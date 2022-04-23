Автор баннера с украинской бабушкой с флагом рассказал о его создании в Белгородской области

Идея создания мурала с бабушкой, вышедшей к украинским военным с Красным знаменем, родилась после появления в соцсетях видео с героиней, для местных жителей она является символом безусловной победы России, заявил инициатор установки баннера депутат Белгородской областной думы Алексей Красовский.

«Эта идея возникла сразу после этого видеоролика, который мы все увидели в социальных сетях, как героическая женщина вышла со знаменем победы, с которым воевали ее родители, и подумала, что это русские солдаты, начала их благодарить, говорить им спасибо. А это оказались представители киевской хунты, этой нечисти, которая сегодня, к сожалению, прорастает на Украине. Эта героическая женщина, когда увидела, что знамя, с которым воевали ее родители, начали топтать, отказалась от продуктов, отказалась от всего. Безусловно, она является символом победы, безусловной победы российской армии над киевской хунтой», – цитирует РИА «Новости» Красовского.

По его словам, на создание баннера ушло немного, поскольку идеей прониклись «до мозга костей», размещен он был буквально за ночь. Все жители восприняли появление мурала позитивно и поддержали его создателей.

Ранее резчик по дереву из Воронежа Александр Ивченко запланировал ко Дню Победы создать скульптуру украинской бабушки с Красным знаменем в руках.

До этого пожилую жительницу одного из украинских сел, которая стала известна в России после видео с красным флагом, изобразили художники в Екатеринбурге.

Напомним, в сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.

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