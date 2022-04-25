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25 апреля, понедельник | Последнее обновление — 00:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЕК назвали срок введения шестого пакета санкций ЕС против России
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В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф.
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Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств.
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В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента.
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ЕК назвали срок введения шестого пакета санкций ЕС против России
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Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова сообщила, что ожидает объявления о шестом пакете антироссийских санкций Евросоюза на предстоящей неделе.
«Ожидаю, что это произойдет на предстоящей неделе. Для ЕК наилучшим результатом являются максимально жесткие санкции», – приводит ТАСС мнение Юровой, которую цитирует ИА ЧТК.
Вместе с этим, Еврокомиссия, по словам Юровой, не будет предлагать введение таких санкций против РФ, которые не получат поддержку всех стран сообщества. «Главное для нас единство [государств Евросоюза]», – сказала чиновница.
По словам еврокомиссара, ожидаются санкции против Сбербанка, возможны ограничения на поставки российского энергетического сырья. Санкционный список расширится за счет включения новых физических и юридических лиц. Между тем Юрова заявила, что «не может обещать», что будут приняты именно эти санкции, так как пока продолжаются переговоры по этой теме между странами Евросоюза.
Заместитель главы ЕК исключила возможность дефицита продуктов питания в ЕС из-за сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции из Восточной Европы в связи с конфликтом на Украине.
Накануне заместитель председателя ЕК Вера Юрова предупредила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергокризису в ряде стран ЕС.
В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.
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США и ЕС захотели «удержать выручку России» от экспорта нефти
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Вашингтон и Брюссель рассматривают возможность «удержать выручку России» от экспорта нефти с момента начала военной спецоперации на Украине.
Также рассматривается вариант с установлением ценового порога на поставки энергоносителя из России. США и ЕС хотят «нанести как можно более сильный удар» по доходам России. Обсуждается и полный отказ от российской нефти, но в Вашингтоне опасаются «взлета цен на нефть и роста доходов Кремля». В связи с этими опасениями предлагается применить расчетный механизм, чтобы «удержать выручку», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование. Тем временем Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране.
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Страны ЕС продали России оружие на 350 млн евро в обход эмбарго
По меньшей мере 10 государств, членов Евросоюза (ЕС) экспортировали в Россию военные технические средства почти на 350 млн в обход эмбарго. Оружие поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия, Германия, сообщает The Telegraph.
Около 78% из всего объема поставок приходится на немецкие и французские компании, которые снабдили Россию военной техникой на 273 млн евро, которая, вероятно, используется на Украине, следует из данных ЕС, передает The Telegraph.
Уточняется, что оружие, в том числе, поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия. Германия и Франция отправляли оборудование, бомбы, ракеты, снаряды и оружие в Россию, несмотря на запрет на поставки оружия в Россию, введенный после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.
Сообщается, что Германия якобы воспользовалась лазейкой в эмбарго ЕС на экспорт оружия в Россию, продав Москве оборудование двойного назначения на сумму 121 млн евро, включая винтовки и бронированную технику, следует из данных ЕС. При этом Франция отправила грузов более чем на 152 млн евро в Россию в рамках 76 экспортных лицензий. Якобы Париж разрешил экспортерам выполнять контракты, согласованные до 2014 года, используя закулисную формальность в эмбарго ЕС.
Наряду с бомбами, ракетами и торпедами французские фирмы отправили тепловизионные камеры более чем для 1 тыс. российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.
Согласно данным Еврокомиссии, страны ЕС в 2021 году продали России оружия и боеприпасов на 39 млн евро
С начала специальной военной операции России на Украине ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Москву.
Отчет ЕС появился после того, как заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что Москва расширила свои цели, чтобы установить «полный контроль» над южной Украиной, а также Донбассом.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Медведев высмеял «последовательность и принципиальность» Европы
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Еврокомиссии об оплате российского газа в рублях.
Медведев в Telegram отметил, что «Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом». «Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров», – заявил он. Медведев также указал, что «по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев». «Ну а если серьезно, то и недели не протянут», – заявил зампредседателя Совбеза.
Напомним, Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции. Прежде Еврокомиссия называла оплату газа рублями нарушением санкций. Директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер сказал, что страны Европы смогут без серьезных проблем обходиться без российского природного газа только шесть месяцев.
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Боррель выразил желание сесть за стол переговоров с Путиным из-за Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Боррель продемонстрировал готовность сесть за стол переговоров с российским президентом «хоть завтра», передает ТАСС со ссылкой на газету «Паис».
При этом представитель ЕС отметил, что между государствами – членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.
