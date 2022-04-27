Изображение храброй украинской бабушки с красным флагом нанесут на ракету «Союз»

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27 апреля, среда | Последнее обновление — 20:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: В Харьковской области сбит вертолет Ми-24 Украины
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Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов.
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Настоящая контркультура, которая не боится идти против стада – это Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски.
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У России сейчас есть шанс построить принципиально новую экономику. Не капиталистическую, не социалистическую, а гармоничную.
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Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Изображение храброй украинской бабушки с красным флагом нанесут на ракету «Союз»
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Роскосмос посвятит следующий пуск космического корабля «Союз» ДНР, об этом сообщил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.
«Положительные решения по данному обращению главы ДНР [Дениса Пушилина] уже приняты. Вот такое изображение храброй пожилой женщины с красным знаменем (согласие автора картины у нас уже имеется) будет нанесено на борт ракеты Роскосмоса», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Рогозин прикрепил к посту арт с изображением украинской бабушки, которая вышла встречать бойцов ВСУ с флагом СССР.
Он добавил, что на корпусе ракеты-носителя появится символика Донецкой и Луганской народных республик, и дети с Донбасса смогут увидеть этот пуск ракеты прямо с космодрома.
На сайте госкорпорации сообщается, что речь идет о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20».
«На вторую ступень ракеты «Союз-2.1а» будет нанесена надпись «Донбасс», а на головной обтекатель – флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от военных ВСУ. Героический поступок пожилой женщины вдохновил многих художников и мастеров», – уточнили в Роскосмосе.
Ранее Рогозин обещал, что изображение бабушки из Украины обязательно появится на корпусе ракеты-носителя.
Напомним, в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.
В России она стала героиней. Ее изобразили художники в Екатеринбурге. Резчик по дереву из Воронежа Александр Ивченко запланировал ко Дню Победы создать скульптуру украинской бабушки с Красным Знаменем в руках. А автор баннера с украинской бабушкой с флагом рассказал о его создании в Белгородской области.
Ходаковский оценил призывы украинских морпехов с «Азовстали» к миру
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«Очевидно, что состояние «азовцев» совсем плачевное. В последнее время они почти не применяют артиллерию. Сделать из них «киборгов» уже не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына призвал решить проблему «Азовстали» политическим путем, потому что «любой мир лучше войны».
«По нашим подсчетам, противник ежедневно теряет до 50 человек. С боеприпасами у них тоже плохо. Это видно из того, как вяло они реагируют на наши действия. Артиллерию «азовцы» уже почти не используют и все чаще прибегают к стрелковому оружию, пулеметам и гранатометам», – рассказал командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
По его словам, два дня назад противник «отработал в сторону жилой зоны». «Но это был не целенаправленный удар, а словно попытка обозначить, что они еще живы», – говорит собеседник. Ходаковский также уверен, что у противника есть четкая установка «бороться до конца».
«Зеленский не зря заявляет о том, что намерен проводить переговоры по «Азовстали», предлагает обменивать «азовцев» на российских военнопленных. До того момента, пока «азовцы» не уверятся в том, что это бесполезно, сопротивление будет продолжаться», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, в вопросе полного взятия под контроль «Азовстали» есть серьезная сложность, замечает Ходаковский. «Противник научился использовать коллекторы в качестве подземных переходов от здания к зданию. И там они создают некие опорные места», – рассказал он. Собеседник также отметил, что «пропитание у противника есть». «Они периодически перемещаются по территории завода, таскают в своих рюкзаках пачки сухих круп и готовят их, что называется, на коленке», – пояснил Ходаковский.
