посоветовал парламенту Канады изучить определение слова «геноцид»

Российский посол в Оттаве Олег Степанов прокомментировал заявление членов Палаты общин парламента Канады о «геноциде» украинцев.

Степанов заявил, что власти Канады занимаются «навешиванием ярлыков», их заявление – «пустой и политически ничтожный жест, основанный на примитивной русофобии». Он посоветовал парламенту Канады изучить юридическое определение «геноцида». По мнению посла, «неприемлемо и цинично разбрасываться во имя политической конъюнктуры такими терминами». Он заверил, что заявление депутатов «не окажет никакого влияния на происходящее на Украине», зато «понижает репутацию самой Палаты общин».

Также Степанов дал оценку инициативе канадского правительства о рассмотрении законопроекта, разрешающего продажу российских активов. По его мнению, «это явная демонстрация того, что раньше называлось грабительским капитализмом», но Россию «такого рода жестами не напугаешь», передает ТАСС.

Степанов отметил, что, со слов парламентского секретаря МИД Канады Роба Олифанта, Оттава намерена добиваться такого изменения правовых норм во всех странах Запада, чтобы «они могли по собственному щелчку пальцев конфисковывать собственность и имущество любых стран и субъектов, которые им неугодны, под маркой каких-то гуманитарных преступлений или нарушения гуманитарного права». Если это произойдет, «весь мир вступит в эпоху непредсказуемого пиратства» со стороны Запада. Степанов считает это «тревожным сигналом» для развивающихся государств и «новых динамичных экономик».

Напомним, канадская Палата общин приняла документ, в котором утверждается, что против украинского народа якобы происходят «акты геноцида». Кроме того, СМИ сообщали, что правительство Канады намерено изменить законы, чтобы получить возможность продавать изъятые активы попавших под санкции россиян.