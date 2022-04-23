Власти Украины заставляют противостоять российским войскам даже водителей школьных автобусов.

«Среди сдавшихся в плен оказались и сугубо гражданские лица, которые попали в зону боевых действий по безразличию или преступной халатности украинского руководства», – пишет ФАН со ссылкой на издание «Русская весна».

ВСУ отправили в самые горячие точки гражданских, которые не имеют боевого опыта. Так, в Мариуполе среди сдавшихся в плен бойцов оказались не только военнослужащие украинской армии.

В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.