При этом ситуацию с Мариуполем и «Азовом» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) еще припомнят президенту Владимиру Зеленскому, уверен собеседник. «Скоро Зеленскому это вменят как предательство. Его будут обвинять в том, что он не предпринял никаких действий для деблокирования Мариуполя. И в результате такой нерешительности произошла сакральная жертва «азовцев». «Киборгов» из них уже не сделать – они стали жертвами», – подчеркнул Ходаковский
Командир батальона «Восток» также обратил внимание на то, что наиболее простым способом для «азовцев» будет сдаться в плен. «Мы понимаем, что сейчас в России идет формирование юридической базы, на основании которой их будут судить в зависимости от степени участия в преступлениях. Так что выход «Азова» с завода не означает для них поголовное пожизненное заключение. Хотя в отношении командиров наверняка будут применяться более жесткие меры», – заключил Ходаковский.
Накануне командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады Алексею Гончаренко сообщил о критической для нацбатальона и ВСУ обстановке на «Азовстали» в Мариуполе.
«Мы несем потери. Ситуация критическая. Все очень сложно. У нас очень много раненых парней. Мы теряем погибшими. У нас сложно с вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Все очень сложно. Ситуация резко ухудшается», – заявил комбриг морпехов ВСУ в видео, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
Он также заявил, что на территории завода находятся «сотни гражданских», а также признал, что переломить ситуацию военным путем уже не получится, и призвал к политическому разрешению ситуации. «Думаю, мы заслужили уважение людей, которые считают, что любой мир лучше войны», – добавил Волына.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что засевшим на «Азовстали» украинским националистам «осталось недолго». В прошлую пятницу в ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться. В МИД РФ обвинили Киев в стремлении оставить на «Азовстали» как можно больше людей в качестве живого щита. Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам.
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Глава ДНР заявил о новом этапе спецоперации на фоне терактов в Приднестровье
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После выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live», что «нам важна скорость – скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», передает РИА «Новости».
Также он заявил, что задержанные сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам. По его словам, были задержаны люди, не имеющие дипломатического иммунитета.
Ранее в ЛНР нашли доказательства шпионажа миссии ОБСЕ на Украину. В ДНР было возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ, они передавали Киеву составляющие государственную тайну сведения. До этого ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной и заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию организации в республике.
Напомним, Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки. Пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Кроме того, ВСУ несколько раз обстреляли приграничные территории России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка и села Отрадное со стороны Украины. При этом Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
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Кадыров заявил об освобождении города Рубежное
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Город Рубежное в Луганской народной республике полностью освобожден от украинских националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мой брат, ответственный за Луганское направление, помощник главы ЧР Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Спецподразделения группы «Ахмат» вместе с разведчиками 2-го армейского корпуса ЛНР напали на последние позиции украинских боевиков в Рубежном, в результате чего противник понес «огромные потери».
«Последняя группа бандеровцев бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий. Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев», – добавил Кадыров.
Глава Чечни поздравил жителей города с освобождением от украинских националистов.
Ранее Минобороны России сообщало, что город Кременная в ЛНР взят под полный контроль, националисты ранее превратили его в укрепрайон. При взятии города удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
Кременная – стратегически важный город в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволил зайти в город Рубежное.
Путин сравнил признание независимости ДНР и ЛНР с Косово
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Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в связи с признанием ДНР и ЛНР напомнил о решении международного суда по Косово о праве территории объявить суверенитет без согласия центральных властей.
«Я лично читал все документы международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что «прецедент создан».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Российские фильмы о событиях в Донбассе запретили показывать в Киргизии
Киргизское государственное учреждение «Киргизлента» запретило показ трех российских фильмов «Донбасс. Окраина», «Ополченочка» и «Солнцепек» в рамках кинофестиваля «Время правды», сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики республики Азамат Жаманкулов.
«В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение «Кыргызтасмасы» («Киргизлента» – прим.ВЗГЛЯД) отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ фильмов на территории Кыргызской Республики», – цитирует РИА «Новости» Жаманкулова.
За разрешением на показ трех художественных фильмов о событиях в Донбассе «Донбасс. Окраина», «Ополченочка» и «Солнцепек» обратилось общественное объединение «Русский культурный центр «Гармония».
Ранее в Минкульте заявили об исключении из зарубежных фестивалей российских фильмов.
Также на Каннском кинофестивале отказались принимать делегации из России.
