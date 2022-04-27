Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania

Эксперты оценили последствия отключения Россией газа Польше и Болгарии

Решение Газпрома прекратить поставки газа Польше и Болгарии было единственно верным. Если же теперь Варшава и София начнут красть топливо из транзитных объемов – Москва в таком случае должна их жестко наказать и изъять неоплаченные объемы из трубопроводов, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

«Польская компания PGNiG очень политизирована, поэтому она с самого начала говорила, что не станет переходить на схему оплаты газа в рублях. Для них фактически это просто досрочное расторжение договора, который уже в октябре должен был закончиться. В летний период им будет достаточно того газа, который они получают через СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Да, возможно это будет обходиться им чуть дороже, но тем не менее это не станет существенной проблемой», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Мы также видим, что они серьезно увеличили закупки российского газа из Германии. А к октябрю Польша намерена запустить газопровод Baltic Pipe, который имеет мощность 10 млрд кубов, из Норвегии. Но там есть проблема, поскольку газопровод может быть заполнен только на три миллиарда, больше газа поляки найти не смогли. И все их риски смещаются на отопительный сезон», – добавил собеседник.

«Ну а Болгария просто несамостоятельная страна. Их уже просили отказаться от «Южного потока», теперь на них надавили в целом по вопросу российского газа. Так что тут нет подоплеки со стороны самого государства, они просто легко поддаются на внешнее давление. В летний период они могут себя обеспечить за счет азербайджанского газа, а вот к зиме им придется основательно готовиться. В данной ситуации они могут купить опять же российский газ, но у Турции, либо найти какой-нибудь СПГ, пригнать его в турецкий приемный терминал и оттуда уже гнать к себе», – отметил эксперт.

«И вот если они не смогут решить этот вопрос, то возникнет проблема по обеспечению страны газом в зимний период. Затем, если они встанут перед выбором «замерзать или красть» – то очевидно, они начнут изымать часть транзитного топлива для других стран. С другой стороны, крупные покупатели нашего газа все же соглашаются на переход к рублевым схемам оплаты, поэтому никаких особых проблем поведение Польши и Болгарии нам не сулят», – добавляет Юшков.

«По сути, Газпром не мог поступить иначе. Компания подчиняется российскому законодательству, в частности указу президента России от 31 марта. Газпром просто не имеет права принимать оплату за газ от компаний из недружественных стран не в рублях. А если нет оплаты, то нет и газа. Это тоже абсолютно четко прописано в указе», – заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Эксперт также отметил, что новая схема оплаты предельно понятна и проста, поэтому в случае выполнения договоренностей – другим государствам не грозит перекрытие поставок. «Более того, Россия не допустит, чтобы Болгария или Польша каким-то образом воровали газ, который идет транзитом в другие страны. Например, через ту же Болгарию идет значительная часть газа в Венгрию. Если они станут брать газ из трубы, не купив его предварительно у других импортеров, это приведет к сбою снабжения этих стран», – добавил Гривач.

«Такое решение со стороны Газпрома – это сигнал другим странам Евросоюза.

Они должны быть осторожнее в своих заявлениях и решениях. Это очень правильный ход со стороны Москвы. Тем более цены на газ реагируют значительным ростом, поэтому Газпром не понесет от этих демаршей никаких убытков», – отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«С другой стороны, у нас есть пул добросовестных плательщиков. Теперь Германия, Италия, Австрия и другие крупные игроки из-за поведения Польши и Болгарии будут вынуждены покупать топливо по завышенным ценам. То есть София и Варшава сыграли против своих партнеров по ЕС», – пояснил эксперт.

«Опасаться за какие-то проблемы у Газпрома, я думаю, тоже не стоит. Добыча будет стабильной. Объемы отказников не велики. У Газпрома есть возможность в больших объемах отправлять газ в российские хранилища, готовиться к следующей зиме. Все застраховано и в конъюнктурном смысле, и обычном», – уточнил Пасечник.

«Кроме того, я думаю, остальные европейцы не решатся саботировать оплату, а наоборот – начнут ускоряться в своих платежах. Также важно, что Москва предупредила европейцев, что в случае воровства газа из трубы просто будут изыматься недостающие объемы. Здесь действительно нужно действовать жестко. А затем европейцы пусть сами между собой разбираются», – заключил Пасечник.

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.

При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.

По данным Bloomberg, счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями.

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