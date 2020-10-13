Подсчитаны потери Кипра от прекращения выдачи «золотых паспортов»

Кипр потеряет 1,5-2 млрд евро в год из-за отмены программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, рассказал заместитель председателя партии «Эго о политис» («Я гражданин») Алексей Волобоев.

«С 2013 года кипрская экономика получила 10 млрд евро инвестиций. Теперь экономика Кипра будет терять по 1,5-2 млрд евро в год. Это затронет сектор недвижимости, банковский сектор», – приводит слова Волобоева РИА «Новости».

По его словам, за годы действия программы Кипр стал ее заложником. Инвестициями государство компенсировало убытки от финансового кризиса, но вместе с тем не развивало новые отрасли экономики. Теперь же становится неясно, как Кипр сможет заменить средства.

«Вся экономика была смещена в сектор строительства и в сектор продажи «золотых паспортов». Сейчас оказались у разбитого корыта. Что делать, как все это заменять – никто не знает», - сообщил Волобоев.

Он также рассказал, что по программе обмена гражданства на инвестиции Кипром было выдано около 4 тыс. «золотых паспортов», из которых 1,7 тыс. получили граждане России.

Во вторник на внеочередном заседании Совета министров Кипар министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями программы.

Инвестиционная программа предусматривала предоставление так называемых «золотых паспортов» иностранцам, которые вложат в экономику не менее 2,5 млн долларов.