«Я не могу назвать дату (одобрения нового пакета санкций, включающего нефть и газ). Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия», – сказал он.
По словам Борреля, это решение принадлежит ЕС – политике высокого уровня, однако до сих пор не было соглашения. «ЕС не давал указаний ввести налог или запрет на импорт [нефти и газа из РФ]. Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», – добавил он.
Представитель ЕС подчеркнул, что эти страны могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. «И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», – сказал Боррель.
Ранее стало известно, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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Словакия запланировала оплатить поставку российского газа в евро
Майскую оплату за газ, получаемый из России, Словакия произведет, как и прежде, в евро, необходимо быстрее избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, заявил премьер Эдуард Хегер Словацкому ТВ.
По словам Хегера, население Словакии обеспечено газом, согласно данным Минэкономики, как минимум до апреля 2023 года, даже если бы произошли перебои с поставками из России. «Но мы нуждаемся в нахождении новых постоянных источников получения газа», – цитирует РИА «Новости» Хегера.
Как сообщил словацкий премьер, первоначальные планы по переходу с ископаемых видов топлива (газ, нефть, уголь) к другим источникам энергии был рассчитан на десятки лет.
«Теперь мы видим, что нуждаемся в резком ускорении такого перехода. Но и ископаемые виды топлива останутся в будущем частью энергетического решения, однако необходимо найти для них другие источники получения. При этом самые большие проблемы могут возникнуть у таких стран, как Германия, Словакия, Болгария и Венгрия, более других в Европе зависящих от газа и нефти из России», – отметил Хегер.
При этом он подчеркнул, что зависимость от газа и нефти из России необходимо преодолеть в максимально сжатые сроки.
«Если бы нам удалось добиться этого до конца 2023 года, это стало бы большим успехом. Мы должны к этому стремиться», – заявил премьер.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой.
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Боррель заявил о «нежелании» России вести переговоры по Украине
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Евросоюз считает, что Россия сейчас не намерена вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В связи с этим Европа продолжит поддерживать Киев оружием, заявил в интервью европейским СМИ глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент России Владимир) Путин говорит «нет», – передает его слова РИА «Новости».
Он привел в качестве примера недавний видит канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву. «Канцлер Австрии вернулся (из Москвы) и сказал, что Путин не хочет говорить о переговорах, что он готовит большое наступление на Донбассе… Мы хотим поддерживать украинцев», – сказал Боррель.
Он добавил, что в ЕС надеются на окончание обострения на Украине «как можно скорее». «Мы хотим помочь Украине защититься от агрессии», – добавил глава европейской дипломатии.
Ранее Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Между тем директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук Российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.
ЕС захотел ослабить сотрудничество Индии с Россией
ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы та «отошла» от России, сообщают информационные агентства.
Bloomberg со ссылкой на источники заявляет, что приостановленные в 2013 году переговоры хотят возобновить «с целью предоставления южноазиатской стране возможности для диверсификации». ЕС хочет создать Совет по технологиям, включив в него Индию. Предполагается, что совет займется координацией по защите данных пользователей, общего регулирования соцсетей, а также развития цифровизации, передает ТАСС.
Напомним, переговоры ЕС и Индии о свободной торговле были приостановлены из-за разногласий по вопросам прав на интеллектуальную собственность, информационной безопасности в IT-секторе и доступа ряда товаров.
Сейчас российский уголь, на который наложили эмбарго в Европе, перекупает Индия. Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину.
Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам
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Все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие, заявил президент России Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса. Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь». При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью.
Глава российского государства рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданских, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей.
Президент обратил внимание главы Евросовета на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также на игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков.
«Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», – отмечается в сообщении.
Путин отметил, что руководство большей части стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, «проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах».
Президент, реагируя на призыв провести прямой контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметил, что такая возможность зависит «от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».
Также политики обсудили обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учетом проведенных Путиным и Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана.
«Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами», – заключили в пресс-службе.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Путин назвал безответственными заявления ЕС решить ситуацию на Украине военным путем
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем назвал безответственными призывы представителей Евросоюза к военному решению ситуации на Украине, сообщили в Кремле.
«Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В беседе с Мишелем Путин отметил, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права.
Напомним, по итогам визита на Украину 8–9 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими».
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Боррель пожаловался на разногласия в ЕС по запрету российской нефти
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Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», – приводит ТАСС слова Борреля, сказанные в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA и опубликованные Le Figaro.
