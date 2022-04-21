Кипр захотел лишить гражданства российских бизнесменов

Никосия захотела лишить гражданства Кипра российских предпринимателей Григория Березкина, Олега Дерипаску, Игоря Касаева, а также Гульбахор Исмаилову, сестру бизнесмена Алишера Усманова, сообщают местные СМИ.

Это уже второй этап лишения россиян кипрского гражданства после введения ЕС антироссийских санкций в связи с событиями на Украине. Газета Phileleftheros сообщает, что согласно постановлению кипрского кабмина от 7 апреля, у четырех российских предпринимателей, подпавших под санкции, а также у членов их семей (в общей сложности у 21 человека, имена которых официально не были названы) аннулированы паспорта, полученные в рамках отмененной в 2020 году программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, передает ТАСС.

По данным газеты, тогда решение кипрских властей распространилось на бизнесменов Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также на их жен и детей.

Таким образом, подытоживает издание, в нынешнем месяце кипрские власти заявили о намерении лишить гражданства восьмерых россиян, попавших в санкционные списки ЕС, вместе с членами их семей, и в общей сложности аннулировать паспорта граждан Республики Кипр у 36 человек.

Программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции перестала действовать на Кипре 1 ноября 2020 года на фоне скандала, в ходе которого выяснилось, что гражданство страны могут получить даже осужденные преступники.

Сообщалось, что Кипр потеряет 1,5–2 млрд евро в год из-за отмены программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.

Агентство AP со ссылкой на результаты работы независимой комиссии, расследовавшей злоупотребления при получении «золотых паспортов», сообщало, что во время действия программы «золотых паспортов» с 2007 по 2020 год гражданство Кипра незаконно получили 3,5 тыс. родственников инвесторов в экономику страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД