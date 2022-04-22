Замглавы общества «Знание»: Мы переведем интеллектуальные викторины из баров в библиотеки

«Библиотеки сейчас фантастически перестроились, там есть все технические условия для интеллектуальной викторины. Я сам не узнал библиотеку, когда недавно побывал в районе детства», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко. В Москве в пятницу прошел один из финалов всероссийской интеллектуальной игры «Лига знаний» с участием 50 команд из нескольких регионов России.

«Конечно, приехавшие на финал «Лиги знаний» команды, особенно – из регионов, в восторге от самого мероприятия, от организации его в целом, и от подготовки, в том числе и потому, что мы им оплачиваем дорогу и проживание», – заявил первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

По словам собеседника, «Знание» планирует начать проводить игры в библиотеках – не только в Москве, но и в районах, в регионах. «Библиотеки сейчас фантастически перестроились, там есть все технические условия для интеллектуальной викторины. Я сам не узнал библиотеку, когда недавно побывал в районе детства – на Бабушкинской. Таким образом, мы переведем игры из баров в библиотеки и дадим самим библиотекам приток аудитории», – говорит Рыбальченко.

Собеседник подчеркнул: организаторы этого направления ставят во главу угла тезис о том, что повышение эрудиции, интеллекта населения – один из базисов для развития государства. «В нашу викторину играют не только в больших городах, но даже, к примеру, в селах в Дагестане с населением 200 человек. Таким образом, сегодняшний финал – это подведение черты под той работой, которую проводит государство, чтобы интеллект снова становился модным, повышалось качество человеческого капитала и потенциала по всей России», – сказал Рыбальченко.

Эксперт указал: игра позволяет участникам применять знания, которые нарабатывались всю жизнь, – в школе, в вузе, а также учит упорядочиванию огромного количества информации, получаемого каждый день. «Не важно, 16 тебе лет или 30, 40, 50 – у всех наших игроков свежий мозг и развитое системное мышление», – резюмировал собеседник.

«Лига Знаний» – всероссийская интеллектуальная викторина, организованная Российским обществом «Знание», проходит в формате годового квиз-чемпионата. Игра проводится бесплатно для всех желающих в возрасте от 12 лет в формате двухчасовой интеллектуальной викторины с вопросами и заданиями. Она стала продолжением первого Всероссийского квиз-марафона.

В прошедшем в пятницу в Москве финале состязались 50 команд из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Москвы и Казани. Само мероприятие вел Дмитрий Хрусталев, а в качестве почетного гостя был приглашен магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Всего до осени будут проведены три финальных игры, по итогам которых 10 команд-победителей проходят в Гранд-финал. К ним присоединятся 15 команд – лидеров рейтинговой таблицы всего сезона. Еще три команды пройдут в Гранд-финал, минуя все отборочные игры и полуфиналы по результатам проведения секретных игр. Таким образом, 48 команд встретятся в Москве на Гранд-финале будущей осенью, чтобы определить лучших из лучших.

Команды, вошедшие в десятку лучших, отправятся в большое путешествие по России: они посетят Камчатку, Байкал, Алтай, Сахалин или другие места по выбору победителей. Остальные будут награждены турами по родным регионам.