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24 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 15:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России оценили решение Турции закрыть небо для полетов в Сирию
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В ЕК предупредили об энергетическом кризисе из-за эмбарго на российский газ
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Полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза, заявила заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.
«В настоящее время мы работаем над шестым пакетом санкций. Однако прежде чем вводить какие-либо санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры. Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое. Полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран», – сказала Юрова в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, передает РИА «Новости».
По ее словам, Европа должна «как можно скорее» прекратить зависимость от российских энергоносителей и всерьез заняться остановкой импорта нефти и газа. «Прискорбно, что мы стали настолько зависимы от России в прошлом», – подчеркнула политик, отметив, что в вопросе давления на Россию «можно было бы сделать еще больше».
Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.
В субботу министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.
Напомним, министр финансов Австрии Магнус Бруннер также признал отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
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США и ЕС захотели «удержать выручку России» от экспорта нефти
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Вашингтон и Брюссель рассматривают возможность «удержать выручку России» от экспорта нефти с момента начала военной спецоперации на Украине.
Также рассматривается вариант с установлением ценового порога на поставки энергоносителя из России. США и ЕС хотят «нанести как можно более сильный удар» по доходам России. Обсуждается и полный отказ от российской нефти, но в Вашингтоне опасаются «взлета цен на нефть и роста доходов Кремля». В связи с этими опасениями предлагается применить расчетный механизм, чтобы «удержать выручку», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование. Тем временем Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране.
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Украина заявила о возможном сокращении транзита газа из России в ЕС на треть
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Треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, может быть «потеряна», заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Витренко заявил, что, по оценкам компании, данный объем окажется «потерян», если российские войска «не перестанут срывать работу станций» на контролируемых Россией территориях, пишет «Страна.ua».
В марте Витренко заявлял, что страна будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно. Он признал, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа через страну.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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Лавров: Россия не потерпит ультиматумов от Украины
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского об угрозе прекращения переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных на заводе «Азовсталь», отметив, что Россия не приемлет от Киева каких-либо ультиматумов.
«Знаете, мы никаких ультиматумов не терпим. Я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чем идет речь», – ответил он на пресс-конференции в Москве на вопрос, значит ли решение российского руководства отказаться от штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе, что Россия прислушалась к словам Зеленского, заявившего, что уничтожение украинских военных на этом заводе «поставит точку на любом формате переговоров с Россией», передает «Интерфакс».
В субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Страны ЕС продали России оружие на 350 млн евро в обход эмбарго
По меньшей мере 10 государств, членов Евросоюза (ЕС) экспортировали в Россию военные технические средства почти на 350 млн в обход эмбарго. Оружие поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия, Германия, сообщает The Telegraph.
Около 78% из всего объема поставок приходится на немецкие и французские компании, которые снабдили Россию военной техникой на 273 млн евро, которая, вероятно, используется на Украине, следует из данных ЕС, передает The Telegraph.
Уточняется, что оружие, в том числе, поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия. Германия и Франция отправляли оборудование, бомбы, ракеты, снаряды и оружие в Россию, несмотря на запрет на поставки оружия в Россию, введенный после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.
Сообщается, что Германия якобы воспользовалась лазейкой в эмбарго ЕС на экспорт оружия в Россию, продав Москве оборудование двойного назначения на сумму 121 млн евро, включая винтовки и бронированную технику, следует из данных ЕС. При этом Франция отправила грузов более чем на 152 млн евро в Россию в рамках 76 экспортных лицензий. Якобы Париж разрешил экспортерам выполнять контракты, согласованные до 2014 года, используя закулисную формальность в эмбарго ЕС.
Наряду с бомбами, ракетами и торпедами французские фирмы отправили тепловизионные камеры более чем для 1 тыс. российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.
Согласно данным Еврокомиссии, страны ЕС в 2021 году продали России оружия и боеприпасов на 39 млн евро
С начала специальной военной операции России на Украине ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Москву.
Отчет ЕС появился после того, как заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что Москва расширила свои цели, чтобы установить «полный контроль» над южной Украиной, а также Донбассом.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Медведев высмеял «последовательность и принципиальность» Европы
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Еврокомиссии об оплате российского газа в рублях.
Медведев в Telegram отметил, что «Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом». «Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров», – заявил он. Медведев также указал, что «по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев». «Ну а если серьезно, то и недели не протянут», – заявил зампредседателя Совбеза.
Напомним, Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции. Прежде Еврокомиссия называла оплату газа рублями нарушением санкций. Директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер сказал, что страны Европы смогут без серьезных проблем обходиться без российского природного газа только шесть месяцев.
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Боррель выразил желание сесть за стол переговоров с Путиным из-за Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Боррель продемонстрировал готовность сесть за стол переговоров с российским президентом «хоть завтра», передает ТАСС со ссылкой на газету «Паис».
При этом представитель ЕС отметил, что между государствами – членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.
«Я не могу назвать дату (одобрения нового пакета санкций, включающего нефть и газ). Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия», – сказал он.
По словам Борреля, это решение принадлежит ЕС – политике высокого уровня, однако до сих пор не было соглашения. «ЕС не давал указаний ввести налог или запрет на импорт [нефти и газа из РФ]. Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», – добавил он.
Представитель ЕС подчеркнул, что эти страны могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. «И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», – сказал Боррель.
Ранее стало известно, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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Словакия запланировала оплатить поставку российского газа в евро
Майскую оплату за газ, получаемый из России, Словакия произведет, как и прежде, в евро, необходимо быстрее избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, заявил премьер Эдуард Хегер Словацкому ТВ.
