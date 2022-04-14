В Воронеже решили создать скульптуру бабушки с Красным знаменем

Резчик по дереву из Воронежа Александр Ивченко запланировал ко Дню Победы создать скульптуру украинской бабушки с Красным знаменем в руках.

«Потому что эта женщина собрала в себе горе четырех войн, начиная с Отечественной. Потому что спина ее согнута, но дух не сломлен. Поэтому вопрос «Зачем?» даже не возникает. Но еще лучше знаю, что если не сделаю эту скульптуру, то порвет изнутри. Проще сделать и от себя отвязаться. Мой друг и напарник Саня Алферов полностью разделил эти мысли. Решили – работаем!» – отметил он на своей странице «ВКонтакте».

Ивченко рассказал, что эта работа из тех, которые делаешь «не зачем, а почему». «Желание принарядиться в красную юбку к приходу дорогих гостей. Потому что гости – не дорогие. Те, для кого знамя Победы – «тряпочка». Но даже при всей ненависти к знамени... Ведь эта старушка беззащитнее ребенка. И ногами «воин» прошелся отнюдь не только по знамени», – пишет он.

Скульптор пояснил, что работа далека от какой-либо выгоды. Кроме того, остался вопрос о размещении статуи. «Знаю, что на Красной площади эту бабушку тоже не поставят. Единственный момент – эту работу нельзя оставить на произвол судьбы. Мы хотим найти ей достойное место. Место, куда смогут приходить люди, которые видят в ней ту самую Родину-мать. Именно поэтому я публикую эти фото с началом процесса и в дальнейших постах буду рассказывать о том, как продвигается эта работа», – отметил автор.

По словам Ивченко, работу можно успеть закончить ко Дню Победы. «Верю, что к этому времени определится и судьба скульптуры, и она найдет достойное место в Воронеже, городе Воинской Славы. Очень хочу, чтобы с этими стариками все было в порядке... Потому что сегодня о них ничего не известно», – заключил он.

Ранее пожилую жительницу одного из украинских сел, которая стала известна в России после видео с красным флагом, изобразили художники в Екатеринбурге.

Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.

Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.

«...хотели поглумиться над украинскими стариками, и неожиданно для себя сняли самое мотивирующее видео из всех возможных», – отмечает telegram-канал Fighterbomber.

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