Издание отмечает, что после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
В этой связи Боррель заявил, что страны ЕС на добровольной основе постепенно снижают импорт нефти из России после наращивания поставок в первые недели спецоперации на Украине. По его словам, в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это «самый важный этап построения автономии». В статье отмечается и тот факт, что «образ раскалывающегося по мере ужесточения санкций блока не обнадежил бы европейцев, но порадовал бы Москву». Сейчас ЕК рассматривает введение таможенных пошлин на импорт нефти с определенного объема.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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В Германии признали невозможность ввести эмбарго на российские нефть и газ
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Если ввести эмбарго на поставки российских нефти и газа, экономика Германии окажется недееспособной, заявил глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.
Ванслебен указал, что из-за украинского кризиса и вызванного им ущерба глобальным цепочкам поставок выросли цены на все товары, а не только на энергоресурсы. Ванслебен подчеркнул, что нефть и газ нужны не только для отопления, но и для производства, особенно в химической отрасли, передает РИА «Новости» со ссылкой на Deutschlandfunk.
Как отметил предприниматель, если немецкая химическая промышленность остановится, «колеса в Европе в долгосрочной перспективе» тоже «остановятся». По его мнению, сейчас «эмбарго на газ стало бы катастрофой». При этом он призвал не сравнивать влияние эмбарго с влиянием коронавируса, поскольку эмбарго грозит более серьезными последствиями.
Напомним, министр финансов Австрии Магнус Бруннер также признал отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
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Экс-канцлер Германии предупредил о невозможности изолировать Россию
Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, промышленность Германии нуждается в российских ресурсах, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер газете New York Times.
«Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить», – приводит РИА «Новости» слова Шредера.
По его словам, после спецоперации на Украине придется вновь взаимодействовать с Россией, поскольку «так всегда происходит».
Ранее в ЕС заявили, что пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок.
Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум отметил, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.
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Греки в ЕС пожаловались на отказ Турции от санкций против России
На заседаниях ЕС Греция жалуется на то, что Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Нам не говорят: «Присоединяйтесь к санкциям, почему бы и вам не присоединиться», – заявил Чавушоглу. Он подчеркнул, что «есть только Греция и сторона греков-киприотов». По словам министра, «они поднимают этот вопрос на заседаниях» ЕС. Как заявил Чавушоглу, «причина известна: туристы не приедут, туристы поедут в Турцию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Trt.
Напомним, после того, как Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов, Чавушоглу отметил, российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.
В ЕК допустили при определенных условиях оплату за газ в рублях
Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции, сообщило Reuters.
В документе Еврокомиссии называется «возможным вносить оплату в долларах или евро (на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли – прим. ВЗГЛЯД) по существующим контрактам», передает ТАСС.
Агентство уточняет, что одна из возможных схем оплаты газа в рублях предусматривает открытие компаниями – получателями газа счетов в долларах или евро в российском банке, на которые европейская компания – получатель газа зачисляет валюту, конвертирует ее в рубли и осуществляет оплату. Эта схема исключает возможность блокирования западными странами оплату за российский газ.
В связи с этим Еврокомиссия уточняет, что «российский указ (о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли) не исключает процесс оплаты, которые бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций».
При этом в ЕК заявили, что не могут собственным решением запретить или разрешить компаниям оплачивать российский газ в той или иной форме, в частности, в рублях. В ее компетенции входит лишь оценка выполнения компаниями Евросоюза всех юридических норм сообщества, включая санкционные, которые были ранее утверждены всеми странами ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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В ФРГ спрогнозировали нехватку водителей из-за кризиса на Украине
Транспортно-логистическая отрасль Германии ожидает дефицит водителей грузовиков и возможной волны банкротств на фоне событий на Украине, заявил медиакомпании RND спикер правления Федерального союза грузового транспорта и логистики Дирк Энгельхардт.
По его словам, события на Украине ухудшают и без того имеющийся дефицит водителей грузового транспорта. В 2021 году доля водителей из Украины в Германии составляла 7%, они, как правило, работали на маршрутах из Германии в Польшу и Литву. Сейчас дефицит составляет 60-70 тыс. водителей, сообщает РИА «Новости».
«В силу общеевропейского масштабного дефицита водителей грузовых автомобилей их нельзя заменить в краткосрочной перспективе», – пояснил Энгельхардт.
Это сказывает на скорости восполнения товаров в магазинах, что приводит к их временному отсутствию на полках. Другим отягчающим фактором являются высокие цены, в том числе на дизель. Они при этом растут еще с прошлого года, что усиливает давление на фирмы.
Ранее сообщалось, что санкции против России снизили темп жилищного строительства в Германии.
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