Глава парламента Кипра ушел в отставку после скандала с «золотыми паспортами»

Председатель кипрского парламента Димитрис Суллирус объявил о решении покинуть пост после скандала с «золотыми паспортами».

«В предыдущем заявлении я заявил, что не уйду в отставку с поста спикера парламента до завершения расследования, проведенного государством. Я также отметил, что уже принял решение о том, что буду делать после завершения расследования», – говорится в письменном заявлении Силлуриса, передает РИА «Новости».

Политик отметил, что его решения были основаны на твердой уверенности в том, что он не сделал ничего незаконного с юридической точки зрения и что его возможная отставка оставит впечатление обратного.

«Я считаю, что продолжение моего пребывания в должности спикера парламента было неправильно истолковано. Это неверное толкование, а также очевидное желание некоторых использовать вопрос в своих интересах для своих политических целей и планов, а также как предлог для нарушения работы законодательного собрания привели меня к решению подать заявление об отставке с поста председателя парламента, а также с поста депутата парламента», – сообщил он.

Силлурис ожидает, что «компетентные органы как можно скорее приступят к рассмотрению всех нерешенных вопросов», включая жалобу, которую он уже подал генеральному прокурору «относительно совершения уголовного преступления против него и нарушения его конституционных прав».

Силлурис и несколько известных политиков стали главными героями разоблачений катарского телеканала Al Jazeera о продаже паспортов преступникам в обмен на инвестиции. На снятых скрытой камерой кадрах он обещает поддержку на всех уровнях китайскому инвестору, осужденному за отмывание денег. Публикация привела к политическому кризису на острове. Общественность потребовала от Силлуриса немедленно уйти в отставку. В Никосии прошли митинги, депутаты впервые в истории кипрского парламента объявили забастовку до тех пор, пока Силлурис не уйдет.

«Нежелательной персоной объявлен отныне председатель парламента Димитрис Силлурис, как для общества, так и для возглавляемого им парламента. Реакция последних нескольких дней отсылает к наказанию в виде остракизма, изгнания – института древней Афинской демократии», – пишет местная газета Phileleftheros.

В Древних Афинах остракизму подвергали граждан, которые угрожали демократии. Человека изгоняли на 10 лет. Имя человека писали на глиняных черепках – остраконах, а под остракизмом стали понимать гонение, отвержение со стороны общества.

В среду власти Кипра решили отменить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Сообщалось, что Кипр потеряет 1,5-2 млрд евро в год из-за отмены программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции.