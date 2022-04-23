В Литве осквернили памятник советским воинам и испачкали забор посольства России

Памятник советским воинам в литовской Паланге облили краской, а за порчу забора посольства России в Вильнюсе была задержана женщина, сообщил в ежедневной сводке департамент полиции Литвы.

«В Паланге на улице Витауто памятник советским воинам облит синей и желтой краской. Собран материал в соответствии с частью 2 статьи 312 УК Литвы (об осквернении могилы или другого общественно почетного места лицом, совершившим акт вандализма по расовому, национальному или религиозному признаку)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

В отношении женщины, испортившей забор, составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в Литве памятники советским солдатам в Кедайняйском и Аникщяйском районах подверглись акции вандализма. До этого в Мариямполе в юго-западной части страны было осквернено место захоронения советских солдат, павших в годы Второй мировой войны.