В ЛНР заявили о готовых установить отношения с республикой странах
Порядка 10 государств проявляют интерес к развитию отношений с Луганской народной республикой (ЛНР) в различных форматах, включая установление дипломатических отношений, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
«Работа в этом направлении идет достаточно успешно, диалог идет в различных форматах и на различных площадках, рассматриваются различные варианты взаимоотношений, от установления торговых связей, экономического сотрудничества и до вопросов признания и установления полноценных дипломатических отношений. Таких стран порядка десяти, но называть их пока не буду», – цитирует его ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ДНР завели дело на главу Николаевской области за призывы к убийству
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В отношении главы Николаевской области Украины Виталия Кима генпрокуратурой ДНР заведено уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности.
«Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Дело расследуется по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В генпрокуратуре добавили, что 21 апреля Ким в эфире «Украины 24» призвал к совершению особо тяжких преступлений – «убийствам по мотивам национальной ненависти».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности – признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.
Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским
Турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложил организовать его встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским.
«Президент Эрдоган повторил свое предложение вывести стамбульский процесс, который является очень важным этапом переговоров между Россией и Украиной, на уровень лидеров», – передает ТАСС его слова.
При этом Эрдоган заверил, что Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира на Украине.
«Президент Турции указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации, а также сказал, что Турция будет и впредь делать все возможное, чтобы остановить эти события, которые наносят ущерб всем, и для установления прочного мира», – уточнили в канцелярии турецкого президента.
Ранее стало известно, что Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой ситуацию на Украине. Это – уже пятый разговор двух президентов с начала известных событий на Украине.
До этого турецкий лидер в ходе телефонных переговоров с Зеленским заявил, что Турция настроена «принципиально положительно», чтобы выступить одной из стран-гарантов безопасности Украины.
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В ДНР оценили вероятность прорыва с «Азовстали»
Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе надежно блокирована союзными силами России и ДНР, попытки прорыва со стороны находящихся там боевиков обречены, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«У них эти попытки не увенчаются успехом в любом случае, потому что территория «Азовстали» надежно блокирована нашими войсками совместно с войсками России. В том числе работает артиллерия, чтобы такие попытки блокировать», – сказала она в эфире «Первого канала», сообщает РИА «Новости».
Никанорова заявила, что у противника есть единственный выход – сложить оружие и сдаться, чтобы не погибнуть.
Также, по словам главы МИД ДНР, прозвучавшим в эфире телеканала «Россия 24», «на данный момент никто не воспользовался гуманитарным коридором. Вот 127 человек гражданских, которые вышли по гуманитарному коридору из близлежащих зданий, – это вот все люди в данный момент, кто смог воспользоваться таким гуманитарным жестом».
По словам Никоноровой, с прошлой недели гражданские лица не покидали блокированную территорию «Азовставли», что говорит либо об отсутствии там гражданских лиц, либо желании боевиков держать гражданских лиц в качестве живого щита.
«Это удивительная ситуация. Либо информация о нахождении там гражданских лиц фейк, либо эти гражданские лица просто по сути находятся в заложниках, потому что, скорее всего, если они там действительно есть, то их не выпускают. Соответственно, мы предполагаем, что они (боевики – ред.) делают это для того, чтобы спасти свои собственные жизни, то есть продолжают прикрываться гражданским населением», – заключила глава МИД ДНР.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В ДНР сообщили о подтверждении подозрений в адрес ОБСЕ в шпионаже на Украину
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«Мы с самого начала говорили, что ОБСЕ работает на одну сторону – киевскую. Неоднократно отмечалось, что в отчетах «не замечали» знаковые инциденты», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Появилась информация, что в освобожденном Мариуполе обнаружены документы ОБСЕ, которые содержат сводки о военных преступлениях Украины с 2014 года, не попавших в официальные отчеты.