По словам Хегера, население Словакии обеспечено газом, согласно данным Минэкономики, как минимум до апреля 2023 года, даже если бы произошли перебои с поставками из России. «Но мы нуждаемся в нахождении новых постоянных источников получения газа», – цитирует РИА «Новости» Хегера.
Как сообщил словацкий премьер, первоначальные планы по переходу с ископаемых видов топлива (газ, нефть, уголь) к другим источникам энергии был рассчитан на десятки лет.
«Теперь мы видим, что нуждаемся в резком ускорении такого перехода. Но и ископаемые виды топлива останутся в будущем частью энергетического решения, однако необходимо найти для них другие источники получения. При этом самые большие проблемы могут возникнуть у таких стран, как Германия, Словакия, Болгария и Венгрия, более других в Европе зависящих от газа и нефти из России», – отметил Хегер.
При этом он подчеркнул, что зависимость от газа и нефти из России необходимо преодолеть в максимально сжатые сроки.
«Если бы нам удалось добиться этого до конца 2023 года, это стало бы большим успехом. Мы должны к этому стремиться», – заявил премьер.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой.
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Боррель заявил о «нежелании» России вести переговоры по Украине
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Евросоюз считает, что Россия сейчас не намерена вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В связи с этим Европа продолжит поддерживать Киев оружием, заявил в интервью европейским СМИ глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент России Владимир) Путин говорит «нет», – передает его слова РИА «Новости».
Он привел в качестве примера недавний видит канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву. «Канцлер Австрии вернулся (из Москвы) и сказал, что Путин не хочет говорить о переговорах, что он готовит большое наступление на Донбассе… Мы хотим поддерживать украинцев», – сказал Боррель.
Он добавил, что в ЕС надеются на окончание обострения на Украине «как можно скорее». «Мы хотим помочь Украине защититься от агрессии», – добавил глава европейской дипломатии.
Ранее Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Между тем директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук Российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.
ЕС захотел ослабить сотрудничество Индии с Россией
ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы та «отошла» от России, сообщают информационные агентства.
Bloomberg со ссылкой на источники заявляет, что приостановленные в 2013 году переговоры хотят возобновить «с целью предоставления южноазиатской стране возможности для диверсификации». ЕС хочет создать Совет по технологиям, включив в него Индию. Предполагается, что совет займется координацией по защите данных пользователей, общего регулирования соцсетей, а также развития цифровизации, передает ТАСС.
Напомним, переговоры ЕС и Индии о свободной торговле были приостановлены из-за разногласий по вопросам прав на интеллектуальную собственность, информационной безопасности в IT-секторе и доступа ряда товаров.
Сейчас российский уголь, на который наложили эмбарго в Европе, перекупает Индия. Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину.
Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам
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Все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие, заявил президент России Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса. Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь». При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью.
Глава российского государства рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданских, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей.
Президент обратил внимание главы Евросовета на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также на игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков.
«Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», – отмечается в сообщении.
Путин отметил, что руководство большей части стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, «проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах».
Президент, реагируя на призыв провести прямой контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметил, что такая возможность зависит «от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».
Также политики обсудили обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учетом проведенных Путиным и Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана.
«Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами», – заключили в пресс-службе.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Макрон предупредил о последствиях отказа от российского газа в ЕС
Отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest-France.
«Мы не увидим последствий отказа от российского газа этим летом, однако мы не сможем не увидеть последствия зимой», – цитирует ТАСС Макрона.
Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в Евросоюз (ЕС) российских газа и нефти.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна якобы не нуждается в российском газе.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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Минфин США предупредил о тяжелых последствиях отказа от газа из России
Министр финансов США Дженет Йеллен заявила о тяжелых последствиях отказа от российского топлива для западных стран.
«Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут», – цитирует Йеллена РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.
По словам главы ведомства, при полном эмбарго на нефть, газ и уголь негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб для Москвы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой.
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ВС России уничтожили предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ
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Российские военные ударом высокоточных ракет в районе Павлограда уничтожили цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и пороха для ВС Украины, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил», – цитирует его РИА «Новости».
Конашенков отметил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины. «В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области», – подчеркнул он.
По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Барвиное, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватое уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также Конашенков уточнил, что ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. «В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровки и Великой Камышевахи», – пояснил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России высокоточными ракетами вывели из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась партия иностранного вооружения, поступившего из США и Европы.
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Путин назвал безответственными заявления ЕС решить ситуацию на Украине военным путем
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем назвал безответственными призывы представителей Евросоюза к военному решению ситуации на Украине, сообщили в Кремле.
«Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В беседе с Мишелем Путин отметил, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права.
Напомним, по итогам визита на Украину 8–9 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими».
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Боррель пожаловался на разногласия в ЕС по запрету российской нефти
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Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», – приводит ТАСС слова Борреля, сказанные в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA и опубликованные Le Figaro.
Издание отмечает, что после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
В этой связи Боррель заявил, что страны ЕС на добровольной основе постепенно снижают импорт нефти из России после наращивания поставок в первые недели спецоперации на Украине. По его словам, в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это «самый важный этап построения автономии». В статье отмечается и тот факт, что «образ раскалывающегося по мере ужесточения санкций блока не обнадежил бы европейцев, но порадовал бы Москву». Сейчас ЕК рассматривает введение таможенных пошлин на импорт нефти с определенного объема.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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