В ЕК предупредили об энергетическом кризисе из-за эмбарго на российский газ

Полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза, заявила заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.

«В настоящее время мы работаем над шестым пакетом санкций. Однако прежде чем вводить какие-либо санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры. Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое. Полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран», – сказала Юрова в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, передает РИА «Новости».

По ее словам, Европа должна «как можно скорее» прекратить зависимость от российских энергоносителей и всерьез заняться остановкой импорта нефти и газа. «Прискорбно, что мы стали настолько зависимы от России в прошлом», – подчеркнула политик, отметив, что в вопросе давления на Россию «можно было бы сделать еще больше».

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.

В субботу министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.

Напомним, министр финансов Австрии Магнус Бруннер также признал отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.

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