«Мы неоднократно видели, что сотрудники миссии не доезжали на многие масштабные обстрелы. В принципе ничего нового для нас тут нет. Когда я участвовал в политической подгруппе минских переговоров, постоянно этот вопрос перед ОБСЕ поднимался. Они все отрицали, рассказывали, что непредвзято работают, фиксируют нарушения с обеих сторон», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Как оказалось, представители миссии ОБСЕ не только не фиксировали некоторые события, но их данными пользовалась украинская армия. Например, ВСУ имели доступ к камерам, которые размещали ОБСЕ, и активно их использовали, чтобы нанести нам как можно более серьезный ущерб», – отметил донецкий парламентарий.
«Неоднократно наша сторона говорила, что ОБСЕ не дает проверять свои машины, хотя согласно нормам международного права, мы могли это делать. У нас были подозрения, что они перевозят предметы двойного назначения, в том числе и военные. Так и оказалось. Они своим автотранспортом, может, по личной инициативе, перевозили запрещенные вещи. Тем более в составе миссии ОБСЕ были офицеры НАТО. Якобы бывшие, но, вполне возможно, и действующие», – добавил собеседник.
«Россия, конечно, должна – и, я уверен, будет – поднимать вопрос о преступлениях сотрудников миссии и необходимости привлечения их к ответственности. Но будут ли они наказаны сейчас – это большой вопрос. Возможно, они понесут наказания уже по итогам всей нашей спецоперации», – резюмировал собеседник.
Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями Минобороны Украины, сообщили в министерстве госбезопасности ЛНР.
Напомним, ранее Россия отклонила продление полномочий мониторинговой миссии ОБСЕ из-за укрывательства преступлений украинских военных и использования машин ОБСЕ украинскими националистами в боевых действиях.
Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя»
Горсовет лишил украинского боксера Александра Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
«Да, Усика лишили звания «Почетный гражданин Симферополя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы горсовета.
Отмечается, что Усик был представлен к званию в 2012 году «за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте».
Напомним, 20 апреля парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич.
До этого украинский боксер назвал «немножко больными» критиков украинских спортсменов, фотографирующихся с коллегами из России. В конце марта Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.
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Анонсировано скорое открытие посольств ЛНР и ДНР в Москве
Посольства Луганской и Донецкой народных республик появятся в Москве в ближайшее время, не исключено, что в течение месяца или двух, заявил дипломатический источник.
Источник сообщил, что «будем стараться, чтобы (это было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше, занимаемся конкретной работой», передает РИА «Новости».
Он предположил, что посольства ЛНР и ДНР в Москве могут открыться в течение «месяца или двух».
Ранее в МИД России заявили о работе по открытию российских посольств в ДНР и ЛНР.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности – признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.
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Стало известно о гибели человека после обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Женщина погибла после обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка утром во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил в Telegram, что «в результате утреннего обстрела украинскими карателями Петровского района (...) погибла мирная жительница – женщина 1956 года рождения».
Ранее украинские войска в 07.05 обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм. Район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
Также стало известно, что ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, а при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека.
Краснов призвал прокуроров не допустить проникновения наркотиков и оружия с Украины
Прокурорам необходимо не допустить контрабанду оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины и республик Донбасса, заявил генпрокурор Игорь Краснов.
«Совместно с транспортными прокурорами также принимайте исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик», – поручил Краснов военным прокурорам, передает РИА «Новости».
Ранее журналист и вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев сообщал, что в результате спецоперации на Украине в самой России наблюдается сокращение наркоторговли и телефонного мошенничества.
Путин призвал Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса
Беженцам из Донбасса в сложной ситуации необходимо помочь в кратчайшие сроки, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.
«Особое внимание следует уделять тем людям, которые прибывают в Россию с Украины, из Донецкой, из Луганской народных республик, на сегодня их уже порядка миллиона человек, в том числе свыше ста тысяч детей. Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи, медицинского обеспечения, для устройства детей в школы и детские сады. Я прошу Генеральную прокуратуру оказывать людям правовую помощь, защищать их права, в том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки. Людям и так тяжело, помогайте им», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что число вынужденных переселенцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, приблизилось к 1 млн человек.
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