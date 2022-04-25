ЕС отложил обсуждение эмбарго на нефть и газ из России на конец мая

Страны Европейского союза (ЕС) в настоящее время не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью германской Diw Welt.

«На данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу», – приводит слова Борреля ТАСС.

Глава дипломатии ЕС уточнил, что это также относится к так называемым альтернативным санкциям, включая штрафные пошлины на импорт нефти и газа из России. Такого рода меры, как считает глава дипломатии ЕС, необходимы для того, чтобы оказать давление на Россию и подтолкнуть Москву к переговорам об урегулировании конфликта на Украине.

Вместе с тем Боррель отметил, что эта тема вновь будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая и до тех пор дискуссия будет продолжаться. Некоторые государства – члены Евросоюза, по его словам, «очень четко заявили», что не поддержат введение эмбарго или штрафные пошлины. Таким образом, окончательное предложение «еще не вынесено на обсуждение».

В то же время глава дипломатии ЕС заметил, что за несколько недель Евросоюз уже значительно снизил свою зависимость от поставок энергоресурсов из России. «Нам в достаточном количестве нужны альтернативные источники поставок газа, если мы хотим отказаться от российского газа. В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия будет болезненно ощущать, что доходы от нефтегазового бизнеса будут потеряны», – заявил Боррель.

В свою очередь заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью The Times заявил, что шестой пакет санкций ЕС в отношении России может в той или иной форме включать ограничения на импорт российской нефти, однако должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран – участниц союза. При этом политик указал, что детали санкций еще не согласованы, однако могут содержать постепенный отказ от нефти из России или введение тарифов на экспорт, превышающий определенный ценовой предел.

Ранее в Еврокомиссии назвали срок введения шестого пакета санкций ЕС против России. В минувшее воскресенье зампредседателя ЕК Вера Юрова предупредила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергокризису в ряде стран ЕС.

В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.

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